Боррель про інцидент із білоруською спортсменкою Тимановською: "Олімпійське перемир'я було порушено"

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що режим Олександра Лукашенка, порушив олімпійське перемир'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Боррель повідомив у твітері.

"Заспокоївся, коли побачив, що спортсменка Христина Тимановська благополучно прибула до Польщі. Ще одна горда громадянка Білорусі була змушена тікати з країни через дії режиму Лукашенка, а олімпійське перемир'я було порушено", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, олімпійське перемир'я - це давня грецька традиція, що з'явилася в VIII столітті до н. е.

У 1992 році Міжнародний олімпійський комітет відродив цю традицію.

Генасамблея ООН своєю резолюцією настійно закликала держав-членів: "... дотримуватися "олімпійського перемир'я" протягом періоду, що починається за сім днів до відкриття і закінчується через сім днів після закриття кожних Олімпійських ігор".

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Нагадаємо, білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.

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Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.

4 серпня Тимановська прибула до Польщі.