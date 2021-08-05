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Новини Силовики
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"Чорні копачі" добували на Житомирщині тротил із авіабомб і снарядів часів Другої світової війни, - СБУ. ФОТО

У Житомирській області СБУ викрила "чорних копачів", які планували налагодити незаконний продаж тротилу з авіабомб й артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Правоохоронці виявили у ділків майже 15 кг вибухової речовини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Чорні копачі добували на Житомирщині тротил із авіабомб і снарядів часів Другої світової війни, - СБУ 01

Підпільний цех зловмисники облаштували поблизу житлових будинків одного із селищ у Житомирській області. Це становило небезпеку для місцевих жителів. Адже неналежне поводження з боєприпасами могло призвести до їх детонації і масштабних надзвичайних подій.

Встановлено, що нелегальний бізнес організували двоє жителів Бердичівського району. Боєприпаси вони збирали на місцях колишніх бойових дій. Знайдені снаряди ділки самостійно розкривали, порушуючи правила відповідної безпеки.

За оперативними даними, вилучену з боєприпасів вибухівку вони планували реалізувати представникам кримінальних кіл.

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Чорні копачі добували на Житомирщині тротил із авіабомб і снарядів часів Другої світової війни, - СБУ 02

Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці, серед іншого, виявили:

  • дві ємності із заготовленим тротилом;
  • 37 авіаційних бомб різного калібру;
  • артилерійський порох.

Вилучені боєприпаси були знищені на спеціальному полігоні.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

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боєприпаси (2265) вибухівка (470) Правоохоронні органи (2707) СБУ (12788) силовики (2513) Житомирська область (1260)


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Не надо ля-ля! Лом они добывали. А тротил - то таке, побочный продукт. А мафию ломщиков возглавляют менты
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05.08.2021 17:02 Відповісти
ну таки да .плавленный тротил не так легко и взорвать нужно промежуточное ВВ
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05.08.2021 17:07 Відповісти
А как он в снаряды попадает? Его заливают туда, конечно, плавленным, не?
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05.08.2021 17:51 Відповісти
а как и холодец . попробуй растопить и по новой залить
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05.08.2021 22:06 Відповісти
Тю, тоже мне, нашли злодеев. Мой сосед в начале 90-х таким занимался. Я ему подгонял с полей кучу железа, типа мин, снарядов (благо этого добра тогда было завались), он извлекал из них ВВ, делал самодельные бомбы и глушил на Днестре рыбу на продажу. Каждый тогда выживал как мог.)
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05.08.2021 17:51 Відповісти
Глушив рибу?

"Чорні копачі" добували на Житомирщині тротил із авіабомб і снарядів часів Другої світової війни, - СБУ - Цензор.НЕТ 8271
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05.08.2021 20:40 Відповісти
Глушил на Днестре рыбу на продажу. так это кощунство и серьёзное преступление и куда похуже чем электролов и ловля сеткой ,а сколько малька сдохнет , из за таких как он и подобных в некоторых водоёмах голяк, кстати не дай бог кто то ,так сказать водолазить будет, то на уши калекой останется
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06.08.2021 01:50 Відповісти
о блиннн..- и дарвин ни разу не премировал! = удачники...)
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06.08.2021 02:07 Відповісти
 
 