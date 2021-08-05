Кабмін внесе у ключові показники ефективності місцевої влади лікування інфарктів та інсультів у регіоні, - Ляшко

Уряд внесе показники лікування інфарктів та інсультів у ключові показники ефективності глав місцевих державних адміністрацій, повідомляється на сайті МОЗ.

Відповідну постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 35" уряд затвердив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Серцево-судинні захворювання є основними причинами смертності й одними з основних чинників інвалідності в усьому світі. За таких станів украй важливо вчасно викликати "швидку", а "швидкій" - вчасно доставити пацієнта до місця надання кваліфікованої медичної допомоги. Відповідно правильний маршрут пацієнта рятує життя. Розроблення і дотримання цих маршрутів - відповідальність місцевих департаментів охорони здоров'я", - прокоментував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Також читайте: НСЗУ виплатила лікарням 1,4 млрд грн за лікування українців з інфарктом та інсультом

Національна служба здоров'я за Програмою медгарантій на 2021 рік уклала договори на лікування інсульту із 238 медичними закладами на загальну суму понад 997 млн ​​грн, на лікування інфаркту - із 67 медичними закладами на загальну суму майже 310 млн грн.