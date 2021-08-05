Укрзалізниця підвищує тарифи на перевезення багато років, але гроші зникають у котлі корупції, - нардеп
Необхідно завершити реформу Укрзалізниці, а не намагатися вирішити проблеми компанії підвищенням тарифів на перевезення.
Про це заявив народний депутат Муса Магомедов.
"Більше шкоди Укрзалізниці, ніж корупція, завдає все-таки відсутність реформування та змін до неї. Розробка законів триває. Але до самих реформ, взагалом, ще не підійшли", - розповів Магомедов. За його словами, Укрзалізниця постійно намагається вирішити фінансові проблеми компанії за рахунок підвищення тарифів на перевезення, але при цьому незрозуміло, куди йдуть отримані додаткові кошти.
"Укрзалізниця з періодичністю раз на пів року піднімає тарифи на 10-15%, обіцяючи закупити вагони, обіцяючи почати ремонтувати полотна, і потім вагони не з'являються, ремонти не йдуть, а гроші розчиняються в котлі корупції. Тому, на мій погляд, треба все- таки спочатку реформувати, а потім переходити до питань щодо тарифів", - сказав Магомедов.
Він підкреслив: зростання тарифів на вантажоперевезення залізницею негативно вплине на роботу вітчизняної промисловості, оскільки зросте собівартість їх продукції, що спричинить зниження конкурентоспроможності підприємств. При цьому за це підвищення в кінцевому підсумку заплатять пересічні українці, для яких ціни на продукцію і послуги цих підприємств виростуть. На думку депутата, УЗ слід негайно реформувати, розділивши компанію на кілька видів бізнесу, а не піднімати тарифи на перевезення.
"Потрібно демонополізувати УЗ і розділити на перевізників, створити додаткову конкуренцію в сегменті тяги. І після цього, я думаю, що ціни підуть вниз, і це в кінцевому підсумку піде на користь економіці в цілому", - вважає Магомедов.
Як відомо, Мінінфраструктури виступило з ініціативою підвищити тариф на залізничні вантажні перевезення: після підвищення в два етапи вони стануть більше на 30%. Представники промисловості у відповідь заявили, що таке підвищення категорично неприйнятно, оскільки призведе до подорожчання товарів і послуг для українців. До того ж, після зростання тарифів відбувається зниження обсягів перевезень залізницею, а отже, від цього рішення не виграє ні бізнес, ні УЗ.
Зі свого боку в українському комітеті Міжнародної торгової палати заявили, що в підвищенні тарифів немає потреби, оскільки зараз цей вид перевезень є для УЗ рентабельним. А відомство не надало жодного економічного обґрунтування підвищення, і його впливу на економіку України. Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що стан залізниці критичний, а експлуатація окремих ділянок вже небезпечна. На його думку, без реформування "Укрзалізниці" кількість аварій на залізниці зростатиме.
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Парадокс.
И при этом вся ******* наверху в кабинетах на Банковой и Грушевского и на Владимирслкй, 33 знает кто где кому и сколько заносит и в какой кабинет.
Спрашивается, а почему эта ******* тогда не противодействует этому организованному на государственном уровне циничному и безбожному воровству? ПОТОМУ ЧТО В ДОЛЕ.
Я к тому, что человек с УЗ тет-а-тет говорит об источнике этих квартир. Далеко-далеко не каждый украинец может за свою жизнь накопить даже на одну квартиру трудом - а УЗ в самой нищей стране Европе дает "заработать".
И чему завидовать? Воровству?