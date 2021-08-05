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Якщо в електронну систему охорони здоров'я не внесли запис про проведену вакцинацію проти COVID-19, необхідно звернутися до сімейного лікаря, - Кузін

Якщо в електронну систему охорони здоров'я не внесли запис про проведену вакцинацію проти COVID-19, необхідно звернутися до сімейного лікаря, - Кузін

У разі, якщо в електронній системі охорони здоров'я немає запису про проведену вакцинацію проти COVID-19, необхідно звернутися до сімейного лікаря, який внесе необхідні дані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Українського радіо сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Також читайте: "Гамма"-штам коронавірусу майже нічим не відрізняється від "дельти", в Україні його поки немає, - головний санлікар Кузін

"Якщо ви помітили, що вашого запису немає в електронній системі охорони здоров'я, то єдина людина, яка може скорегувати цей запис - ваш сімейний лікар. Або треба звернутися до того центру, де ви отримали вакцину, з проханням оцифрувати цей запис. Якщо ця ситуація не виправляється - звертайтеся на гарячу телефонну лінію для врегулювання ситуації", - сказав Ігор Кузін.

Нагадаємо, станом на 5 серпня в Україні проведено понад 6 мільйонів вакцинацій проти COVID-19. За добу 4 серпня 2021 року вакциновано проти COVID-19 159 121 особу. Перелік пунктів вакцинації доступний на порталі МОЗ "Вакцинація проти COVID-19".

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... А почему для начала , хотя бы во время каждой вакцинации не давать человеку бланк о том, кто, что и когда ему сделал... Что бы потом можно было проще концы найти !?
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05.08.2021 17:38 Відповісти
Бланк не нужен, пометка о вакцине ставят в эл систему. Во время вакцинации вносятся данные в эл систему, тебя идентефицируют по подписаному договору с семейным врчаом. Номер телефона говоришь который указывал при заключении договора с сейменйм врачем и усё.
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05.08.2021 22:13 Відповісти
А теперь представь, что тот кто вносил данные в эл. (это ведь делалось не под твоим присмотром) - ДЕБИЛ !?
ЧТО И КОМУ ТЫ ПОТОМ БУДЕШЬ ДОКАЗЫВАТЬ ИЛИ ИСКАТЬ, если у тебя на руках нет НИЧЕГО !!?
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05.08.2021 22:43 Відповісти
Потому, что у нас всё делается через жо...пу
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05.08.2021 22:13 Відповісти
 
 