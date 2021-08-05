Міжнародні резерви України в липні зросли на 2,1% і досягли $28,95 млрд, - НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2021 року, за попередніми даними, станолять $ 28,951 млрд (у еквіваленті), що на 2,1% більше, ніж на початок липня цього року ($27,358 млрд).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Національного банку України, оприлюднені в четвер, 5 серпня.

"Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28 951,1 млн дол. США (в еквіваленті). У липні вони зросли на 2,1% завдяки насамперед дорозміщенню урядом єврооблігацій та купівлі Національним банком валюти на міжбанківському валютному ринку", –пояснюється в повідомленні.

Як зазначає Нацбанк, на динаміці резервів у липні відбилися операції з управління держборгом: загальний обсяг платежів з обслуговування і погашення державного і гарантованого державою боргу в інвалюті становить $ 416,9 млн (у еквіваленті).

Уточнюється, що $368,9 млн було направлено на обслуговування і погашення облігацій внутрішньої держпозики, залишок - на виконання інших зобов'язань держави в інвалюті.

Разом з тим валютні надходження в липні на користь уряду становлять $ 665,8 млн (у еквіваленті), у тому числі $ 525,8 млн - від додаткового випуску єврооблігацій, $ 140 млн - від розміщення ОВДП.

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Як зазначається, на динаміку резервів також вплинули операції НБУ на міжбанку. Зокрема, центробанк поповнив резерви на $188 млн завдяки тому, що в окремі дні (переважно в другій половині місяця) пропозиція на ринку переважала над попитом, зокрема внаслідок активізації продажу валюти окремими приватними і державними компаніями.

Крім того, на динаміку показника вплинула переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості і курсу гривні до іноземних валют): у минулому місяці їх вартість зросла на $156,5 млн (у еквіваленті), свідчать дані Нацбанку.

Як зазначив регулятор, за станом на 1 серпня 2021 року обсяг міжнародних резервів покриває 4,1 місяця майбутнього імпорту - цього достатньо для виконання зобов'язань України, поточних операцій уряду і НБУ.

Крім цього, НБУ уточнив, що чисті міжнародні резерви (ЧМР) України в червні виросли на $551 млн, або на 3,1%, - до $18,528 млрд.

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