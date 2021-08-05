Міжнародні резерви України в липні зросли на 2,1% і досягли $28,95 млрд, - НБУ
Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2021 року, за попередніми даними, станолять $ 28,951 млрд (у еквіваленті), що на 2,1% більше, ніж на початок липня цього року ($27,358 млрд).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Національного банку України, оприлюднені в четвер, 5 серпня.
"Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28 951,1 млн дол. США (в еквіваленті). У липні вони зросли на 2,1% завдяки насамперед дорозміщенню урядом єврооблігацій та купівлі Національним банком валюти на міжбанківському валютному ринку", –пояснюється в повідомленні.
Як зазначає Нацбанк, на динаміці резервів у липні відбилися операції з управління держборгом: загальний обсяг платежів з обслуговування і погашення державного і гарантованого державою боргу в інвалюті становить $ 416,9 млн (у еквіваленті).
Уточнюється, що $368,9 млн було направлено на обслуговування і погашення облігацій внутрішньої держпозики, залишок - на виконання інших зобов'язань держави в інвалюті.
Разом з тим валютні надходження в липні на користь уряду становлять $ 665,8 млн (у еквіваленті), у тому числі $ 525,8 млн - від додаткового випуску єврооблігацій, $ 140 млн - від розміщення ОВДП.
Як зазначається, на динаміку резервів також вплинули операції НБУ на міжбанку. Зокрема, центробанк поповнив резерви на $188 млн завдяки тому, що в окремі дні (переважно в другій половині місяця) пропозиція на ринку переважала над попитом, зокрема внаслідок активізації продажу валюти окремими приватними і державними компаніями.
Крім того, на динаміку показника вплинула переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості і курсу гривні до іноземних валют): у минулому місяці їх вартість зросла на $156,5 млн (у еквіваленті), свідчать дані Нацбанку.
Як зазначив регулятор, за станом на 1 серпня 2021 року обсяг міжнародних резервів покриває 4,1 місяця майбутнього імпорту - цього достатньо для виконання зобов'язань України, поточних операцій уряду і НБУ.
Крім цього, НБУ уточнив, що чисті міжнародні резерви (ЧМР) України в червні виросли на $551 млн, або на 3,1%, - до $18,528 млрд.
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Так Зеленський уже більше 10 мільярдів нагрібся.
А во вторых, в самой статье манипуляция
Главное:
1. Забыть про рост внешнего долга и написать только про рост резервов
2. Опубликовать данные до сентября, на который как раз приходится выплата по долгам (в сентябре картина по ЗВР будет не такая радужная)
Манипуляцию видно, если посмотреть соотношение госдог/ВВП, который вырос до 60% по сравнению с Петиными 50%. Это также для нас любезно посчитал минфин https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/ тут
Но нужно помнить, что падение началось еще при Овоще, когда он пытался удержать "доллар по 8", естественно МВФ под такое денег не давало, ЗВР начали проседать, тогда он пошел за баблом в Рашку.... Думаю что было после этого напоминать не надо! А потом война и бегство капитала! Порошенко тогда договорился с МВФ но ЗВР продолжило падать! Падение остановилось когда фактически остановили Рашку и бегство капитала прекратилось. Так что как по мне отсчитывать именно с той "ямы" в 2015 более чем справедливо!!!!