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Міжнародні резерви України в липні зросли на 2,1% і досягли $28,95 млрд, - НБУ

Міжнародні резерви України в липні зросли на 2,1% і досягли $28,95 млрд, - НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2021 року, за попередніми даними, станолять $ 28,951 млрд (у еквіваленті), що на 2,1% більше, ніж на початок липня цього року ($27,358 млрд).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Національного банку України, оприлюднені в четвер, 5 серпня.

"Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28 951,1 млн дол. США (в еквіваленті). У липні вони зросли на 2,1% завдяки насамперед дорозміщенню урядом єврооблігацій та купівлі Національним банком валюти на міжбанківському валютному ринку", –пояснюється в повідомленні.

Як зазначає Нацбанк, на динаміці резервів у липні відбилися операції з управління держборгом: загальний обсяг платежів з обслуговування і погашення державного і гарантованого державою боргу в інвалюті становить $ 416,9 млн (у еквіваленті).

Уточнюється, що $368,9 млн було направлено на обслуговування і погашення облігацій внутрішньої держпозики, залишок - на виконання інших зобов'язань держави в інвалюті.

Разом з тим валютні надходження в липні на користь уряду становлять $ 665,8 млн (у еквіваленті), у тому числі $ 525,8 млн - від додаткового випуску єврооблігацій, $ 140 млн - від розміщення ОВДП.

Також читайте: Міжнародні резерви України в червні зросли на більш ніж 3 мільярди доларів, - Нацбанк

Як зазначається, на динаміку резервів також вплинули операції НБУ на міжбанку. Зокрема, центробанк поповнив резерви на $188 млн завдяки тому, що в окремі дні (переважно в другій половині місяця) пропозиція на ринку переважала над попитом, зокрема внаслідок активізації продажу валюти окремими приватними і державними компаніями.

Крім того, на динаміку показника вплинула переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості і курсу гривні до іноземних валют): у минулому місяці їх вартість зросла на $156,5 млн (у еквіваленті), свідчать дані Нацбанку.

Як зазначив регулятор, за станом на 1 серпня 2021 року обсяг міжнародних резервів покриває 4,1 місяця майбутнього імпорту - цього достатньо для виконання зобов'язань України, поточних операцій уряду і НБУ.

Крім цього, НБУ уточнив, що чисті міжнародні резерви (ЧМР) України в червні виросли на $551 млн, або на 3,1%, - до $18,528 млрд.

Також читайте: Коронакриза не вплинула на рівень міжнародних резервів, - НБУ

валютний резерв (208) держборг (1178) НБУ (10347) фінанси (336)


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Топ коментарі
+4
і зовнішній борг України виріс на рівно на 10 млдр за 2 останні роки.
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05.08.2021 13:39
+3
Ти про те як виріс держборг України?
Так Зеленський уже більше 10 мільярдів нагрібся.
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05.08.2021 13:43
+2
Усе як завжди. Українці працюють, влада і олігархи грабують.
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05.08.2021 13:40
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Ти про те як виріс держборг України?
Так Зеленський уже більше 10 мільярдів нагрібся.
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05.08.2021 13:43 Відповісти
Во первых, вы соврали и при Пете ЗВР выросли примерно на 15 млрд, а при Зеленском на 8 млрд. Официальные данные тут, с графиком и таблицами https://index.minfin.com.ua/ua/finance/assets/ Минфин ЗВР
А во вторых, в самой статье манипуляция
Главное:
1. Забыть про рост внешнего долга и написать только про рост резервов
2. Опубликовать данные до сентября, на который как раз приходится выплата по долгам (в сентябре картина по ЗВР будет не такая радужная)
Манипуляцию видно, если посмотреть соотношение госдог/ВВП, который вырос до 60% по сравнению с Петиными 50%. Это также для нас любезно посчитал минфин https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/ тут
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05.08.2021 14:05 Відповісти
Был 15 в 2014 после выплаты гос долга в 2015 Яныка и начала войны осталось 5 и отдал с 20 + деньги МВФ и фин помощь международных доноров = 25. Чмо ты зеленое, сколько врать будешь как и твоя сопля зелёная? Дегенерат ЗЕ Міжнародні резерви України в липні зросли на 2,1% і досягли $28,95 млрд, - НБУ - Цензор.НЕТ 969
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05.08.2021 15:03 Відповісти
Оно считает, что деньги с того минимума 5 млрд. до 20 с которых стартовал Клоун, появились из ниоткуда. Нет, я бы еще понял, если бы в падении до 5, был виноват Порошенко, ибо справедливости ради, когда он начал было 17 млрд.
Но нужно помнить, что падение началось еще при Овоще, когда он пытался удержать "доллар по 8", естественно МВФ под такое денег не давало, ЗВР начали проседать, тогда он пошел за баблом в Рашку.... Думаю что было после этого напоминать не надо! А потом война и бегство капитала! Порошенко тогда договорился с МВФ но ЗВР продолжило падать! Падение остановилось когда фактически остановили Рашку и бегство капитала прекратилось. Так что как по мне отсчитывать именно с той "ямы" в 2015 более чем справедливо!!!!
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05.08.2021 15:37 Відповісти
Так а зачем нам тогда кредиты МВФ? Забрать бабло у нац банка и поделить!!!
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05.08.2021 13:35 Відповісти
так це і є кридитні гроші. Напечатали облігацій - продали державні запозичення, виручені гроші поклали в резерви Нацбанку. Економіка як падала так і падає.
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05.08.2021 13:43 Відповісти
Зрада? Перемога? Кто в курсе?
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05.08.2021 13:36 Відповісти
Зрадопереміга, №97
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05.08.2021 13:39 Відповісти
А как ты это проверишь? Ну написали бы они,что имеют сто лярдов и чё,как оно повлияет на твоё благосостояние,пенсию тебе на 30грн поднимут и автоматически цену на электричество в два раза.Зрада,перемога?Нет,просто жиды.
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05.08.2021 13:40 Відповісти
Усе як завжди. Українці працюють, влада і олігархи грабують.
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05.08.2021 13:40 Відповісти
А зовнішній борг на скільки? А ціни, тарифи...? Чергове шоу 95-го кварталу, от що то таке, пілять.
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05.08.2021 13:44 Відповісти
Африка.
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05.08.2021 14:09 Відповісти
і зовнішній борг України виріс на рівно на 10 млдр за 2 останні роки.
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05.08.2021 13:39 Відповісти
А за семь месяцев 2021г украинцы продали валюты на 2 млрд.дол. больше, чем купили. Конец эпохи бедности!!
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05.08.2021 13:47 Відповісти
Пока Зеленский размышляет над суммой отката с 100-миллиардного подарка олигархам, в казне государства (ЕКР) "кот наплакал" меньше 10 млрд. гривен... Впрочем как говорит Попандопуло в составе правительства Шмыгаля (министр финансов Марченко) " ... мы себе еще нарисуем ОВГЗ". (с)
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05.08.2021 13:56 Відповісти
У Польщі резерви у п'ять разів більше.
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05.08.2021 14:09 Відповісти
При Порошенко уже б были 35$(
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05.08.2021 14:12 Відповісти
 
 