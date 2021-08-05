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У Держдумі РФ відреагували на звернення Зеленського до жителів окупованого Донбасу: Без Росії на території України "цивілізації не буде"

У Держдумі РФ відреагували на звернення Зеленського до жителів окупованого Донбасу: Без Росії на території України

У Держдумі РФ прокоментували слова президента України Володимира Зеленського про те, щоб жителі Донбасу, які вважають себе росіянами, їхали в РФ.

Про це у Telegram повідомив віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "без Росії" на території України "цивілізації не буде".

Зокрема, Толстой заявив, що територію України окупували.

"Україна в нинішньому вигляді - в окупованому, у відрізаному від Росії не має жодних перспектив. Але якщо ти відчуваєш, що Україна - це частина російської цивілізації, а Київ - мати міст руських, якщо ти відчуваєш, що ти українець і знаєш свою історію - будь там, тримайся. Ця земля все одно буде деокупована в будь-якому випадку", - написав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до жителів окупованого Донбасу, які вважають себе росіянами.

"Я вважаю, для майбутнього своїх дітей і онуків - ти любиш Росію і вважаєш, що ти все життя перебував на території України, але "відчував, що це Росія" тощо, - якщо ти так відчуваєш, я вважаю, що така людина має зрозуміти, що заради своїх дітей і онуків вже потрібно їхати і шукати собі місце в Росії", - сказав президент України.

Також читайте: МЗС РФ хоче, щоб Зеленський "покаявся перед народом Криму і Донбасу": тоді готові прийняти його і нагадати смак рапана

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) росія (64984) Толстой Петро (18) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+80
на примере Абхазии хорошо видна цивилизация по российски В Госдуме РФ отреагировали на обращение Зеленского к жителям оккупированного Донбасса: Без России на территории Украины "цивилизации не будет" - Цензор.НЕТ 8531
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05.08.2021 14:31
+57
Это он там граф Толстой, а здесь он хер простой.
Алексей Гончаренко.
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05.08.2021 14:25
+49
Попугай что-ли? Дешёвый, убогий трюк
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05.08.2021 14:25
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ктое сть это чмо под фамилией - толстой? эта мразь имеет право комментировать слова нашего президента? на кухне все могут, но зачем свсякое дерьмо запускать в инет?
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05.08.2021 16:30 Відповісти
Оккупа́ция (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. occupatio - «захват, занятие») в общем случае - занятие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B вооружёнными силами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенитета над ней и осуществляющееся в отсутствие на то воли государства, обладающего суверенитетом над данной территориейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] , обычно временное. Оккупацию следует отличать от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F аннексии , акта присоединения государством всей или части чужой территории в одностороннем порядке. Теперь вопрос. Какая страна оккупировала Украину и отрезала от России?
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05.08.2021 16:39 Відповісти
Без вяликай расеи многие страны пребывают и развиваются в нормальных условиях и не жалеют о том что им удалось вырваться из удушающих объятий вяликай расеи.
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05.08.2021 16:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BtAlDOG-ktQ Содом Гоморра и Москва
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05.08.2021 17:03 Відповісти
Очередная говорящая жопа...
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05.08.2021 17:05 Відповісти
русская цивилизация - разобрать сортир на дрова, пожарить на них "шашлык", а срать в ведро и выливать в ближайшие кусты. А потом жаловаться на вонь.
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05.08.2021 17:06 Відповісти
Томичи растащили новые деревянные туалеты на дрова. Они продолжают использовать ведра и кусты.

Жители нескольких улиц на Черемошниках разобрали деревянные туалеты на дрова для мангалов во время майских праздников, рассказали в Ленинской администрации. Туалеты были установлены за бюджетные деньги, в этом месте нет центральной канализации. В итоге томичи продолжают использовать ведра и сливают свои отходы в кусты.

Центральная канализация в этом районе отсутствует. Часть жителей самостоятельно оборудовали для своих квартир септики, а для остальных на бюджетные средства были построены новые уличные туалеты.

«На майских праздниках местные жители разобрали новые туалеты на доски и сожгли их в мангалах и кострах. С тех пор снова используют ведра и выливают нечистоты в привычное место под кусты. Совместно с управляющей компанией мы предложили им за свой счет оборудовать здесь выгребную яму, закрыть ее решеткой, чтобы туда не кидали мусор. Стоимость выгребной ямы составляет около 50 тысяч рублей. Но собственники квартир в этих домах посчитали, что им это не нужно, и продолжают пользоваться ведрами. Для решения проблемы мы снова будем просить выделить из городского бюджета средства на обустройство уличных туалетов. Но когда это случится, сказать пока трудно», - рассказал главный специалист жилищно-коммунального отдела администрации Ленинского района.

У Держдумі РФ відреагували на звернення Зеленського до жителів окупованого Донбасу: Без Росії на території України "цивілізації не буде" - Цензор.НЕТ 2542
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05.08.2021 17:23 Відповісти
это какой век?
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05.08.2021 17:56 Відповісти
21 столiття. 2021 рiк. кiнець липня. вЯлiкiя рассєя-паРаша.))
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05.08.2021 18:18 Відповісти
Мне одному кажется, что прежде чем цивилизация в Украине появится через РФ, она должна появится сначала в самой РФ?
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05.08.2021 18:27 Відповісти
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05.08.2021 21:37 Відповісти
Ото їх плющить як наркомана під час ломки...
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05.08.2021 19:08 Відповісти
Знаем мы парашенскую "цивилизацию". Половина параши в деревянных бараках, с шизофреническими "отрядами путина", без туалета. Умойтесь! Грязные руцкие свиньи.
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05.08.2021 19:29 Відповісти
Московитам даже сортиры не нужны-разбирают на дрова. Так о чем этот придурок болтает?
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05.08.2021 20:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6tGRHVggsQA&t=3s&ab_channel=PanasAvenger
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05.08.2021 20:42 Відповісти
У Держдумі РФ відреагували на звернення Зеленського до жителів окупованого Донбасу: Без Росії на території України "цивілізації не буде" - Цензор.НЕТ 9332
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05.08.2021 20:45 Відповісти
У Держдумі РФ відреагували на звернення Зеленського до жителів окупованого Донбасу: Без Росії на території України "цивілізації не буде" - Цензор.НЕТ 3468 він не правий - ней москалі - які проти украінізації населення України і мають чухати в Московію - освоюють та облагорожують майже гіганську територію своєї Московії ! Від Балтійського моря - до Берингового проливу У Держдумі РФ відреагували на звернення Зеленського до жителів окупованого Донбасу: Без Росії на території України "цивілізації не буде" - Цензор.НЕТ 1482

Там роботи - неміряно
Доречі нагадало старий совітський віц : Розподіляють випусників ВУЗу .
1- в Сочі . Випусник викрикує - Слава КПРС !
2- в Ленінград. Випусник викрикує - Слава КПРС !
3- на Камчатку . Випусник викрикує - Слава батюшке царю , что Аляску продал !
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05.08.2021 21:57 Відповісти
ПШНХ! И всё
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05.08.2021 22:30 Відповісти
толстой - мокшанский фашист и шовинист. идет на х...й семимильными шагами!
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06.08.2021 11:33 Відповісти
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