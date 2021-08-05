Прохнич не планував висувати жодних вимог, він хотів звернути увагу на соціальну незахищеність ветеранів, - адвокат Безпалий

Понад 20 осіб, серед яких представники громадських організацій і народні депутати, готові взяти на поруки Володимира Прохнича, який захопив приміщення Кабінету Міністрів і погрожував підірвати гранату.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів його адвокат Тарас Безпалий.

"Ми продовжуємо отримувати звернення з цього приводу. Гадаю, що поручителів буде більше, - повідомив він. - На цей момент понад 20 осіб, серед яких народні депутати, депутати місцевих рад, представники громадських організацій, готові взяти його на поруки".

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Відповідаючи на запитання про те, що змусило його підзахисного піти з гранатою у Кабмін, адвокат сказав, що про це Прохнич сам докладно розповість під час судового засідання, де йому обиратимуть запобіжний захід. За його словами, він не планував висувати яких-небудь конкретних вимог, а хотів звернути увагу на проблеми ветеранів.

"Йому не потрібні були ні гроші, ні слава, він спочатку не планував висувати яких-небудь вимог. Він просто хотів привернути увагу до проблематики, пов'язаної з ветеранами, які повертаються після служби і тут нікому не потрібні. Він хотів звернути увагу на соціальну нерівність і соціальну незахищеність", - говорить Безпалий.

Він також пояснив, що Прохничу ніхто не замовляв пропуск для входу в Кабмін, він просто зайшов у той під'їзд, біля якого в той ранок не було охорони.

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"Він - учасник бойових дій, у нього кілька контузій, закрита черепно-мозкова травма, лікував пухлину в мозку. Тому ми подали клопотання про проведення медичного обстеження і комплексної медичної експертизи з метою встановлення різних захворювань, а також його психологічного стану, щоб з'ясувати, що могло підштовхнути його до вчинення цього злочину", - зазначив адвокат.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Прохничу висунуто підозру за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

За словами його адвоката, прокуратура вимагає для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Рішення з цього приводу ухвалюватиме Печерський районний суд столиці завтра. Поки що час проведення засідання невідомий.

Нагадаємо, 4 серпня чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував жодних вимог. За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.

Глава МВС Монастирський заявив, що Прохничу буде призначена психіатрична експертиза.

За словами побратимів Прохнича, у нього пухлина: його довела бюрократія.