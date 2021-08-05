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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог 7 разів порушив перемир'я, поранено місцевого жителя, - пресцентр штабу ООС

Ворог 7 разів порушив перемир'я, поранено місцевого жителя, - пресцентр штабу ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Галицинівки ворог зробив обстріл позицій українських захисників з артилерійських систем 122-го калібру.

У напрямку населеного пункту Південне окупанти вчинили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Читайте також: Одного українського воїна поранено. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб ООС

Поблизу Водяного на Приазов'ї, російські найманці застосували станкові протитанкові і ручні протитанкові гранатомети.

У районі населеного пункту Красногорівка противник відкрив вогонь по наших захисниках з протитанкових гармат, а також здійснив обстріл населеного пункту Красногорівка. Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ було важко поранено місцевого жителя 1965 р.н., пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок і цивільний автомобіль.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь. Бойових втрат серед наших захисників немає. Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ".

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обстріл (28296) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Так звучить зелена "тиша".
Одужання пораненому.
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05.08.2021 19:12 Відповісти
Ворог 7 разів порушив перемир'я, поранено місцевого жителя, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 5428
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05.08.2021 19:13 Відповісти
Ворог 7 разів порушив перемир'я, поранено місцевого жителя, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 6861

....
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05.08.2021 19:16 Відповісти
Ворог 7 разів порушив перемир'я, поранено місцевого жителя, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 2562
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05.08.2021 19:24 Відповісти
Кляті москалі горіти вам у пеклі!Треба Талібів визивати на донбасс.Вони бистро надеруть дупу москавитам.
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05.08.2021 22:28 Відповісти
 
 