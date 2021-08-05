На Тернопільську область припала третина від усіх виявлених випадків дельти в Україні, на Чернівецьку - чверть

У Чернівецькій області виявили 34 випадки дельта-штаму коронавірусу SARS-CoV-2, у Тернопільській - 52, у Волинській - 7.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB, про це повідомили пресслужба Чернівецької облдержадміністрації, Тернопільський обласний центр громадського здоров'я і Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За словами головної санітарної лікарки області Наталії Гопко, дельта почала поширюватися на Буковині щонайменше із середини липня. За її словами, в лабораторії досліджували матеріал від людей, які приїхали з країн з активною циркуляцією дельта-штаму, але вже можна говорити, що він поширюється й локально.

"Зважаючи на здатність вірусу до швидкого поширення, можемо припустити, що він уже поширюється територією області. Тобто говоримо не лише про завезення дельти з-за кордону, а й про внутрішнє інфікування", - сказала Гопко.

Тернопільські медики заявили, що було знайдено 52 випадки штаму дельта у 94 позитивних зразках. Результати тестування зразків біоматеріалу було отримано з референс-лабораторії 4 серпня.

Більшість хворих приїхали з-за кордону, зокрема: з Росії, Великобританії та Індонезії, а також це їхні контактні особи. "Очікувано, що дельта поступово поширюватиметься в межах області", - попередили в Тернопільському ЦГЗ.

Волинський обласний центр повідомив, що із 9 зразків, надісланих до референс–лабораторії вірусологічних досліджень ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України", у 7 випадках виявлено штам дельта. Це мешканці Володимир-Волинської, Луцької, Ковельської та Іваничівської громад.

У жодному випадку в анамнезі немає історії подорожі за межі України, що свідчить про місцеву передачу вірусу.

Симптоми при зараженні штамом дельта відрізняються від тих, що були раніше. Лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить поширені, тоді як кашель та втрата нюху чи смаку — вже не так. Також повідомляють про серйозніші симптоми, включаючи порушення слуху, шлунково-кишкові проблеми та утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин та гангрени.

Ймовірність розвитку тяжкого перебігу хвороби при зараженні штамом дельта набагато вища, якщо ви не вакциновані. Якщо все ж зараження відбулося, повністю вакциновані особи переносять хворобу безсимптомно або ж у значно легшій формі.

Нагадаємо, вранці 5 серпня головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що ситуація з коронавірусом погіршується на всій території України і новий спалах, спровокований дельта-штамом, може початися будь-де. За його даними, в Україні офіційно підтверджено 143 випадки дельти.

Найбільше поширення дельта-штаму зафіксовано у Волинській, в Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях і Києві.