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"Гамма"-штам коронавірусу майже нічим не відрізняється від "дельти", в Україні його поки немає, - головний санлікар Кузін
"Гамма" -штам коронавірусу малйже не відрізняється від "дельта" -штаму.
Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.
За словами Кузіна в Україні поки не виявлені випадки "гамма" -штаму коронавірусу.
"Штам "гамма" практично нічим не буде відрізнятися від "дельти". Відрізняється декількома мутаціями. Вони не суттєві і не призводитимуть до якихось нових його характеристик", - зазначив головний санлікар.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні вже 147 підтверджених випадків "дельта" -штаму коронавірусу.
Топ коментарі
+9 Стівен Стрибай
показати весь коментар05.08.2021 14:51
+6 wittmann1980
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+4 Alisa Korovieva
показати весь коментар05.08.2021 15:09
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І сказав Він мені: Сталося! Я Альфа й Омега, Початок і Кінець. Хто прагне, тому дармо Я дам від джерела живої води.
Детальніше про схему розпилу державних грошей під прикриттям "великого будівництва" читайте в статті https://zn.ua/ukr/author/yuriy-nikolov Юрія Ніколова https://zn.ua/ukr/macrolevel/pid-omoforom-zelenskoho-z-shefirom.html "Під омофором Зеленського з Шефір"
https://zn.ua/ukr/POLITICS/36-miljardiv-z-kovidnoho-fondu-osvojiv-dorozhnij-kartel-eksradnik-jermaka.html
Такое впечатление что эти штаммы кто-то просто продуцирует присваивая именя греческого алфавита