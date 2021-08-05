"Гамма"-штам коронавірусу майже нічим не відрізняється від "дельти", в Україні його поки немає, - головний санлікар Кузін

"Гамма" -штам коронавірусу малйже не відрізняється від "дельта" -штаму.

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кузіна в Україні поки не виявлені випадки "гамма" -штаму коронавірусу.

"Штам "гамма" практично нічим не буде відрізнятися від "дельти". Відрізняється декількома мутаціями. Вони не суттєві і не призводитимуть до якихось нових його характеристик", - зазначив головний санлікар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні вже 147 підтверджених випадків "дельта" -штаму коронавірусу.

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