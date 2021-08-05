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Новини Коронавірус і карантин
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Щеплені громадяни України, які поверталися із РФ або Індії, звільняються від самоізоляції, - прикордонники

Щеплені громадяни України, які поверталися із РФ або Індії, звільняються від самоізоляції, - прикордонники

В Україні почали діяти жорсткіші правила в'їзду в країну в зв'язку з поширенням коронавірусу. Так, з 5 серпня іноземці після в'їзду в державу повинні пройти самоізоляцію з контролем через додаток "Дій вдома", якщо вони не пройшли повний курс вакцинації або не мають довідки про одне COVID-щеплення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ДОМ", для в'їзду іноземців та громадян України з Росії й Індії діють особливі правила.

Що стосується громадян України, які повертаються з республіки Індія і Російської Федерації, мають відповідні документи, що підтверджують одне щеплення проти COVID-19, або мають документи про повний цикл вакцинації — вони звільняються від самоізоляції. Що стосується іноземців або осіб без громадянства, які мають відповідний сертифікат про повний курс вакцинації — вони також звільняються від самоізоляції", — пояснив начальник відділу організації прикордонного контролю КПП "Київ" Олександр Прищепа.

Самі мандрівники кажуть, що готові до нових правил перетину кордону.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна зобов'яже осіб, що в'їжджають з Росії та Індії, проходити самоізоляцію, - Ляшко. ВIДЕО

Держприкордонслужба ДПСУ (5943) кордон (4754) карантин (18172) росія (64984) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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А если "привиты" шмурдяком под названием "Спутник"?
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05.08.2021 17:51 Відповісти
граждане Украины не спутники расеи .
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05.08.2021 18:55 Відповісти
Та нікому не цікава та ковідна паРаша з її шмурдяком "спутнік"
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05.08.2021 19:33 Відповісти
З кацапії взагалі пускати нікого не можна.
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05.08.2021 18:13 Відповісти
Не, нормально так.
Уже выяснили, что привитые могут и болеть и главное быть переносчиками. И что мы делаем? Правильно, освобождаем от карантина въезжающих из стран, где сейчас как раз трындец и именно из-за штамма "дельта".
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05.08.2021 18:25 Відповісти
Совершенно верно.Глупость вселенская.
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05.08.2021 19:39 Відповісти
Те есть вы официально признали Спутник V ?
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05.08.2021 19:08 Відповісти
Очень зря.
Привитые сами-то перенесут болезнь легче, но распространять ее будут аж бегом.

А у нас дебильных антиваксеров, как говна в сельском сортире...
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06.08.2021 01:18 Відповісти
 
 