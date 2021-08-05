Поліція почала розслідування за фактом нападу на нардепа Качуру в Конотопі, - "Слуга народу"

Поліція почала кримінальне провадження за фактом нападу на народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Качуру під час засідання Конотопської міської ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу"

"Під час засідання нардеп порушив питання проблем міста, зокрема поганої якості водопровідної води, яку не можна пити або використовувати для приготування їжі. Він продемонстрував зразок цієї води в пляшці, яку йому передали жителі міста, і попросив мера Артема Семеніхіна перевірити її якість. Замість відповіді мер спробував облити депутата водою, до сутички приєдналася охорона Семеніхіна і прямо в залі сталася бійка", - сказано в повідомленні.

На відео, що поширилося в соцмережах, видно, що під час обговорення стану інфраструктури міста Семеніхін запропонував Качуру "трошки витверезитися нашою конотопською водичкою" та облив його. Після цього між мером і нардепом стали охоронці, які розвели їх в різні боки.