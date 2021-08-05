Українка Терлюга гарантувала собі медаль, вийшовши до півфіналу турніру з карате на Олімпіаді-2020

Українка Терлюга з першого місця вийшла до півфіналу турніру з карате на Олімпіаді-2020

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У першому поєдинку українка перемогла Садву Саєд з Єгипту - 1:0. У другому - зійшлася з Молдір Жангбирбай з Казахстану - 4:4.

Третій поєдинок Терлюги з Беттіною Планк з Австрії також завершився нічиєю - 0:0.

У сутичці з японкою Міхо Міяхарою українка здобула перемогу - 4:0.

Таким чином, Терлюга собі гарантувала щонайменше бронзову медаль.

Півфінал відбудеться сьогодні.

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