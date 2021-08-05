У Держдумі РФ відреагували на звернення Зеленського до жителів окупованого Донбасу: Без Росії на території України "цивілізації не буде"
У Держдумі РФ прокоментували слова президента України Володимира Зеленського про те, щоб жителі Донбасу, які вважають себе росіянами, їхали в РФ.
Про це у Telegram повідомив віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, "без Росії" на території України "цивілізації не буде".
Зокрема, Толстой заявив, що територію України окупували.
"Україна в нинішньому вигляді - в окупованому, у відрізаному від Росії не має жодних перспектив. Але якщо ти відчуваєш, що Україна - це частина російської цивілізації, а Київ - мати міст руських, якщо ти відчуваєш, що ти українець і знаєш свою історію - будь там, тримайся. Ця земля все одно буде деокупована в будь-якому випадку", - написав він.
Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до жителів окупованого Донбасу, які вважають себе росіянами.
"Я вважаю, для майбутнього своїх дітей і онуків - ти любиш Росію і вважаєш, що ти все життя перебував на території України, але "відчував, що це Росія" тощо, - якщо ти так відчуваєш, я вважаю, що така людина має зрозуміти, що заради своїх дітей і онуків вже потрібно їхати і шукати собі місце в Росії", - сказав президент України.
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Жители нескольких улиц на Черемошниках разобрали деревянные туалеты на дрова для мангалов во время майских праздников, рассказали в Ленинской администрации. Туалеты были установлены за бюджетные деньги, в этом месте нет центральной канализации. В итоге томичи продолжают использовать ведра и сливают свои отходы в кусты.
Центральная канализация в этом районе отсутствует. Часть жителей самостоятельно оборудовали для своих квартир септики, а для остальных на бюджетные средства были построены новые уличные туалеты.
«На майских праздниках местные жители разобрали новые туалеты на доски и сожгли их в мангалах и кострах. С тех пор снова используют ведра и выливают нечистоты в привычное место под кусты. Совместно с управляющей компанией мы предложили им за свой счет оборудовать здесь выгребную яму, закрыть ее решеткой, чтобы туда не кидали мусор. Стоимость выгребной ямы составляет около 50 тысяч рублей. Но собственники квартир в этих домах посчитали, что им это не нужно, и продолжают пользоваться ведрами. Для решения проблемы мы снова будем просить выделить из городского бюджета средства на обустройство уличных туалетов. Но когда это случится, сказать пока трудно», - рассказал главный специалист жилищно-коммунального отдела администрации Ленинского района.
Там роботи - неміряно
Доречі нагадало старий совітський віц : Розподіляють випусників ВУЗу .
1- в Сочі . Випусник викрикує - Слава КПРС !
2- в Ленінград. Випусник викрикує - Слава КПРС !
3- на Камчатку . Випусник викрикує - Слава батюшке царю , что Аляску продал !