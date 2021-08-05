Кабмін внесе у ключові показники ефективності місцевої влади лікування інфарктів та інсультів у регіоні, - Ляшко
Уряд внесе показники лікування інфарктів та інсультів у ключові показники ефективності глав місцевих державних адміністрацій, повідомляється на сайті МОЗ.
Відповідну постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 35" уряд затвердив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Серцево-судинні захворювання є основними причинами смертності й одними з основних чинників інвалідності в усьому світі. За таких станів украй важливо вчасно викликати "швидку", а "швидкій" - вчасно доставити пацієнта до місця надання кваліфікованої медичної допомоги. Відповідно правильний маршрут пацієнта рятує життя. Розроблення і дотримання цих маршрутів - відповідальність місцевих департаментів охорони здоров'я", - прокоментував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Національна служба здоров'я за Програмою медгарантій на 2021 рік уклала договори на лікування інсульту із 238 медичними закладами на загальну суму понад 997 млн грн, на лікування інфаркту - із 67 медичними закладами на загальну суму майже 310 млн грн.
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