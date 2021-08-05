Щеплені громадяни України, які поверталися із РФ або Індії, звільняються від самоізоляції, - прикордонники
В Україні почали діяти жорсткіші правила в'їзду в країну в зв'язку з поширенням коронавірусу. Так, з 5 серпня іноземці після в'їзду в державу повинні пройти самоізоляцію з контролем через додаток "Дій вдома", якщо вони не пройшли повний курс вакцинації або не мають довідки про одне COVID-щеплення.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ДОМ", для в'їзду іноземців та громадян України з Росії й Індії діють особливі правила.
Що стосується громадян України, які повертаються з республіки Індія і Російської Федерації, мають відповідні документи, що підтверджують одне щеплення проти COVID-19, або мають документи про повний цикл вакцинації — вони звільняються від самоізоляції. Що стосується іноземців або осіб без громадянства, які мають відповідний сертифікат про повний курс вакцинації — вони також звільняються від самоізоляції", — пояснив начальник відділу організації прикордонного контролю КПП "Київ" Олександр Прищепа.
Самі мандрівники кажуть, що готові до нових правил перетину кордону.
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Уже выяснили, что привитые могут и болеть и главное быть переносчиками. И что мы делаем? Правильно, освобождаем от карантина въезжающих из стран, где сейчас как раз трындец и именно из-за штамма "дельта".
Привитые сами-то перенесут болезнь легче, но распространять ее будут аж бегом.
А у нас дебильных антиваксеров, как говна в сельском сортире...