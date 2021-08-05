Ворог 7 разів порушив перемир'я, поранено місцевого жителя, - пресцентр штабу ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Галицинівки ворог зробив обстріл позицій українських захисників з артилерійських систем 122-го калібру.

У напрямку населеного пункту Південне окупанти вчинили обстріл з великокаліберних кулеметів.

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Поблизу Водяного на Приазов'ї, російські найманці застосували станкові протитанкові і ручні протитанкові гранатомети.

У районі населеного пункту Красногорівка противник відкрив вогонь по наших захисниках з протитанкових гармат, а також здійснив обстріл населеного пункту Красногорівка. Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ було важко поранено місцевого жителя 1965 р.н., пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок і цивільний автомобіль.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь. Бойових втрат серед наших захисників немає. Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ".