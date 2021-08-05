Авіакомпанія "Українські вертольоти" направила 4 гелікоптери до Туреччини для допомоги у гасінні лісових пожеж. ФОТО
Вчора до Туреччини прибули чотири українські гвинтокрили Мі-8 МТВ-1. Вони проводитимуть пожежогасіння важкодоступних гірських районів, зокрема у темну пору доби.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.
Таким чином авіакомпанія "Українські вертольоти" долучилася до гуманітарної ініціативи Президента України надати дружньому народові Туреччини допомогу у гасінні масштабних пожеж та на безоплатній основі направила до м. Испарта чотири багатоцільові модернізовані вертольоти з екіпажами у кількості 40 осіб. Вони гаситимуть масштабні лісові пожежі на півдні країни не тільки вдень, а й уночі.
Раніше Україна надала Туреччині два пожежні літаки Ан-32П із складу авіації ДСНС України. Отже, як йдеться у публікації Anadolu, Україна зробила один із найбільших внесків за кількістю наданих повітряних суден для пожежогасіння. На даний час українській флот в Туреччині складає 6 одиниць авіаційної техніки: два літаки АН-32П і чотити гелікоптери Мі-8 МТВ-1.
Загалом, для допомоги у боротьбі із цим природнім лихом до Туреччини шість країн світу відрядили 18 повітряних суден. Проте, не всі з них працюють на безоплатній основі. Турецькі джерела зазначають, що авіатори Російської Федерації, яка надала п’ять літаків Іл-76 та три вертольоти Мі-8, працювати безоплатно відмовились.
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молодцы что послали!
крепнет день ото дня украино-турецкая дружба - пригодится в борьбе с северными бусурманами
українцы - найчисленніші туристи в Турції цього сезону - більше 300 тис !!!!
кацапів лише 100 тис.
хто платить, той і замовлє музику
Возле древних Микен есть две! разнонаправленные гробницы, которые по сути и являются купольными резонаторами со щелевой антенной и рупорным волноводом. Вы спросите, а почему они две, стоят рядом и имеют противоположные направления луча( их дурковатые археологи называют гробницами). И я вам отвечу из карты гугля, на которую вы смотрите, они отсекали лесистую местность от города. ...создав луч гравитационной волны. Именно этот луч и срывал нитку, ну для вас зримо воронку вихря пожара, или торнадо, или ливня.
Как работал купольный резонатор расскажу позже....любопытным!!!.....отдельным траншем.
Когда на вынос с надстройками готовят, то дорожку мажут так, как Арсен Борисрвич имел обыкновение делать, и как сегодня вечерком украинско-российское медийное пространство себе намазало в расчете, что уксусная шара - маслом для дегенератов отдаст вдруг 🤣🤣🤣
Тупые страшно.