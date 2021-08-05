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Україна в серпні-вересні має сплатити за держборгом понад 132 мільярди гривень, - Мінфін

Україна в серпні-вересні має сплатити за держборгом понад 132 мільярди гривень, - Мінфін

Україна в серпні має витратити на погашення та обслуговування державного боргу 27,5 млрд грн, а у вересні - 104,9 млрд грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Згідно з ними, в серпні Україна має направити на погашення та обслуговування державного боргу 27,5 млрд грн, у вересні - 104,9 млрд грн. На вересень заплановано найбільші виплати цього року. За зовнішнім держборгом необхідно заплатити 81,4 млрд грн, з них 65,1 млрд грн - погашення, 16,3 млрд грн - обслуговування боргу. За державним внутрішнім боргом має бути сплачено 23,52 млрд грн (погашення - 15,09 млрд грн, обслуговування - 8,43 млрд грн).

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд ухвалив новий загальний розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) на відновлення світової економіки в розмірі 650 млрд дол., з яких Україна отримає 2,7 млрд дол. Ці кошти надійдуть на рахунок Національного банку, а куди їх направити, вирішуватиме Міністерство фінансів.

Також читайте: Міжнародні резерви України в липні зросли на 2,1% і досягли $28,95 млрд, - НБУ

Автор: 

держборг (1178) Мінфін (3632)


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Топ коментарі
+9
МВФ даёт Украине,в числе подачки нищим странам 2,7 млрд долларов. вот все они и уйдут на частичное погашение,а остальные с народа сдерут.
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05.08.2021 14:58
+5
ти хоч смайлики став, бо зебіли тебе за свого сприймуть...
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05.08.2021 15:05
+4
А что заграница принимает долг гривнами?
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05.08.2021 14:56
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А что заграница принимает долг гривнами?
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05.08.2021 14:56 Відповісти
МВФ даёт Украине,в числе подачки нищим странам 2,7 млрд долларов. вот все они и уйдут на частичное погашение,а остальные с народа сдерут.
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05.08.2021 14:58 Відповісти
россии "отваливают" порядка 20 лярдов! Хотя она себя никак не позиционирует в качестве нищей страны! Эта огромная сумма распределяется правлением фонда в зависимости от степени "страданий" от коронавируса.
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05.08.2021 15:24 Відповісти
жаль...что едросня не передохла от короны.
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05.08.2021 15:29 Відповісти
Ох, ёптыть! Отэта напозычались! Пора завязывать с этими эмвээфами.
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05.08.2021 15:01 Відповісти
ти хоч смайлики став, бо зебіли тебе за свого сприймуть...
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05.08.2021 15:05 Відповісти
Уже учел! Спасибо!
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05.08.2021 15:16 Відповісти
₴132млрд - це близько $5млрд. Хоча, тут, нижче інфа, що ЗВР нині - близько $30млрд.
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05.08.2021 15:03 Відповісти
писець гривні?
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05.08.2021 15:08 Відповісти
50 / 50
там жеж МВФ кашлянуть собирается (преЗЕ лично пошептался ))))))
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05.08.2021 15:13 Відповісти
думаю, що таки писець.
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05.08.2021 17:05 Відповісти
аптимистична однако ))))
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05.08.2021 17:46 Відповісти
может и нет. Вы не верите в проффесионализм слуг нарида?
Из ситуации можно выйти разными сопсобами. "писец гривне" - не самый популярный в народе. Можно слить ЗВР. Можно набрать новых долгов взамен старых.

Если тут есть не_диванные_экономисты, то они расскажут подробней.
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05.08.2021 15:39 Відповісти
які там слугі...зграйка прибацаних малолєток на підсосі у жирних котів. а що до популярності, то після усієї їх "дічі" ще один зашквар вже погоди не зробить. тим більше, що до виборів ще далеченько. хіба що доведений до ручьки народ вчинить різанину...але це навряд.
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05.08.2021 17:04 Відповісти
напевно держава відбере гроші в олігархів, нечесних депутатів, прокурорів, суддів, міністрів.
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05.08.2021 15:32 Відповісти
Ну чё,

1) напечатают кучу гривны
2) отдадут её Бене, как возврат долга под дикие проценты
3) тот купит на неё баксы и выведет их из страны
4) но виноват Порошенко, не забываем об этом
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05.08.2021 15:36 Відповісти
Значит будут грабить народ !
Деолигархизация называется....
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05.08.2021 15:55 Відповісти
Ось всю подачку МВФ і повернуть миттєво..
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05.08.2021 16:04 Відповісти
Україна в серпні-вересні має сплатити за держборгом понад 132 мільярди гривень, - Мінфін - Цензор.НЕТ 469
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05.08.2021 16:13 Відповісти
 
 