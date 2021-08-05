"Чорні копачі" добували на Житомирщині тротил із авіабомб і снарядів часів Другої світової війни, - СБУ. ФОТО

У Житомирській області СБУ викрила "чорних копачів", які планували налагодити незаконний продаж тротилу з авіабомб й артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Правоохоронці виявили у ділків майже 15 кг вибухової речовини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підпільний цех зловмисники облаштували поблизу житлових будинків одного із селищ у Житомирській області. Це становило небезпеку для місцевих жителів. Адже неналежне поводження з боєприпасами могло призвести до їх детонації і масштабних надзвичайних подій.

Встановлено, що нелегальний бізнес організували двоє жителів Бердичівського району. Боєприпаси вони збирали на місцях колишніх бойових дій. Знайдені снаряди ділки самостійно розкривали, порушуючи правила відповідної безпеки.

За оперативними даними, вилучену з боєприпасів вибухівку вони планували реалізувати представникам кримінальних кіл.

Також читайте: У метро Києва вибухівку не знайшли: всі станції працюють у звичайному режимі

Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці, серед іншого, виявили:

дві ємності із заготовленим тротилом;

37 авіаційних бомб різного калібру;

артилерійський порох.

Вилучені боєприпаси були знищені на спеціальному полігоні.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах Києва та Одеси, - прокуратура