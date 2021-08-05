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Новини
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Щодо колишніх правоохоронців, які перейшли на бік Росії в Криму, відкрили 68 справ, - ОГП

Щодо колишніх правоохоронців, які перейшли на бік Росії в Криму, відкрили 68 справ, - ОГП

Відносно колишніх правоохоронців, які перейшли на бік Росії в Криму, відкрили 68 проваджень в рамках статті про державну зраду.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора та прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється процесуальне керівництво у 68 кримінальних провадженнях стосовно колишніх співробітників українських правоохоронних органів за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)", – мовиться в повідомленні.

У липні Офіс генерального прокурора України повідомив про завершення спеціального досудового розслідування щодо заступника командувача Чорноморського флоту Росії.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за звинуваченнями у посяганні на цілісність та недоторканість України, державній зраді та плануванні, підготовці, розв’язуванні і веденні агресивної війни.

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Крим (14134) державна зрада (1680) Офіс Генпрокурора (3244)


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Топ коментарі
+4
Перешли тысячи,а дел 68?
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05.08.2021 16:34
+4
90% сбу,судді,мусари,війскові,перейшло на бік ворога,а відкрили лише 68 справ.О працюють!!!
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05.08.2021 16:39
+2
за 7 лет открыли 68 дел?????????? т. е. предателей всего 68 человек????????
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05.08.2021 16:17
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А зеля когда сдал Бацке вангеровцев это тоже 111 статья или еще нет?
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05.08.2021 16:15 Відповісти
за 7 лет открыли 68 дел?????????? т. е. предателей всего 68 человек????????
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05.08.2021 16:17 Відповісти
Перешли тысячи,а дел 68?
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05.08.2021 16:34 Відповісти
90% сбу,судді,мусари,війскові,перейшло на бік ворога,а відкрили лише 68 справ.О працюють!!!
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05.08.2021 16:39 Відповісти
знаем, кто...знаем, где....знаем, все!.... только доказать не можем....
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05.08.2021 16:40 Відповісти
Скромненько...
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05.08.2021 16:50 Відповісти
Скромнiсенько...
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05.08.2021 16:50 Відповісти
To bullshit...
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05.08.2021 16:55 Відповісти
Их тысячи.
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05.08.2021 18:33 Відповісти
 
 