Україна в серпні-вересні має сплатити за держборгом понад 132 мільярди гривень, - Мінфін

Україна в серпні має витратити на погашення та обслуговування державного боргу 27,5 млрд грн, а у вересні - 104,9 млрд грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Згідно з ними, в серпні Україна має направити на погашення та обслуговування державного боргу 27,5 млрд грн, у вересні - 104,9 млрд грн. На вересень заплановано найбільші виплати цього року. За зовнішнім держборгом необхідно заплатити 81,4 млрд грн, з них 65,1 млрд грн - погашення, 16,3 млрд грн - обслуговування боргу. За державним внутрішнім боргом має бути сплачено 23,52 млрд грн (погашення - 15,09 млрд грн, обслуговування - 8,43 млрд грн).

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд ухвалив новий загальний розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) на відновлення світової економіки в розмірі 650 млрд дол., з яких Україна отримає 2,7 млрд дол. Ці кошти надійдуть на рахунок Національного банку, а куди їх направити, вирішуватиме Міністерство фінансів.

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