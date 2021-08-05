УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7313 відвідувачів онлайн
Новини
3 106 28

Якщо Чаус знову зникне, то у нього буде більше шансів отримати політичний притулок, - Ситник

Якщо Чаус знову зникне, то у нього буде більше шансів отримати політичний притулок, - Ситник

У екссудді Миколи Чауса після погоні за ним силовиків набагато більше шансів отримати політичний притулок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю НВ заявив директор НАБУ Артем Ситник.

"Після цих всіх подій шансів тепер, не дай Бог, якщо він знову зникне, отримати політичний притулок набагато більше. Це перше. Друге. Аргументів для звернення в Європейський суд з прав людини набагато більше зараз. Тобто якісь недолугі дії когось фактично на рівному місці заполітизували звичайну справу, і це для нас дуже неприємно", — зазначив Ситник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Кравець: "До Чауса застосовували тортури, щоб отримати викуп"

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

Також читайте: Українські спецслужби застосовували до Чауса тортури: 50 днів він був прикутий до ліжка, близько місяця йому не давали митися, - адвокат Кравець

4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

сховище (189) Ситник Артем (862) Чаус Микола (327)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
По уму, перед тем как слушать показания Чауса, он должен пройти независимое психиатрическое обследование после всего, шо с ним происходило.
показати весь коментар
05.08.2021 17:09
+4
Ещё бы...ему и охрану дадут -все уже знают,что того чауса по приказу зекретина выкрали,так он ещё и про пытки расскажет...
показати весь коментар
05.08.2021 17:05
+2
Сытник ему подсказывает?
показати весь коментар
05.08.2021 16:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сытник ему подсказывает?
показати весь коментар
05.08.2021 16:58 Відповісти
в Ситника, видать, доказуха - нуляча... Якщо там, тоді, в 2016-му, провокація хабаря (а не вимога його Чаусом, та отримання під контролем НАБУ), то, по прикладу справи Розенблата, Чаус може піти максимум під адмінвідповідальність (ну, звільнення з роботи...); а не по криміналу...
показати весь коментар
05.08.2021 17:06 Відповісти
По уму, перед тем как слушать показания Чауса, он должен пройти независимое психиатрическое обследование после всего, шо с ним происходило.
показати весь коментар
05.08.2021 17:09 Відповісти
і це також.
показати весь коментар
05.08.2021 17:23 Відповісти
Есть страны где суда и судей вообще нет, а учителя за еду работают.
показати весь коментар
05.08.2021 17:02 Відповісти
За бананы
показати весь коментар
05.08.2021 17:04 Відповісти
Канада? Осталось добежать до границы...
показати весь коментар
05.08.2021 17:07 Відповісти
Скажите кто нибудь, вечный придурок с очками из кофейной гущи только у меня?
показати весь коментар
05.08.2021 17:05 Відповісти
Нет,не только
показати весь коментар
05.08.2021 17:06 Відповісти
Ну єто каким идиотом надо быть, чтобы купить то, куда уже кто-то чихал, плевался и пускал слюни из своего кариесного зубожилого рта...
показати весь коментар
05.08.2021 17:16 Відповісти
У мене нічого нема.
показати весь коментар
05.08.2021 17:41 Відповісти
бо в тебе таксофон
показати весь коментар
05.08.2021 17:44 Відповісти
Ти мав на увазі рекламу?
показати весь коментар
05.08.2021 17:48 Відповісти
так
показати весь коментар
05.08.2021 19:13 Відповісти
У мене ще буває про якихось продавчинь АТБ, що заробляють велетенські баблозаври. І про те, як розпізнати, що дівуля давно сексом не трахалася.
А так адблок на компі/авакс на смартфоні більшу частину реклами блокують.
показати весь коментар
05.08.2021 19:48 Відповісти
якщо гьорла хоче трахатись, вона мєдждомєтіями відповідає на розповідь. Ага.. Угу.. Ну й шо..Підтримка розмови відсутня, невпевнена в собі, немита або неохайна зачіска, походняк гуски. На якийсь подарунок реагує як трьохлітня дитина.
показати весь коментар
05.08.2021 22:58 Відповісти
Ещё бы...ему и охрану дадут -все уже знают,что того чауса по приказу зекретина выкрали,так он ещё и про пытки расскажет...
показати весь коментар
05.08.2021 17:05 Відповісти
а по чему приказу ему дали возможность бежать ? то же зеленский виноват ?
показати весь коментар
05.08.2021 17:19 Відповісти
розслідуйте. З доказухою, а не на вигадках.
показати весь коментар
05.08.2021 17:30 Відповісти
в по чьему? расскажи?
показати весь коментар
05.08.2021 17:30 Відповісти
Сладкая парочка - Сытник и Баканов, играют в Чауса)
показати весь коментар
05.08.2021 17:05 Відповісти
Схорониться ему надо, лучше всего в какой-нибудь кибуц в ИзRаиле!
Если Чаус снова исчезнет, то у него будет больше шансов получить политическое убежище, - Сытник - Цензор.НЕТ 5785
показати весь коментар
05.08.2021 17:08 Відповісти
Позорная Зе-власть сравнила факап с Чаусом с легендарными действиями Моссада 5 августа, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/08/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bf-%d1%81-%d1%87%d0%b0.html#comments Комментарии: 4

