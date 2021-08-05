Зменшення інвестицій в ремонти електромереж задля зниження тарифу ставить під загрозу роботу енергосистеми, – лист обленерго до Зеленського

Запропонований Міністерством енергетики механізм пільгового тарифу на електроенергію незаконне і поставить під загрозу функціонування електромереж.

Про це йдеться в листі громадської спілки "Розумні мережі України" (об’єднує більшість обленерго країни) до президента, секретаря РНБО і прем’єр-міністра, інформує Цензор.НЕТ.

"Наслідками прийняття даного проекту постанови стане призупинення більшості інвестиційних проектів, розпочатих в 2021 році, та їх суттєве зменшення в майбутньому" - сказано в листі спілки.

В спілці обленерго попередили, що проект постанови грубо порушує закони "Про ринок електричної енергії і "Про захист економічної конкуренції" і не може бути прийнятий в запропонованій редакції.

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Діяльність обленерго у разі запровадження цього механізму, буде збиткова та фінансово незбалансована, вважають в організації.

Там наголосили, що в структурі тарифів обленерго, що встановлюються НКРЕКП, відсутні джерела для компенсації виробникам електроенергії.

В асоціації попередили, що у випадку прийняття урядом завідома незаконного рішення, ремонти і оновлення ліній передачі і обладнання стануть неможливими, що призведе до масових аварій в мережах.

Нагадаємо, 2 серпня з'явилася інформація, що Кабмін планує ще знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок зниження витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані. Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно.

На сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн / кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн / кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року. За рахунок відмови від ремонтів мереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год.

За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за послуги централізованого опалення та природний газ.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про RAB-регулювання. Мета - збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж.