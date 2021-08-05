Якщо в електронну систему охорони здоров'я не внесли запис про проведену вакцинацію проти COVID-19, необхідно звернутися до сімейного лікаря, - Кузін
У разі, якщо в електронній системі охорони здоров'я немає запису про проведену вакцинацію проти COVID-19, необхідно звернутися до сімейного лікаря, який внесе необхідні дані.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Українського радіо сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
"Якщо ви помітили, що вашого запису немає в електронній системі охорони здоров'я, то єдина людина, яка може скорегувати цей запис - ваш сімейний лікар. Або треба звернутися до того центру, де ви отримали вакцину, з проханням оцифрувати цей запис. Якщо ця ситуація не виправляється - звертайтеся на гарячу телефонну лінію для врегулювання ситуації", - сказав Ігор Кузін.
Нагадаємо, станом на 5 серпня в Україні проведено понад 6 мільйонів вакцинацій проти COVID-19. За добу 4 серпня 2021 року вакциновано проти COVID-19 159 121 особу. Перелік пунктів вакцинації доступний на порталі МОЗ "Вакцинація проти COVID-19".
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