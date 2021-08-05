Електронний рецепт для рецептурних препаратів запрацює в березні 2022 року, - "слуга народу" Радуцький

З впровадженням е-рецепта припиниться безконтрольний продаж ліків, зокрема антибіотиків, з'явиться контроль за призначенням препаратів.

Про це пише у фейсбуці народний депутат СН, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Три тижні тому на засіданні Комітету ініціював розгляд питання щодо запровадження Е-рецепту. Домовились з керівництвом МОЗ, НСЗУ та Держекспертного центру щодо чіткого графіку реалізації проєкту. В загальних рисах план такий: у вересні цього року заплановано тендер на розробку програмного забезпечення для впровадження Е-рецепту в електронній системі охорони здоров’я. На початку 2021 року міністерство проведе навчання лікарів та фармацевтів з користування системою. Е-рецепт для препаратів інсуліну запрацює з жовтня, для всіх рецептурних препаратів - у березні 2022 року", - написав він.

Як зазначив Радуцький, з впровадженням е-рецепта припиниться безконтрольний продаж ліків, зокрема антибіотиків, з'явиться контроль за призначенням препаратів.

Читайте також: Із 1 вересня система охорони здоров'я переходить на е-лікарняні: вже працюємо над швидкою синхронізацією, - Ляшко

"Вже в 2021 році має запрацювати електронна медична картка пацієнта. Там буде зібрана вся інформація про пацієнта, план лікування, призначені ліки. З появою Е-рецепту лікар буде вимушений призначати препарати не на власний розсуд, а згідно плану лікування – відповідно до затверджених протоколів. Відповідно, з’явиться можливість контролювати правильність дій медичного працівника", - додав він.