У Держдумі РФ відреагували на звернення Зеленського до жителів окупованого Донбасу: Без Росії на території України "цивілізації не буде"

У Держдумі РФ прокоментували слова президента України Володимира Зеленського про те, щоб жителі Донбасу, які вважають себе росіянами, їхали в РФ.

Про це у Telegram повідомив віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "без Росії" на території України "цивілізації не буде".

Зокрема, Толстой заявив, що територію України окупували.

"Україна в нинішньому вигляді - в окупованому, у відрізаному від Росії не має жодних перспектив. Але якщо ти відчуваєш, що Україна - це частина російської цивілізації, а Київ - мати міст руських, якщо ти відчуваєш, що ти українець і знаєш свою історію - будь там, тримайся. Ця земля все одно буде деокупована в будь-якому випадку", - написав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до жителів окупованого Донбасу, які вважають себе росіянами.

"Я вважаю, для майбутнього своїх дітей і онуків - ти любиш Росію і вважаєш, що ти все життя перебував на території України, але "відчував, що це Росія" тощо, - якщо ти так відчуваєш, я вважаю, що така людина має зрозуміти, що заради своїх дітей і онуків вже потрібно їхати і шукати собі місце в Росії", - сказав президент України.

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