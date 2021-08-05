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Новини
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Укрзалізниця підвищує тарифи на перевезення багато років, але гроші зникають у котлі корупції, - нардеп

Необхідно завершити реформу Укрзалізниці, а не намагатися вирішити проблеми компанії підвищенням тарифів на перевезення.

Про це заявив народний депутат Муса Магомедов.

"Більше шкоди Укрзалізниці, ніж корупція, завдає все-таки відсутність реформування та змін до неї. Розробка законів триває.  Але до самих реформ, взагалом, ще не підійшли", - розповів Магомедов. За його словами, Укрзалізниця постійно намагається вирішити фінансові проблеми компанії за рахунок підвищення тарифів на перевезення, але при цьому незрозуміло, куди йдуть отримані додаткові кошти.

"Укрзалізниця з періодичністю раз на пів року піднімає тарифи на 10-15%, обіцяючи закупити вагони, обіцяючи почати ремонтувати полотна, і потім вагони не з'являються, ремонти не йдуть, а гроші розчиняються в котлі корупції. Тому, на мій погляд, треба все- таки спочатку реформувати, а потім переходити до питань щодо тарифів", - сказав Магомедов.

Він підкреслив: зростання тарифів на вантажоперевезення залізницею негативно вплине на роботу вітчизняної промисловості, оскільки зросте собівартість їх продукції, що спричинить зниження конкурентоспроможності підприємств. При цьому за це підвищення в кінцевому підсумку заплатять пересічні українці, для яких ціни на продукцію і послуги цих підприємств виростуть. На думку депутата, УЗ слід негайно реформувати, розділивши компанію на кілька видів бізнесу, а не піднімати тарифи на перевезення.

"Потрібно демонополізувати УЗ і розділити на перевізників, створити додаткову конкуренцію в сегменті тяги. І після цього, я думаю, що ціни підуть вниз, і це в кінцевому підсумку піде на користь економіці в цілому", - вважає Магомедов.

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Як відомо, Мінінфраструктури виступило з ініціативою підвищити тариф на залізничні вантажні перевезення: після підвищення в два етапи вони стануть більше на 30%. Представники промисловості у відповідь заявили, що таке підвищення категорично неприйнятно, оскільки призведе до подорожчання товарів і послуг для українців. До того ж, після зростання тарифів відбувається зниження обсягів перевезень залізницею, а отже, від цього рішення не виграє ні бізнес, ні УЗ.

Зі свого боку в українському комітеті Міжнародної торгової палати заявили, що в підвищенні тарифів немає потреби, оскільки зараз цей вид перевезень є для УЗ рентабельним. А відомство не надало жодного економічного обґрунтування підвищення, і його впливу на економіку України. Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що стан залізниці критичний, а експлуатація окремих ділянок вже небезпечна. На його думку, без реформування "Укрзалізниці" кількість аварій на залізниці зростатиме.

Укрзалізниця (6834) Магомедов Муса (22)


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Топ коментарі
+4
Укрзализныця повышает тарифы на перевозки много лет, но деньги исчезают в котле коррупции, – нардеп - Цензор.НЕТ 1471
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05.08.2021 16:02
+2
ну да. а вагонах ни кондиционера летом,ни обогрева зимой.
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05.08.2021 16:07
+2
в котле коррупции, - нардеп/ Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год.-Но я один ничего не могу, заливается слезами Зеленский. Но я один ничего не могу, заливается слезами Шмыгаль. Но я один ничего не могу, заливается слезами Разумков.Мы ничего не можем- хором кричат ОП, КМ, ВР.
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05.08.2021 16:13
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Укрзализныця повышает тарифы на перевозки много лет, но деньги исчезают в котле коррупции, – нардеп - Цензор.НЕТ 1471
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05.08.2021 16:02 Відповісти
вы попутали. набсовет за много бабок наблюдает и ничего не говорит про коррупцию
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05.08.2021 16:03 Відповісти
Удивляюсь, как Кирпа умудрялся и воровать и вагоны, станции ремонтировать и поликлиники строить...
Парадокс.
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05.08.2021 16:06 Відповісти
ну да. а вагонах ни кондиционера летом,ни обогрева зимой.
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05.08.2021 16:07 Відповісти
Пора наверное этот котел взорвать к **...ням, 30 лет и никакого сдвига к улучшению((
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05.08.2021 16:11 Відповісти
ахметов, пинчук, каломойше продают металл, трубы и тд по мироввм ценам, а возит укрзализныця их говно по украинским ценам. Парадокс. Может дело не в "высоких ценах уз", а в том, что олигархи не хотят платить адекватную цену за жд перевозки.
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05.08.2021 16:11 Відповісти
в котле коррупции, - нардеп/ Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год.-Но я один ничего не могу, заливается слезами Зеленский. Но я один ничего не могу, заливается слезами Шмыгаль. Но я один ничего не могу, заливается слезами Разумков.Мы ничего не можем- хором кричат ОП, КМ, ВР.
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05.08.2021 16:13 Відповісти
КОРРУПЦИЯ на УЗ глубочайшая и системная.
И при этом вся ******* наверху в кабинетах на Банковой и Грушевского и на Владимирслкй, 33 знает кто где кому и сколько заносит и в какой кабинет.
Спрашивается, а почему эта ******* тогда не противодействует этому организованному на государственном уровне циничному и безбожному воровству? ПОТОМУ ЧТО В ДОЛЕ.
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05.08.2021 16:20 Відповісти
Знакомая рядовой бухгалтер в каком-то там Кацапетовском отделении УЗ имеет две квартиры...
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05.08.2021 16:24 Відповісти
Ви їй заздрите напевно. Дві квартири - це не так багато, і зовсім не свідчить про участь у корупційних схемах. До того ж у подібному схематозі вершки зазвичай знімає керівництво - директор відділення, головбух та їм подібні,а рядовим бухгалтерам дістається тільки головний біль.
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05.08.2021 16:35 Відповісти
Безусловно!
Я к тому, что человек с УЗ тет-а-тет говорит об источнике этих квартир. Далеко-далеко не каждый украинец может за свою жизнь накопить даже на одну квартиру трудом - а УЗ в самой нищей стране Европе дает "заработать".
И чему завидовать? Воровству?
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05.08.2021 16:52 Відповісти
В котле коррупции... К чему такие образы ? Деньги тупо исчезают в карманах руководителей и чиновников всех уровней. Если даже такое ничтожество, как Лещенко, официально получает от УЗ огромные суммы, то что там говорить о теневых деньгах.
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05.08.2021 16:32 Відповісти
Ото мы до тебя этого не знали
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05.08.2021 16:42 Відповісти
леща и не слышно, сидит тихонько и тырит
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05.08.2021 18:20 Відповісти
 
 