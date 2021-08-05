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Електронний рецепт для рецептурних препаратів запрацює в березні 2022 року, - "слуга народу" Радуцький

Електронний рецепт для рецептурних препаратів запрацює в березні 2022 року, -

З впровадженням е-рецепта припиниться безконтрольний продаж ліків, зокрема антибіотиків, з'явиться контроль за призначенням препаратів.

Про це пише у фейсбуці народний депутат СН, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Три тижні тому на засіданні Комітету ініціював розгляд питання щодо запровадження Е-рецепту. Домовились з керівництвом МОЗ, НСЗУ та Держекспертного центру щодо чіткого графіку реалізації проєкту. В загальних рисах план такий: у вересні цього року заплановано тендер на розробку програмного забезпечення для впровадження Е-рецепту в електронній системі охорони здоров’я. На початку 2021 року міністерство проведе навчання лікарів та фармацевтів з користування системою. Е-рецепт для препаратів інсуліну запрацює з жовтня, для всіх рецептурних препаратів - у березні 2022 року", - написав він.

Як зазначив Радуцький, з впровадженням е-рецепта припиниться безконтрольний продаж ліків, зокрема антибіотиків, з'явиться контроль за призначенням препаратів.

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"Вже в 2021 році має запрацювати електронна медична картка пацієнта. Там буде зібрана вся інформація про пацієнта, план лікування, призначені ліки. З появою Е-рецепту лікар буде вимушений призначати препарати не на власний розсуд, а згідно плану лікування – відповідно до затверджених протоколів. Відповідно, з’явиться можливість контролювати правильність дій медичного працівника", - додав він.

Автор: 

рецепт (68) диджиталізація (275) Радуцький Михайло (284)


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С внедрением е-рецепта прекратится бесконтрольная продажа лекарств, в частности антибиотиков Источник: https://censor.net/ru/n3281076
а широченне застосування антибіотиків у тваринництві та харчовій промисловості у цілому вас, **********, не турбує ?
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05.08.2021 17:26 Відповісти
Отменный вопрос! Присоединяюсь.
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05.08.2021 17:30 Відповісти
Я, в последнее время- не очень понимаю всяких радуцких с примкнувшими к ним ляшками и т.д. Я не понял, в данном случае: мне что, надо буде к врачу за рецептом обращаться, в случае если мне понадобится упаковка какого-то антибиотика??? Эти Бесы совсем охренели?! Такого НИГДЕ в Мире нет! И- не может быть.

Традиционный вопрос стал, в последнее время: Что Происходит???!!!
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05.08.2021 17:30 Відповісти
Это уже скотство. Проблема не в "электронности" или "неэлектронности" рецепта, а то, что каждый месяц больному нужно выстаивать очереди к врачам в поликлинике, шоб эти "рецепты" получить. Ни Крадуцкий, ни какая-нибудь иная медицинская медицинская начальствующая мондавошка понятия не имеет как происходит этот процесс от начала и до конца, но пиарицца "на лекарствах" эти нганасаны будут отменно.
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05.08.2021 21:41 Відповісти
 
 