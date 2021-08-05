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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація з коронавірусом погіршується в кожній області, новий спалах можливий де завгодно, - Кузін

Ситуація з коронавірусом погіршується в кожній області, новий спалах можливий де завгодно, - Кузін

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що ситуація з коронавірусом погіршується на всій території України, тому новий спалах може початися де завгодно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі "Українського радіо".

"Ситуація зараз по всій країні поступово погіршується. Кожного дня ми бачимо плюс 10-15 нових випадків захворювання. Насправді, ця ситуація — доволі ризикована, адже ситуація погіршується в кожній області країни і спалах можна очікувати не лише в окремих областях, а будь де. Стосовно штаму "Дельта", то декілька тижнів тому ми говорили про 17 випадків. Зараз офіційно підтверджених 143 випадки на рівні країни. Тобто штам знаходиться на території України і поширюється", - сказав Кузін.

Найбільше поширення "дельта"-штаму зафіксовано у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та Києві.

"Зараз ці місця дають найбільший відсоток позитивних випадків цього штаму. Які його особливості? Дійсно він поширюється швидше, ніж звичайний вірус. Також він частіше призводить до госпіталізації", - сказав Кузін.

Також читайте: В Україні планують повторну COVID-вакцинацію населення через рік після базової, - головний санлікар Кузін

Він додав, що стрімкого підйому захворюваності на коронавірус і переповнених лікарень ще можна уникнути, якщо активізувати вакцинацію населення.

"Вакцинація захищає від "Дельти". Є поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини, але це зниження не є суттєве. Навіть при спалаху "Дельти" в різних країнах, вакциновані люди не потрапляли в лікарні і країнам з належним рівнем вакцинації вдалося уникнути такого екстранавантаження саме на систему охорони здоров'я", - сказав він.

"Вакцинація — не єдиний шлях боротьби з коронавірусом, але він є найефективнішим зараз. Також позитивно працюватиме і фізичне дистанціювання, і носіння масок, і обробка рук антисептиком. Тому ці заходи профілактики мають бути застосовані, якщо людина буде відвідувати певні масові заходи або масові скупчення людей. Я радив би людям, які працюють у сфері обслуговування або діяльність яких пов'язана з частими контактами з людьми, дотримуватися цих правил для убезпечення себе", - додав Кузін.

Нагадаємо, що вчора, 4 серпня, вперше майже за два місяці в Україні зафіксували понад тисячу добових випадків коронавірусу.

Захворюваність на COVID-19 в Україні зростає вже три тижні. Існує загроза виникнення "вибухових темпів" такого зростання - як це спостерігалося в деяких країнах світу з поширенням у них штаму "Дельта".

При цьому повністю вакциновано лише 5% населення країни.

Також читайте: МОЗ сформував запас ПЛР-тестів і засобів індивідуального захисту на 3 місяці, - головний санлікар Кузін

Автор: 

карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Шото както много вдруг стало этого кузина.
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05.08.2021 14:03
+5
У нас, я вижу, уже традиция такая становится у Главсанврачей: нести бред на всю страну. Вместо того чтобы заниматься прямыми должностными обязанности.
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05.08.2021 14:10
+4
сначала должен отгромыхать парад,должно быть поделено бабло,а ковид только после 24-го.
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05.08.2021 14:05
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Шото както много вдруг стало этого кузина.
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05.08.2021 14:03 Відповісти
У нас, я вижу, уже традиция такая становится у Главсанврачей: нести бред на всю страну. Вместо того чтобы заниматься прямыми должностными обязанности.
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05.08.2021 14:10 Відповісти
Пипл хавает,Кузин,насыпай исчьо
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05.08.2021 14:16 Відповісти
сначала должен отгромыхать парад,должно быть поделено бабло,а ковид только после 24-го.
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05.08.2021 14:05 Відповісти
часу майже не лишилося , щоб обрати на якому човні далі плити
Ситуация с коронавирусом ухудшается в каждой области, новая вспышка возможна где угодно, - Кузин - Цензор.НЕТ 8904
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05.08.2021 14:06 Відповісти
Всё по расписанию!
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05.08.2021 14:06 Відповісти
Обращаю внимание! зэбаранам и пiд-рашкам НЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ни при каких обстоятельствах! Ничем!
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05.08.2021 14:09 Відповісти
А вони і так проти вакцинації! Дивися відео тут: "https://censor.net/ru/photo_news/3279373/v_kieve_proshel_krestnyyi_hod_upts_mp_videofotoreportaj_obnovleno"
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05.08.2021 14:12 Відповісти
Так это ж то шо надо!!!
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05.08.2021 14:15 Відповісти
Тебе би забанити... Бо поруч з ними лягають невинуваті - ті кого вони позаражували, відвідуючи людні місця вдома: базари, супермаркети, присутні місця, черги (навіть в медзакладах), тощо.
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05.08.2021 14:18 Відповісти
У всего есть своя цена.
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05.08.2021 14:46 Відповісти
Кошти, які мали б бути витрачені на ширяння моєї родини прошу переказати на лікування важко хворих дітей та й дорослих - теж.
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05.08.2021 14:14 Відповісти
А крематорий за тебя кто оплачивать будет?
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05.08.2021 14:15 Відповісти
От в тім і різниця між нами: я тобі - про людське здоров'я, ти мені - про крематорій.
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05.08.2021 14:29 Відповісти
Именно - я про здоровье, а ты про антиздоровье
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05.08.2021 14:45 Відповісти
Интересно какие расценки установлены для областей,чтоб не входить в "красную зону".Это запугивание уже осточертело!Говорите уже прямо,сколько хотите!
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05.08.2021 14:12 Відповісти
У зеленых хватит мозгов отменить парад и концерт на стадионе? Вряд ли... Откуда у зеленых мозги??? Всё серое вещество ОЧЕНЬ ВЫГОДНО обменяли на зеленое...
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05.08.2021 14:12 Відповісти
Уровень вакцинации - вот реальная подготовка к очередной волне. В Украине 5%, в Европе - 60-70% и более... А зеленый клоун имеет наглость утверждать, что Украина готова, причём "готова лучше, чем некоторые европ. страны"...
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05.08.2021 14:14 Відповісти
Дык кагбе переболели минимум 40% уже.
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05.08.2021 14:24 Відповісти
https://coronavirus.d3.ru/o-rezultatakh-pilotnogo-proekta-po-massovoi-vaktsinatsii-v-ukraine-2182191/ О результатах "пилотного проекта" по массовой вакцинации в Украине

Ситуация с коронавирусом ухудшается в каждой области, новая вспышка возможна где угодно, - Кузин - Цензор.НЕТ 702

В курортном городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD Моршин Львовской области, в котором в рамках пилотного проекта по максимально широкому охвату населения вакцинацией прививку двумя дозами сделали 66% населения (72,5% - минимум одной дозой) уже полтора месяца (с 20-го июня) не выявлялись новые случаи заболевания.

Население города чуть более 5700 человек, но в городе постоянно циркулирует значительное число туристов, которые посещают бальнеологический курорт.

Более 90% вакцинированных в Моршине получили китайскую вакцину Sinovac (CoronaVac), небольшое число прививок осуществлялено вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).
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05.08.2021 14:15 Відповісти
Нема нічого дивного. https://censor.net/ru/photo_news/3279445/v_krestnom_hode_upts_mp_v_kieve_prinyali_uchastie_bolee_55_tys_chelovek_narusheniyi_ne_zafiksirovano - ті полягали вже. Тепер лягатимуть ті, комго вони нагородили вже вдома.
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05.08.2021 14:16 Відповісти
Потом Чемпион мира будет опять героически преодолевать последствия
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05.08.2021 16:23 Відповісти
Мы и не сомневались. Разве можно ожидать от ублюдков и моральных уродов добра?
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05.08.2021 19:29 Відповісти
 
 