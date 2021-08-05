Мінветеранів оголосило конкурс на найкращий ескіз символу до Дня пам'яті захисників України

Міністерство у справах ветеранів оголошує конкурс на найкращий ескіз символу до Дня пам'яті захисників України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінветеранів.

Ескіз символу, який буде визначено переможцем, у подальшому використовуватиметься у візуальній комунікації (поліграфічна продукція, зовнішня реклама, відеоматеріали, нагрудні знаки, монети, поштові марки тощо) до Дня пам'яті захисників України на рівні держави.

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Для участі в Конкурсі фізичні та юридичні особи незалежно від форм власності з 10.08.2021 по 07.09.2021 мають подати до Мінветеранів заявку на участь поштовими відправленнями з позначкою "На конкурс" на адресу: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 12, а також на електронну пошту [email protected] наступні документи (матеріали):

– заяву, в якій зазначаються відомості про автора (авторів) проєкту ескізу, а саме прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), поштова адреса для листування, номер контактного телефону;

– інформацію про те, що подані на конкурс проєкти ескізів не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб;

– графічне зображення (діаметр – 150 мм) проєкту ескізу в кольоровому та чорно-білому варіантах на планшеті на твердій основі формату А3, до якого додаються растрове (у форматі jpeg розміром не більше 500 Кбайт) і векторне (у форматах eps, ai, cdr) зображення логотипа на електронних носіях (пояснення у форматі MS Word розширення doc, rtf, версія від 97 і вище);

– пояснювальну записку (до двох сторінок) – опис проєкту ескізу, детальний опис проекту ескізу, супровідні документи;

– згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Один учасник може подати на Конкурс кілька проектів (але не більше трьох).

За дотримання авторських прав на пропозиції щодо кращого ескізу символу відповідає учасник Конкурсу.

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Нагадаємо, День пам'яті захисників України відзначають 29 серпня, починаючи з 2020 року (указ Президента про затвердження пам’ятного дня був підписаний 24 серпня 2019 року). До цього дата була неофіційним днем, коли українці вшановували пам'ять загиблих Героїв російсько-української війни.