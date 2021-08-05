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Новини
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Поліція почала розслідування за фактом нападу на нардепа Качуру в Конотопі, - "Слуга народу"

Поліція почала розслідування за фактом нападу на нардепа Качуру в Конотопі, -

Поліція почала кримінальне провадження за фактом нападу на народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Качуру під час засідання Конотопської міської ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу"

"Під час засідання нардеп порушив питання проблем міста, зокрема поганої якості водопровідної води, яку не можна пити або використовувати для приготування їжі. Він продемонстрував зразок цієї води в пляшці, яку йому передали жителі міста, і попросив мера Артема Семеніхіна перевірити її якість. Замість відповіді мер спробував облити депутата водою, до сутички приєдналася охорона Семеніхіна і прямо в залі сталася бійка", - сказано в повідомленні.

На відео, що поширилося в соцмережах, видно, що під час обговорення стану інфраструктури міста Семеніхін запропонував Качуру "трошки витверезитися нашою конотопською водичкою" та облив його. Після цього між мером і нардепом стали охоронці, які розвели їх в різні боки.

Автор: 

Конотоп (108) Нацполіція (15141) Семеніхін Артем (38) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+17
Ще один потерпілий слуга.
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05.08.2021 18:24
+15
Если президент на бабу заяву понес, то что вы хотите от этой гнили.
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05.08.2021 18:25
+12
уже наплакался...быстрый олень
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05.08.2021 18:22
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уже наплакался...быстрый олень
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05.08.2021 18:22 Відповісти
Соцсети мониторит полиция на криминал.
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05.08.2021 18:33 Відповісти
І багато намоніторила? Як щодо вбивства Шишова? Аааа! То не зелений депутат! Тому злочину нема! Нє?
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05.08.2021 18:42 Відповісти
обмочился, бедненький
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05.08.2021 19:24 Відповісти
Все гнильё к ОПГ КалоЗеленских присосалось
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05.08.2021 19:27 Відповісти
Та шкода що водою,від води не окачуриться,треба було бензином і підпалити зелену тварюку
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05.08.2021 18:22 Відповісти
Гадаю, зеленка була б цілком адекватним препаратом.
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05.08.2021 18:24 Відповісти
Свято починається?
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05.08.2021 18:23 Відповісти
Ще один потерпілий слуга.
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05.08.2021 18:24 Відповісти
Слуга кремля ....
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05.08.2021 18:27 Відповісти
Слугам Коломойского больше всех платят. Слугам Пинчука и слугам Порошенко далего до слуг Коломойского. Там за нужное голосование ВР сразу 20 тыс. баксов остёгивают. Говорят это не из бюджета.
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05.08.2021 20:32 Відповісти
Если президент на бабу заяву понес, то что вы хотите от этой гнили.
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05.08.2021 18:25 Відповісти
Оно не президент , а презерватив 4уклонист , а женщины , рисковавшие жизнью и здоровьем на фронте не бабы
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05.08.2021 19:21 Відповісти
Еще один зеленый потерпевший, ну...
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05.08.2021 18:26 Відповісти
мочёный качура чи качур
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05.08.2021 18:49 Відповісти
сцуки под семенихина копают теперь, один нормальный мер остался
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05.08.2021 18:27 Відповісти
Так, пам'ятаємо:
7:00, 4 грудня 2017
"Очільник Конотопа взяв участь в акції «народного імпічменту» президента України Петра Порошенка, яку влаштували вчора у центрі Києва «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі та інші політичні організації."
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05.08.2021 18:37 Відповісти
Бензином надо было облить и поджечь. До этих зе-упырей уже не доходит, что народ устал от того, что они суки грабят нас.
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05.08.2021 18:30 Відповісти
каков поп - таков и приход
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05.08.2021 18:32 Відповісти
...а піп то промоскальский.
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05.08.2021 18:34 Відповісти
Цей придурок знає, що вода в кранах не відповідає нормам ні в одному місті України.
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05.08.2021 18:33 Відповісти
В лицо плеснули водой из бутылки. Покушение? Потерпевший мог же и захлебнуться
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05.08.2021 18:35 Відповісти
Оно хоть плавать умеет?
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05.08.2021 20:34 Відповісти
в партии Слуга народа все какие-то ябеды.
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05.08.2021 18:36 Відповісти
Он надеется, что ему Каломойский премию за это подбросит.
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05.08.2021 20:35 Відповісти
надо было ссученка трубой по башке дурной
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05.08.2021 18:37 Відповісти
Мэр как мэр. Вор со схемами
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05.08.2021 18:41 Відповісти
Всіх по собі, гнидо?
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05.08.2021 18:43 Відповісти
Лайно пожалілося що на нього наступили?!
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05.08.2021 18:42 Відповісти
Змити хотіли, але воно не далось!
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05.08.2021 18:43 Відповісти
Воно навіть не на унітазі в цей момент сиділо
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05.08.2021 20:37 Відповісти
Вот это мусорам подкинули Санта Барбару.... должны сшить дело против мудака, из рук которого долгое время кормились. Потому что от безнаказанности он попутал берега и попер на другого мудака у которого крыша от самого главного мудака... и если не сшить белыми нитками дело против «кормильца», могут лишить харчевния... Сюжет для классиков...
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05.08.2021 18:52 Відповісти
Який лідер така і партія-униле зеоене лайно
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05.08.2021 18:55 Відповісти
В поливаний понеділок на Великдень у Львові таких "нападєній" десятки...І всі задоволені,всі сміються...От чому клоуни не вміють перевести все на жарт,біжуть,жаліються,стогнуть...Надто серйозний той Качур,приніс воду на сесію...і що?..Ти спочатку зроби аналіз води,виясни причину,виясни що можна зробити і яка роль при цьому мера...А так голімий піар,приніс воду - його нею і облили,так мокрий і пішов...в поліцію відкривати дєло...
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05.08.2021 18:56 Відповісти
Да кто б сомневался. Конотопцы,если не отстоите своего мэра - грош Вам цена.
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05.08.2021 20:19 Відповісти
цього ведмедчуківського вибдялка можна хіба що хлоркою відмити.
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05.08.2021 22:51 Відповісти
Да чего уж там. Хай покушение на убийство сразу расследуют.

"Слугу народа" Качуру облил водой мэр Конотопа
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06.08.2021 01:15 Відповісти
 
 