Понятно. Говорящие головы, которые работают на ОП, получили указание от Ермака восхвалять похищение Чауса, сравнивая это с действиями Моссада. Правда есть нюанс.
Свои соображения на сей счет https://www.facebook.com/borislav.bereza озвучил сегодня экс-парламентарий Борислав Береза.
Например, Адольф Эйхман, который после второй мировой войны скрывался от правосудия в Аргентине, действительно был выкраден в мае 1960 года агентами Моссада. Но есть три пункта:
1. Эйхмана не собиралась выдавать Аргентина и он был военным преступником. И если бы не его похищение, то он бы не предстал перед судом.
А Чауса должна была выдать Молдова, и он подозреваемый в коррупции. Именно поэтому его готовились официально передать Украине, чтоб его судили.
2. Эйхмана не прятали, а сразу предъявили для свершения правосудия.
Сравните это с историей Чауса, которого несколько месяцев прятали от всех, вместо того, чтоб передать в правоохранительные органы.
- https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B.html Адвокат: Чауса пытали. Будущий тюремный срок Зеленского растет уже сейчас
3. Все агенты Моссада, которые приняли участие в этой операции, стали настоящими национальными героями и были награждены государственными наградами.
Я что-то не вижу гордости за факап с Чаусом у спецслужб Украины или у наших граждан, а про награды за это и речь не идёт.
И после кардинально испорченных отношений с Молдовой это точно не достижение, а провал.
- https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%B8-%D0%B5%D1%89%D0%B5-12-%D1%83.html Молдова требует допроса Чауса и еще 12 украинцев: дебильная Зе-власть в ступоре - Бутусов. Документ
Так что мы видим чистый пропагандонизм в стиле гебельщины и скабеевщины. Но, на минималках от ОП и Ермака, в исполнении члена Набсовета УЗ. Дали команду - и он отрабатывает… свою должность. ))
***
Борислав Береза
показати весь коментар
05.08.2021 17:26 Відповісти
Только если в дынере.
показати весь коментар
05.08.2021 17:29 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1423274417593806853 1 ч

По версии адвоката Чауса Кравца, стая украинских дипломатов, представители украинских спецслужб и осназ РФ, похитил и вывез на территорию Украины судью Чауса с целью "получения выкупа". А МИД Украины выдавал им по три дипломатических паспорта .
показати весь коментар
05.08.2021 17:32 Відповісти
Люди хватмт писать и читать про Чауса. Олимпиада на дворе, Ермак сдает страну, москали тащат Тимошенку на царство, куча стремных законов в экономике и главное ни хрена не делается по патронам, снарядам, бронетранспортерам, и т.д и т.п. Чаус придуман для средних умов и не очень умных журналистов что бы сформировать повестку уводящую в сторону от реальных проблем. Бутусов не может этого понять, но это его проблема...Но вот вам зачем эта кегебешная мулька с Чаусом чи как тас этого фрика?
показати весь коментар
05.08.2021 19:17 Відповісти
І заголовок новини: "Вы таки нам будете смеяться, но Чаус опять".
показати весь коментар
05.08.2021 19:50 Відповісти
 
 