Ворог 7 разів порушив перемир'я, поранено місцевого жителя, - пресцентр штабу ООС
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Галицинівки ворог зробив обстріл позицій українських захисників з артилерійських систем 122-го калібру.
У напрямку населеного пункту Південне окупанти вчинили обстріл з великокаліберних кулеметів.
Поблизу Водяного на Приазов'ї, російські найманці застосували станкові протитанкові і ручні протитанкові гранатомети.
У районі населеного пункту Красногорівка противник відкрив вогонь по наших захисниках з протитанкових гармат, а також здійснив обстріл населеного пункту Красногорівка. Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ було важко поранено місцевого жителя 1965 р.н., пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок і цивільний автомобіль.
Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь. Бойових втрат серед наших захисників немає. Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Одужання пораненому.
....