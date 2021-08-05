Ситуація з коронавірусом погіршується в кожній області, новий спалах можливий де завгодно, - Кузін

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що ситуація з коронавірусом погіршується на всій території України, тому новий спалах може початися де завгодно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі "Українського радіо".

"Ситуація зараз по всій країні поступово погіршується. Кожного дня ми бачимо плюс 10-15 нових випадків захворювання. Насправді, ця ситуація — доволі ризикована, адже ситуація погіршується в кожній області країни і спалах можна очікувати не лише в окремих областях, а будь де. Стосовно штаму "Дельта", то декілька тижнів тому ми говорили про 17 випадків. Зараз офіційно підтверджених 143 випадки на рівні країни. Тобто штам знаходиться на території України і поширюється", - сказав Кузін.

Найбільше поширення "дельта"-штаму зафіксовано у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та Києві.

"Зараз ці місця дають найбільший відсоток позитивних випадків цього штаму. Які його особливості? Дійсно він поширюється швидше, ніж звичайний вірус. Також він частіше призводить до госпіталізації", - сказав Кузін.

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Він додав, що стрімкого підйому захворюваності на коронавірус і переповнених лікарень ще можна уникнути, якщо активізувати вакцинацію населення.

"Вакцинація захищає від "Дельти". Є поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини, але це зниження не є суттєве. Навіть при спалаху "Дельти" в різних країнах, вакциновані люди не потрапляли в лікарні і країнам з належним рівнем вакцинації вдалося уникнути такого екстранавантаження саме на систему охорони здоров'я", - сказав він.

"Вакцинація — не єдиний шлях боротьби з коронавірусом, але він є найефективнішим зараз. Також позитивно працюватиме і фізичне дистанціювання, і носіння масок, і обробка рук антисептиком. Тому ці заходи профілактики мають бути застосовані, якщо людина буде відвідувати певні масові заходи або масові скупчення людей. Я радив би людям, які працюють у сфері обслуговування або діяльність яких пов'язана з частими контактами з людьми, дотримуватися цих правил для убезпечення себе", - додав Кузін.

Нагадаємо, що вчора, 4 серпня, вперше майже за два місяці в Україні зафіксували понад тисячу добових випадків коронавірусу.

Захворюваність на COVID-19 в Україні зростає вже три тижні. Існує загроза виникнення "вибухових темпів" такого зростання - як це спостерігалося в деяких країнах світу з поширенням у них штаму "Дельта".

При цьому повністю вакциновано лише 5% населення країни.

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