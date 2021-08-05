Боррель про інцидент із білоруською спортсменкою Тимановською: "Олімпійське перемир'я було порушено"
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що режим Олександра Лукашенка, порушив олімпійське перемир'я.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Боррель повідомив у твітері.
"Заспокоївся, коли побачив, що спортсменка Христина Тимановська благополучно прибула до Польщі. Ще одна горда громадянка Білорусі була змушена тікати з країни через дії режиму Лукашенка, а олімпійське перемир'я було порушено", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, олімпійське перемир'я - це давня грецька традиція, що з'явилася в VIII столітті до н. е.
У 1992 році Міжнародний олімпійський комітет відродив цю традицію.
Генасамблея ООН своєю резолюцією настійно закликала держав-членів: "... дотримуватися "олімпійського перемир'я" протягом періоду, що починається за сім днів до відкриття і закінчується через сім днів після закриття кожних Олімпійських ігор".
Нагадаємо, білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.
Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.
Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.
4 серпня Тимановська прибула до Польщі.
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Путинские войска вторглись в Грузию.
Можна ще аналогій нашкрести, але, сподіваюсь, і цього достатньо
Так для твоих тупых мозгов достаточно понятно?
Ще лукаботів ми тут не бачили..
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А кто уполномочивал Вас делать заявления от нашего имени?
И с какого хера Вы решили, что беларусам это не нравится?
Изуверы!