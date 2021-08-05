Литва відновила зведення стіни на кордоні з Білоруссю і має намір відгородитися за два роки

Литва відновила роботи з укладання колючого дроту на кордоні і має намір за два роки відгородитися від Білорусі 4-х метровою стіною через наплив нелегальних мігрантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LRT.

У Державній прикордонній службі зазначили, що паркан буде встановлений на кордоні не скрізь - через особливості ландшафту або водойм.

"Бюджет такого проєкту може становити 152 млн євро. Йдеться про встановлення фізичного бар'єру на ділянці кордону довжиною 508 кілометрів. Протяжність кордону з Білоруссю - 670 км", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники уточнили, що стіна буде чотириметровою, з металевої зварної стрижневої сітки. Поверх неї натягнутий колючий дріт. Перед парканом також буде встановлена ​​додаткова лінія з колючим дротом.

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Нагадаємо, укладка колючого дроту на якийсь час була припинена через конкурсні закупівлі, а також через те, що для укладання отриманого з Естонії дроту не вистачало деяких елементів.

В Литву через кордон з Білоруссю в 2021 році потрапили 4090 мігрантів. Посадові особи Литви називають потоки незаконної міграції "гібридною агресією білоруського режиму". 3 серпня литовські прикордонники почали розвертати нелегальних мігрантів, що прибувають з Білорусі. Такі повноваження прикордонники отримали на підставі прийнятого раніше Міністеркою внутрішніх справ Литви Білотайте розпорядження.