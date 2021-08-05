Щодо колишніх правоохоронців, які перейшли на бік Росії в Криму, відкрили 68 справ, - ОГП

Відносно колишніх правоохоронців, які перейшли на бік Росії в Криму, відкрили 68 проваджень в рамках статті про державну зраду.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора та прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється процесуальне керівництво у 68 кримінальних провадженнях стосовно колишніх співробітників українських правоохоронних органів за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)", – мовиться в повідомленні.

У липні Офіс генерального прокурора України повідомив про завершення спеціального досудового розслідування щодо заступника командувача Чорноморського флоту Росії.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за звинуваченнями у посяганні на цілісність та недоторканість України, державній зраді та плануванні, підготовці, розв’язуванні і веденні агресивної війни.

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