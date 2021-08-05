Чиновник "Укрзалізниці" організував схему отримання "відкатів" під час закупівлі запчастин до локомотивів, - СБУ

СБУ викрила ще одну корупційну схему в АТ "Укрзалізниця". Керівник підрозділу регіональної філії товариства налагодив систему "відкатів" за перемогу у тендерах на постачання комплектуючих до рухомого складу. Для реалізації оборудки її учасники штучно завищували вартість відповідної продукції. Свої "послуги" посадовець оцінював у 5-10 % "відкату" від загальної суми укладеного договору.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ у Львівській області.

Встановлено, що керівник служби закупівель і постачання однієї з регіональних філій Укрзалізниці організував корупційний механізм одержання грошей від представників комерційних структур. За неправомірну вигоду він "гарантував" сприяння у перемозі в тендерах на придбання запчастин до локомотивів.

Гроші підприємці мали передавати через посередника на банківську картку близького родича посадовця.

Співробітники СБУ задокументували факт передачі зловмиснику хабара після проведення розрахунків за договором на постачання комплектуючих на загальну суму понад 1 млн. грн.

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Наразі організатору оборудки і посереднику повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії за місцями проживання та офісних приміщеннях учасників схеми у Києві та Львові.