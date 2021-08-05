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Зеленський підписав закон, що обмежує розмір відсотків за кредитами для переселенців із Донбасу й Криму

Зеленський підписав закон, що обмежує розмір відсотків за кредитами для переселенців із Донбасу й Криму

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань за кредитними договорами та договорами позики".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається,  що цей документ сприятиме захисту осіб, постраждалих від збройної агресії Російської Федерації на сході України та від тимчасової окупації АР Крим.

Закон передбачає, що загальна сума процентів за кредитним договором або договором позики внутрішньо переміщеної особи (ВПО) не може перевищувати суми процентів, нарахованої протягом строку, на який надавався кредит (позика), за мінімальною ставкою, визначеною договором.

За неналежне виконання такими особами з числа ВПО зобов'язань за кредитними договорами не нараховується неустойка (штраф, пеня), не настає відповідальність у вигляді сплати суми боргу, не застосовуються інші майнові санкції.

Кредитор зобов'язаний здійснити перерахунок заборгованості за кредитом впродовж семи днів після письмового звернення від ВПО.

Відступлення права вимоги за кредитним договором позичальника з числа внутрішньо переміщених осіб без його згоди забороняється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада обмежила розмір відсотків по кредитах для переселенців з Донбасу і Криму

Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання внутрішньо переміщеною особою кредитних зобов'язань покладається на Російську Федерацію як на державу-окупанта відповідно до норм і принципів міжнародного права.

Положення документа стосуються кредитних договорів і договорів позик, укладених до 20 лютого 2014 року з внутрішньо переміщеними особами з АР Крим і Севастополя, та до 14 квітня 2014 року – для договорів з ВПО з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також території проведення АТО/ООС.

Зеленський Володимир (23719) кредит (3817) переселенці (976)


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Топ коментарі
+15
Все для кормильцев. Короче ничего необычного. А вы тут гните спиты им во благо и не вздумайте не заплатить за комуналку!!!
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05.08.2021 16:16
+13
Опять вся Украина за этих колаборантов платить будет
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05.08.2021 16:21
+11
лучше бы озаботился о беспроцентных кредитах для инвалидов и ветеранов АТО
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05.08.2021 16:28
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Все для кормильцев. Короче ничего необычного. А вы тут гните спиты им во благо и не вздумайте не заплатить за комуналку!!!
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05.08.2021 16:16 Відповісти
Вова, делать ставку на восточный электорат - плохая примета....
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05.08.2021 16:18 Відповісти
Это смотря какие выбары. Если презедента, то смысла нету, а если выборы слуг народа, то голоса у опзж забрать для зебилов было бы за счастье
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05.08.2021 16:19 Відповісти
Опять вся Украина за этих колаборантов платить будет
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05.08.2021 16:21 Відповісти
Мьі их прямо сейчас покупаем, даря им пенсии, регресс, инвалидность, детские пособия. Как Вьі прекрасно видите : єто не работает. Они с удовольствием берут и с неменьшим удовольствием проклинают нас и дьішат желанием отмщения за все свои обидьі, проблемьі и трагедии.
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05.08.2021 18:20 Відповісти
как надоели эти льготы
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05.08.2021 16:22 Відповісти
Да пускай всем бамбасом уже приезжают за кредитами,а чё,у Украины денег много,мы же у МВФ позычаем,можем себе позволить бамбасятам и подарить.
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05.08.2021 16:23 Відповісти
а потом попробуй у даунбасовца вернуть деньги у ********** вообще крыша поехала))) зато гопота будет довольна)) под пивко на кредитные деньги можно смотреть 95 квартал))
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05.08.2021 17:02 Відповісти
лучше бы озаботился о беспроцентных кредитах для инвалидов и ветеранов АТО
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05.08.2021 16:28 Відповісти
Они враги для Зебила,как и все украинское
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05.08.2021 16:47 Відповісти
прочитав раз, прочитав другий - то які ж це кредити? це банальна роздача грошей.
а от цікаво за рахунок чого банки компенсуватимуть свої втрати з неповернутих кредитів чи не з підвищення кредитної ставки для мене й інших, не ВПО?

от тільки як це корелюється зі ст. 24 Конституцією за якою не може бути привілеїв за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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05.08.2021 16:43 Відповісти
Я так понял, что руководство Украины решило еще больше финансировать российских террористов из Лугандона, вопреки мнению большинства украинского народа, чтобы еще дольше продолжалось эта война. Фактически Зеленский и его банда наплевали на мнение большинства украинцев. Любая помощь лугандонам и Лугандону в реальности это затягивание этой войны, это продолжение убийства людей и в этом теперь будет виновата и зеленая банда. Война реально может прекратиться только тогда, когда террористам и тем,кто их поддерживает будет очень, очень плохо. Чем хуже им, тем ближе наша победа. Ничего не поделаешь такова реальность любой войны, где главное не сдаваться и драться с врагом, а не помогать ему, надеясь на его "милость" и "пощаду".
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05.08.2021 16:50 Відповісти
Я этому идиоту вообще запретил бы брать ручку в его корявые руки. Остальное что я бы с ним сделал просто не могу озвучить.
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05.08.2021 17:02 Відповісти
Та шо ты мелочишься ЗЕлупа? Назначь всем лугандонцам пожизненное пособие и бесплатную комуналку. А всем остальным украинцам повысь налоги и забери льготы. Они же важнее
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05.08.2021 17:15 Відповісти
Правда, не совсем понятно, что делать если этот кредит уже десять раз перепродавался, без согласия заёмщика. За десять лет войны уже и не найти краёв, а людей прессуют выбивалы по просроченным кредитам.
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05.08.2021 18:07 Відповісти
Да не переживайте...переселенцам просто перестанут давать кредиты в принципе)))
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05.08.2021 18:21 Відповісти
Ну чому у нього ВСЕ через п'яту точку.На перший погляд,розумна ініциатива,але якщо розібратись,то черговий лаз для фінансування сєпарів.Переселенців яких?Тих хто всі ці роки ПОСТІЙНО живе в ЛУГАНДОНІ,та виїзджає в Україну тільки за грошима?Чи ахмєтова,колєснікова та інших,які заварили ту війну?Треба було прописати,що цей закон стосується лише РЕАЛЬНИХ переселегців а не паперових.
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05.08.2021 20:25 Відповісти
А не для переселенцев - коллекторов. И почему я не удивлен...
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01.11.2021 19:12 Відповісти
 
 