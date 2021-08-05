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Новини Олімпіада-2020
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Українка Терлюга гарантувала собі медаль, вийшовши до півфіналу турніру з карате на Олімпіаді-2020

Українка Терлюга гарантувала собі медаль, вийшовши до півфіналу турніру з карате на Олімпіаді-2020

Українка Терлюга з першого місця вийшла до півфіналу турніру з карате на Олімпіаді-2020

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У першому поєдинку українка перемогла Садву Саєд з Єгипту - 1:0. У другому - зійшлася з Молдір Жангбирбай з Казахстану - 4:4.

Третій поєдинок Терлюги з Беттіною Планк з Австрії також завершився нічиєю - 0:0.

У сутичці з японкою Міхо Міяхарою українка здобула перемогу - 4:0.

Таким чином, Терлюга собі гарантувала щонайменше бронзову медаль.

Півфінал відбудеться сьогодні.

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Українка Терлюга гарантувала собі медаль, вийшовши до півфіналу турніру з карате на Олімпіаді-2020 01

Автор: 

карате (23) Олімпіада (687)


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Топ коментарі
+8
Просто красуня...
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05.08.2021 13:44
+4
Анжелике успехов, а вот почему наш зеленский со своим черным поясом не поехал на олимпиаду - не понятно. Повторил бы успех Беленюка:
Украинка Терлюга с первого места вышла в полуфинал турнира по карате на Олимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 2574
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05.08.2021 13:39
+4
Вона ще й красунечка 💛💙😍😍😍

Українка Терлюга гарантувала собі медаль, вийшовши до півфіналу турніру з карате на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 2220
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05.08.2021 14:06
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Анжелике успехов, а вот почему наш зеленский со своим черным поясом не поехал на олимпиаду - не понятно. Повторил бы успех Беленюка:
Украинка Терлюга с первого места вышла в полуфинал турнира по карате на Олимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 2574
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05.08.2021 13:39 Відповісти
У-у-у,знаєш,як страшно?!
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05.08.2021 15:21 Відповісти
Просто красуня...
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05.08.2021 13:44 Відповісти
вообще то,в полуфинал выходят две пары,то есть четыре человека,и гарантировать одну из трёх медалей,может только идиот.
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05.08.2021 14:02 Відповісти
Якщо чогось не знаєш, то не базікай. У карате, як й у боксі, немає матчів за 3 місце, тож невдахи півфіналу одразу отримують бронзу. Обоє невдах півфіналу.
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05.08.2021 14:43 Відповісти
тогда на кой хрен разыгрывать 1 и 2 места? дать сразу победителям полуфинала первое место,обоим,и все дела.
мордобой не моя парафия,но по моему,два бронзовых призёра,это больше чем идиотизм.
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05.08.2021 14:55 Відповісти
Бо бронзу дають невдахам півфіналу, а чемпіон має визначатися у двобої. Це геть різні ситуації.
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05.08.2021 15:00 Відповісти
Якщо це "не твоя парафия", то навіщо ти пишеш про речі, у яких не розбираєшся?
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05.08.2021 15:02 Відповісти
Спортсмен у шахах?

Просто не пиши про речі, у яких не розбираєшся.
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05.08.2021 15:21 Відповісти
я заметил,что правду говорят о том,что имя,определяет суть человека. уже нескольких "олегов" встречал в своей жизни,и все ярко выраженные гниды.
я КМС по гребле на каноэ,но по ипалу могу дать тоже неплохо!
пока,членоголовый.
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05.08.2021 15:27 Відповісти
Юрко-дурко, я понад 30 років займаюся кіокушинкай, тож не базікай зайвого, бо гребсти будеш до лікарні.
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05.08.2021 15:34 Відповісти
да мне по х-й,чем ты там занимался. я в Средней Азии вырос,а улица учит гораздо лучше,чем любая школа.
кстати,научись правильно произносить то,чем ты якобы занимаешься.
и потом,в 40 лет,люди уже обретают семью,детей,профессию...а ты всё как малолетний дебил в мордобой играешь.
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05.08.2021 16:05 Відповісти
Так ти рагуль з Азії?
Так ****/й жити у той зоопарк, у якому народився. Що ти в України робиш?
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05.08.2021 16:31 Відповісти
Я написав правильно. В нашій мові можна вживати кьокусінкай та кіокушинкай - обидва варіанти широко вживаються. У 80 та 90-ті майже тотально вживалося виключно "кіокушинкай". Кацапи (твої дикі брати) взагалі іноді кажуть "кёкусинкай". Втім, навіть вони найчастіше вживають " киокушинкай".
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05.08.2021 16:35 Відповісти
Вона ще й красунечка 💛💙😍😍😍

Українка Терлюга гарантувала собі медаль, вийшовши до півфіналу турніру з карате на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 2220
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05.08.2021 14:06 Відповісти
- Девуська-девуська, как вас зовут ?
- Ккья-а-а !
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05.08.2021 14:26 Відповісти
Молодця,ЗОЛОТЦЕ!
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05.08.2021 14:36 Відповісти
Хорошо держалась Анжелика, классный спортсмен. Смамый худший для нее соперник хитрая и подлая австрийка Планк если не ошибаюсь. Они вничью провели бой ,хотя австрийка исключительно хитростью этого добилась и заняла кстати первое место в группе, толком так и не нанеся ни одного удара.. надеюсь Анжелика попортит это лживое якобы ангельское личико в финале, но немножко удачи и хитрости одесситке все же не помешает. Анжела мы с тобой)
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05.08.2021 14:37 Відповісти
Перше місце у Терлюги, а Планк має одну поразку. Хоча б таблицю вище подивися.
До речі, кілька років тому Терлюга була найкращою каратекою світу у своїй вазі. Вона невипадкова людина у жіночому карате.
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05.08.2021 15:06 Відповісти
До речі в неї друге місце зі сріблом!подивись таблицю)
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05.08.2021 17:01 Відповісти
Не клей дурня, розмова була до півфіналу.

І я писав за цю таблицю:
https://images.cnscdn.com/images/5/4/1/8/5418701d0681c8d332d25f905366a608/original.jpg
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05.08.2021 17:05 Відповісти
 
 