Якщо Чаус знову зникне, то у нього буде більше шансів отримати політичний притулок, - Ситник
У екссудді Миколи Чауса після погоні за ним силовиків набагато більше шансів отримати політичний притулок.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю НВ заявив директор НАБУ Артем Ситник.
"Після цих всіх подій шансів тепер, не дай Бог, якщо він знову зникне, отримати політичний притулок набагато більше. Це перше. Друге. Аргументів для звернення в Європейський суд з прав людини набагато більше зараз. Тобто якісь недолугі дії когось фактично на рівному місці заполітизували звичайну справу, і це для нас дуже неприємно", — зазначив Ситник.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.
3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".
4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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Понятно. Говорящие головы, которые работают на ОП, получили указание от Ермака восхвалять похищение Чауса, сравнивая это с действиями Моссада. Правда есть нюанс.
Свои соображения на сей счет https://www.facebook.com/borislav.bereza озвучил сегодня экс-парламентарий Борислав Береза.
Например, Адольф Эйхман, который после второй мировой войны скрывался от правосудия в Аргентине, действительно был выкраден в мае 1960 года агентами Моссада. Но есть три пункта:
1. Эйхмана не собиралась выдавать Аргентина и он был военным преступником. И если бы не его похищение, то он бы не предстал перед судом.
А Чауса должна была выдать Молдова, и он подозреваемый в коррупции. Именно поэтому его готовились официально передать Украине, чтоб его судили.
2. Эйхмана не прятали, а сразу предъявили для свершения правосудия.
Сравните это с историей Чауса, которого несколько месяцев прятали от всех, вместо того, чтоб передать в правоохранительные органы.
- https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B.html Адвокат: Чауса пытали. Будущий тюремный срок Зеленского растет уже сейчас
3. Все агенты Моссада, которые приняли участие в этой операции, стали настоящими национальными героями и были награждены государственными наградами.
Я что-то не вижу гордости за факап с Чаусом у спецслужб Украины или у наших граждан, а про награды за это и речь не идёт.
И после кардинально испорченных отношений с Молдовой это точно не достижение, а провал.
- https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%B8-%D0%B5%D1%89%D0%B5-12-%D1%83.html Молдова требует допроса Чауса и еще 12 украинцев: дебильная Зе-власть в ступоре - Бутусов. Документ
Так что мы видим чистый пропагандонизм в стиле гебельщины и скабеевщины. Но, на минималках от ОП и Ермака, в исполнении члена Набсовета УЗ. Дали команду - и он отрабатывает… свою должность. ))
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Борислав Береза
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1423274417593806853 1 ч
По версии адвоката Чауса Кравца, стая украинских дипломатов, представители украинских спецслужб и осназ РФ, похитил и вывез на территорию Украины судью Чауса с целью "получения выкупа". А МИД Украины выдавал им по три дипломатических паспорта .