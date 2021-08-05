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Литва відновила зведення стіни на кордоні з Білоруссю і має намір відгородитися за два роки

Литва відновила зведення стіни на кордоні з Білоруссю і має намір відгородитися за два роки

Литва відновила роботи з укладання колючого дроту на кордоні і має намір за два роки відгородитися від Білорусі 4-х метровою стіною через наплив нелегальних мігрантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  LRT.

У Державній прикордонній службі зазначили, що паркан буде встановлений на кордоні не скрізь - через особливості ландшафту або водойм.

"Бюджет такого проєкту може становити 152 млн євро. Йдеться про встановлення фізичного бар'єру на ділянці кордону довжиною 508 кілометрів. Протяжність кордону з Білоруссю - 670 км", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники уточнили, що стіна буде чотириметровою, з металевої зварної стрижневої сітки. Поверх неї натягнутий колючий дріт. Перед парканом також буде встановлена ​​додаткова лінія з колючим дротом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва вирішила побудувати чотириметровий паркан на кордоні з Білоруссю, а Лукашенко наказав "закрити кожен метр кордону" на півдні і заході

Нагадаємо, укладка колючого дроту на якийсь час була припинена через конкурсні закупівлі, а також через те, що для укладання отриманого з Естонії дроту не вистачало деяких елементів.

В Литву через кордон з Білоруссю в 2021 році потрапили 4090 мігрантів. Посадові особи Литви називають  потоки незаконної міграції "гібридною агресією білоруського режиму". 3 серпня литовські прикордонники почали розвертати нелегальних мігрантів, що прибувають з Білорусі. Такі повноваження прикордонники отримали на підставі прийнятого раніше Міністеркою внутрішніх справ Литви Білотайте розпорядження.

Білорусь (7925) кордон (4754) Литва (2383)


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А вбросили бы половину этих денег в протесты в прошлом году, глядишь ни стены, ни военной помощи не понадобилось бы.
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05.08.2021 17:14 Відповісти
не помогло бы - у белорусов не было решимости идти до конца
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05.08.2021 17:16 Відповісти
Вы забыли за ментов продажных. Обычно, они отзывчивы на предложения...
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05.08.2021 17:38 Відповісти
Границу с фашистской республикой тараканией надо не колючей проволокой, а минными полями ограждать. Только дать сначала нормальным людям свалить
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05.08.2021 17:16 Відповісти
Инсектицидов подсыпьте - не помешает
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05.08.2021 17:34 Відповісти
Вовсе не факт что у Литвы есть два года...
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05.08.2021 17:49 Відповісти
Uze segodnia takoje lozyt pyramidu iz 6 spiral.tut budet 3 metra vysoti i kreplenije konecno stolbami.Eto foto vzial iz vasix prodavcov kak primer.Za nejio budet 4 metrov zaborЛитва відновила зведення стіни на кордоні з Білоруссю і має намір відгородитися за два роки - Цензор.НЕТ 8023
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05.08.2021 18:17 Відповісти
34 роки тому Рональд Рейган закликав зруйнувати Берлінський мур.
Tear down this wall - Знесіть цю стіну.
Тоді ніхто й подумати не міг, що в Європі скоро почнуть зводити нові стіни...
Але я б порадив на кордоні з кацапами вирити ще й рів з крокодилами. )))

Литва відновила зведення стіни на кордоні з Білоруссю і має намір відгородитися за два роки - Цензор.НЕТ 9356
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05.08.2021 20:54 Відповісти
 
 