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Новини Олімпіада-2020
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Боррель про інцидент із білоруською спортсменкою Тимановською: "Олімпійське перемир'я було порушено"

Боррель про інцидент із білоруською спортсменкою Тимановською:

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що режим Олександра Лукашенка, порушив олімпійське перемир'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Боррель повідомив у твітері.

"Заспокоївся, коли побачив, що спортсменка Христина Тимановська благополучно прибула до Польщі. Ще одна горда громадянка Білорусі була змушена тікати з країни через дії режиму Лукашенка, а олімпійське перемир'я було порушено", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, олімпійське перемир'я - це давня грецька традиція, що з'явилася в VIII столітті до н. е.

У 1992 році Міжнародний олімпійський комітет відродив цю традицію.

Генасамблея ООН своєю резолюцією настійно закликала держав-членів: "... дотримуватися "олімпійського перемир'я" протягом періоду, що починається за сім днів до відкриття і закінчується через сім днів після закриття кожних Олімпійських ігор".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруська спортсменка Тимановська прибула до Польщі. ФОТО

Нагадаємо, білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов зник у Києві (оновлено)

Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою. 

4 серпня Тимановська прибула до Польщі.

Білорусь (7925) Олімпіада (687) Польща (8489) Боррель Жозеп (1074) Тимановська Христина (12)


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Топ коментарі
+12
Вы вспомните 08.08.2008 - открытие Олимпийских Игр в Пекине.
Путинские войска вторглись в Грузию.
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05.08.2021 16:42
+11
короче Лука хороший, спортсмены плохие. Чёт русским духом завоняло.
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05.08.2021 16:52
+7
таракан все набирает отрицательных баллов... до критической массы все ближе....
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05.08.2021 16:37
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Ему сравнительно недавно в глаза плюнула грустная лошадка лавров, а он полагает, что хоть теперь к нему прислушаться...
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05.08.2021 16:35 Відповісти
Прислушаются т.е.
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05.08.2021 16:36 Відповісти
таракан все набирает отрицательных баллов... до критической массы все ближе....
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05.08.2021 16:37 Відповісти
Вы вспомните 08.08.2008 - открытие Олимпийских Игр в Пекине.
Путинские войска вторглись в Грузию.
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05.08.2021 16:42 Відповісти
А в 1980 СРСР вторгся в Афганістан, за що США бойкотували олімпіаду.
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05.08.2021 17:00 Відповісти
А в 2014 в Украину. Олимпиада была прикрытием для переброски как воинских подразделений так и подразделений "МВС" и всякой прочей дряни якобы для охраны правопорядка во время Игр.
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05.08.2021 17:21 Відповісти
Ви тренуєтесь підіймати вагу, рівну власній, але вам кажуть, що завтра вам треба підняти вагу вдвічі більшу (без тренувань, звичайно). Промовчите та підірвете власне здоров'я чи обуритесь і розповісте знайомим?
Можна ще аналогій нашкрести, але, сподіваюсь, і цього достатньо
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05.08.2021 16:52 Відповісти
Белорусам не нравится что она устроила скандал после того как двух белорусских бегуний не допустили из-за недостатка допинг-проб. Ее записали на эстафету из-за нехватки людей. Все можно было решить в команде, но она устроила истерику в интернете, потом проявив чисто женскую натуру решила царапаться с обидчиками до конца. А сама утверждает что никогда не интересовалась политикой. Ее вовремя подхватили нужные люди.
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05.08.2021 16:47 Відповісти
короче Лука хороший, спортсмены плохие. Чёт русским духом завоняло.
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05.08.2021 16:52 Відповісти
Хм... Ты по профессии кто? Вот давай предположим, что ты автослесарь и к тебе приходят люди с корочками КГБ и говорят: "Сейчас ты пойдешь и будешь чинить проводку и прошивать мозги у бехи последнего поколения". А ты нихера не готовился, ты автослесарь и умеешь крутить гайки, а не чиповать мозги...
Так для твоих тупых мозгов достаточно понятно?
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05.08.2021 17:15 Відповісти
Ви ще цю нісенітницю перепостіть "https://turbo.pikabu.ru/story/mat_kristinyi_timanovskoy_napisala_ey_otkryitoe_oblichitelnoe_pismo_8382268 Мать Кристины Тимановской написала ей открытое обличительное письмо "
Ще лукаботів ми тут не бачили..
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05.08.2021 17:26 Відповісти
... Белорусам не нравится...
------------------
А кто уполномочивал Вас делать заявления от нашего имени?
И с какого хера Вы решили, что беларусам это не нравится?
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05.08.2021 21:38 Відповісти
Странно, чего они в Украину не бегут, а в Польшу, Австрию, Германию...
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05.08.2021 16:56 Відповісти
Им примера Шишова хватает.
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05.08.2021 16:58 Відповісти
шишова пример уже после появился.
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05.08.2021 17:01 Відповісти
Значит умные люди, подозревали заранее, что не всё так хорошо. А Шишов стал доказательством обоснованности их подозрений.
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05.08.2021 17:48 Відповісти
А Шишов был первым, кого чужие спецслужбы ликвидировали в Киеве? Может они сделали выводы ещё после Павла Шеремета или Дениса Вороненкова?
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05.08.2021 21:32 Відповісти
Цей "високий" представник,нічого не хоче сказати про порушене кацапам "перемир'я" в 2014 році? Ні,забувся вже мабуть)Але ми пам'ятаємо і нагадуємо. Гнати цих "атлетів" з "ROC"команди обісцяними ганчірками із Токіо і негайно.
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05.08.2021 17:12 Відповісти
Типо, она была уверенна, что едет в Японию в турпоездку, но кровавый режим Лукашенко заставлял ее пробежать 800 метров с палочкой!
Изуверы!
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05.08.2021 17:23 Відповісти
Пардон, 400 метров.
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05.08.2021 17:45 Відповісти
 
 