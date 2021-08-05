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Новини
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Зменшення інвестицій в ремонти електромереж задля зниження тарифу ставить під загрозу роботу енергосистеми, – лист обленерго до Зеленського

Зменшення інвестицій в ремонти електромереж задля зниження тарифу ставить під загрозу роботу енергосистеми, – лист обленерго до Зеленського

Запропонований Міністерством енергетики механізм пільгового тарифу на електроенергію незаконне і поставить під загрозу функціонування електромереж.

Про це йдеться в листі громадської спілки "Розумні мережі України" (об’єднує більшість обленерго країни) до президента, секретаря РНБО і прем’єр-міністра, інформує Цензор.НЕТ.

"Наслідками прийняття даного проекту постанови стане призупинення більшості інвестиційних проектів, розпочатих в 2021 році, та їх суттєве зменшення в майбутньому" - сказано в листі спілки.

В спілці обленерго попередили, що проект постанови грубо порушує закони "Про ринок електричної енергії і "Про захист економічної конкуренції" і не може бути прийнятий в запропонованій редакції.

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Діяльність обленерго у разі запровадження цього механізму, буде збиткова та фінансово незбалансована, вважають в організації.

Там наголосили, що в структурі тарифів обленерго, що встановлюються НКРЕКП, відсутні джерела для компенсації виробникам електроенергії.

В асоціації попередили, що у випадку прийняття урядом завідома незаконного рішення, ремонти і оновлення ліній передачі і обладнання стануть неможливими, що призведе до масових аварій в мережах.

Нагадаємо, 2 серпня з'явилася інформація, що Кабмін планує ще знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок зниження витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані. Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно.

На сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн / кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн / кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року. За рахунок відмови від ремонтів мереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год.

За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за послуги централізованого опалення та природний газ.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про RAB-регулювання. Мета - збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж.

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) обленерго (410) енергетика (2581) Міненерго (1402)


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Топ коментарі
+13
Уменьшение инвестиций в ремонты электросетей для снижения тарифа ставит под угрозу.....

приобретение очередного самого дорогого в мире особняка ( футболиста) г-ном Ахметовым.)
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05.08.2021 18:42
+8
Слишком много умных слов для Нелоха, не поймет. Ему бы шо попроще, а лучше всего - картинку нарисовать.
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05.08.2021 18:32
+6
_Олигархи пишут на деревню зедушке: не смей мешать нам грабить народ, мы не для того тебя президентом заделали!
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05.08.2021 18:32
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05.08.2021 18:32 Відповісти
Слишком много умных слов для Нелоха, не поймет. Ему бы шо попроще, а лучше всего - картинку нарисовать.
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05.08.2021 18:32 Відповісти
АФЕРА МЕГА РАЗМЕРА ЕСЛИ одно ОБЛЭНЕРГО один бедный олигарх КУПИЛ ПО ПРОСТО БРОСОВОЙ СТОИМОСТИ 20 ЛЯМОВ БАКСОВ то РАВ тарифы увеличили благодаря Методике Вовка НКРЕКП одобренную... которую на 99% принесли Юристы и экономисты одной компании!!!!!!!!!!! стоимость разрушенного облэнерго убыточного сказочно выросла в12 раз.... и таких фактов у олигархов и не только масса покупали как убыточное с долгами и в банкротстве процедурах а потом на РАВ тарифы без инвестиций и реконструкции и модернизации сказочно выросла их страховая стоимость а НЕЕ потом насчитали проценты РАВ отчислений.... за такое КИДАЛОВО а кое кто ЗАБЫЛСЯ КАК ТО-- УБИВАЛИ ВООБЩЕ ТО.... у бандитов теперь вчерашние урки олигархи начинают борзеть
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05.08.2021 19:03 Відповісти
_Олигархи пишут на деревню зедушке: не смей мешать нам грабить народ, мы не для того тебя президентом заделали!
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05.08.2021 18:32 Відповісти
Неучам нужны деньги сейчас...
Завтрв их выгонят и оставят ьез сладкого...
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05.08.2021 18:33 Відповісти
Уменьшение "инвестиций" на содержание роскошных офисов и высокооплачиваемых как бы специалистов, которые и утяжеляют .."надстройку" над производством - корабль перегружен баластом с высоким удельным весом содержания на одного из семерых с ложкою на одного с сошкою".
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05.08.2021 18:35 Відповісти
Зелена пліснява ,наполеглево та завзято втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення в "родную говєнь" Московію !!!!))
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05.08.2021 18:36 Відповісти
ну шо 73% быдло доголосовались
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05.08.2021 18:37 Відповісти
Ага горе то какое Ахметову на новый дворец не хватит.
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05.08.2021 18:46 Відповісти
И не только ахметкину!!!
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05.08.2021 18:57 Відповісти
Витя, а кто скупает дешевую атомную энергию, и кому платят за дорогую солнечную? Поверь, 73% быдла здесь не при чем.
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05.08.2021 18:55 Відповісти
А кому зелена пліснява списує борги за рахунок держбюджета !!! Бюджет ,це гроши платників ,а зелена пліснява, це обрані "мудрим нарідом" гельмінти ,які висмоктують з держави всі життєдайні соки !!!!))))
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05.08.2021 19:07 Відповісти
Ясна річ ,все це невгамовний Порох чудить !!)))
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05.08.2021 19:29 Відповісти
Уменьшение инвестиций в ремонты электросетей для снижения тарифа ставит под угрозу.....

приобретение очередного самого дорогого в мире особняка ( футболиста) г-ном Ахметовым.)
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05.08.2021 18:42 Відповісти
Так они же приватезированны не? Какого фуя
просить деньги у государства?
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05.08.2021 18:45 Відповісти
А ани и не просят. Ани вымогают!
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05.08.2021 19:03 Відповісти
Потом как нам..ться все …
Прозревать будут всем
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05.08.2021 19:06 Відповісти
"Последствиями принятия данного проекта постановления станет приостановление большинства инвестиционных проектов, начатых в 2021 году, и их существенное уменьшение в будущем", - сказано в письме союза.__________ для тех кто не понял - придется урезать свои аппетиты, роскошный отпуск, машины, квартиры...
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05.08.2021 19:43 Відповісти
только что прочитал: атомная энергетика - 15 коп. киловатт час, гидро энергетика 1 коп киловатт час...!!!
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05.08.2021 19:47 Відповісти
ниправда, все по 10 гр кв, иначе олигархов меньше станет
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05.08.2021 20:06 Відповісти
Если для облэнерго убыточно, пусть продадут и нет проблем. Кстати, хотелось бы спросить сколько километров кабелей проложено по мировым технологиям, чтобы не приходилось ежедневно ремонтировать сети?
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05.08.2021 20:59 Відповісти
Обленерго и бубочка не охренели от этого балагана все равно сидеть вам в одной камере
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05.08.2021 21:06 Відповісти
Да-а-а,зима не за горами,а господам грандэнергетикам так хочется с комфортом свалить в Майами. Хрен они ложили на ремонт енергосетей, им бы бабла побольше,да жизни повеселей! Олигархи,однако.
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05.08.2021 21:08 Відповісти
Та если б населению впаяли 10 гр за клв облэнерго всё равно бы плакали, что на провода не хватает
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05.08.2021 21:45 Відповісти
"станет приостановление большинства инвестиционных проектов, начатых в 2021 году" - инвестиции в лазурный берег под угрозой.
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06.08.2021 11:03 Відповісти
 
 