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Новини Коронавірус і карантин
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"Гамма"-штам коронавірусу майже нічим не відрізняється від "дельти", в Україні його поки немає, - головний санлікар Кузін

"Гамма" -штам коронавірусу малйже не відрізняється від "дельта" -штаму.

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кузіна в Україні поки не виявлені випадки "гамма" -штаму коронавірусу.

"Штам "гамма" практично нічим не буде відрізнятися від "дельти". Відрізняється декількома мутаціями. Вони не суттєві і не призводитимуть до якихось нових його характеристик", - зазначив головний санлікар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні вже 147 підтверджених випадків "дельта" -штаму коронавірусу.

Також читайте: Ситуація з коронавірусом погіршується в кожній області, новий спалах можливий де завгодно, - Кузін

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Топ коментарі
+9
Для тех кто не в курсе ,что нас ждет в будующем:

"Гамма"-штамм коронавируса почти ничем не отличается от "дельта", в Украине его пока нет, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 5119
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05.08.2021 14:51
+6
Мало ли алфавитов, как закончатся так китайскую грамоту будут применять.
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05.08.2021 14:52
+4
"Країна наближається до економічного армагедону." --- зе-команд виконала своє призначення.
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05.08.2021 15:09
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Для тех кто не в курсе ,что нас ждет в будующем:

"Гамма"-штамм коронавируса почти ничем не отличается от "дельта", в Украине его пока нет, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 5119
показати весь коментар
05.08.2021 14:51 Відповісти
Мало ли алфавитов, как закончатся так китайскую грамоту будут применять.
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05.08.2021 14:52 Відповісти
Всего-то 24 буквы! Ну, это пыль для вирусологов.
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05.08.2021 14:54 Відповісти
на года два-три хватит
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05.08.2021 14:57 Відповісти
Об'явлення 21:6 UBIO
І сказав Він мені: Сталося! Я Альфа й Омега, Початок і Кінець. Хто прагне, тому дармо Я дам від джерела живої води.
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05.08.2021 15:50 Відповісти
У 2020 році Кабінет міністрів виділив Державному агентству автомобільних доріг https://zn.ua/ukr/POLITICS/36-miljardiv-z-kovidnoho-fondu-osvojiv-dorozhnij-kartel-eksradnik-jermaka.html «Укравтодор» 35 млрд гривень з 66 млрд гривень розподілених коштів фонду боротьби з Covid-19.
Детальніше про схему розпилу державних грошей під прикриттям "великого будівництва" читайте в статті https://zn.ua/ukr/author/yuriy-nikolov Юрія Ніколова https://zn.ua/ukr/macrolevel/pid-omoforom-zelenskoho-z-shefirom.html "Під омофором Зеленського з Шефір" "Гамма"-штамм коронавируса почти ничем не отличается от "дельта", в Украине его пока нет, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 2267
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05.08.2021 15:01 Відповісти
Майже кожного місяця Уряд почав шукати у кого ще можна відібрати та спрямувати на «благу ціль» - «ручки» тремтять від можливостей. То 2 млрд чергових додадуть, то держбанки нахилять видати чергові млрд. «Їх не зупинити» - у жерло апетиту йде все. Знімають із будівництва онкоцентру (!) більше 100 млн. - ну дрібнички для них, але не для онкохворих. Кого турбують онкохворі?! «Дурнів» не так багато. МВФ вимагає аудит як Ковідного Фонду, так і Укравтодору. Уряду його робити лячно. Країна наближається до економічного армагедону.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/36-miljardiv-z-kovidnoho-fondu-osvojiv-dorozhnij-kartel-eksradnik-jermaka.html
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05.08.2021 15:02 Відповісти
"Країна наближається до економічного армагедону." --- зе-команд виконала своє призначення.
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05.08.2021 15:09 Відповісти
Мы схавали Дельту и не поперхнулись. Так что Гамма может расслабиться.
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05.08.2021 15:15 Відповісти
Гамма, дельта... а где альфа и бета?
Такое впечатление что эти штаммы кто-то просто продуцирует присваивая именя греческого алфавита
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05.08.2021 15:47 Відповісти
Да они прикалываются или чё? Или вправду решили озвучить весь алфавит в виде вирусов?
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05.08.2021 22:20 Відповісти
 
 