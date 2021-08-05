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Українка Терлюга гарантувала собі медаль, вийшовши до півфіналу турніру з карате на Олімпіаді-2020
Українка Терлюга з першого місця вийшла до півфіналу турніру з карате на Олімпіаді-2020
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У першому поєдинку українка перемогла Садву Саєд з Єгипту - 1:0. У другому - зійшлася з Молдір Жангбирбай з Казахстану - 4:4.
Третій поєдинок Терлюги з Беттіною Планк з Австрії також завершився нічиєю - 0:0.
У сутичці з японкою Міхо Міяхарою українка здобула перемогу - 4:0.
Таким чином, Терлюга собі гарантувала щонайменше бронзову медаль.
Півфінал відбудеться сьогодні.
Топ коментарі
+8 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар05.08.2021 13:44
+4 Стівен Стрибай
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+4 Welt Schmerz
показати весь коментар05.08.2021 14:06
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мордобой не моя парафия,но по моему,два бронзовых призёра,это больше чем идиотизм.
Просто не пиши про речі, у яких не розбираєшся.
я КМС по гребле на каноэ,но по ипалу могу дать тоже неплохо!
пока,членоголовый.
кстати,научись правильно произносить то,чем ты якобы занимаешься.
и потом,в 40 лет,люди уже обретают семью,детей,профессию...а ты всё как малолетний дебил в мордобой играешь.
Так ****/й жити у той зоопарк, у якому народився. Що ти в України робиш?
- Ккья-а-а !
До речі, кілька років тому Терлюга була найкращою каратекою світу у своїй вазі. Вона невипадкова людина у жіночому карате.
І я писав за цю таблицю:
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