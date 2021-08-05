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Новини
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Авіакомпанія "Українські вертольоти" направила 4 гелікоптери до Туреччини для допомоги у гасінні лісових пожеж. ФОТО

Вчора до Туреччини прибули чотири українські гвинтокрили Мі-8 МТВ-1. Вони проводитимуть пожежогасіння важкодоступних гірських районів, зокрема у темну пору доби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

Авіакомпанія Українські вертольоти направила 4 гелікоптери до Туреччини для допомоги у гасінні лісових пожеж 01

Таким чином авіакомпанія "Українські вертольоти" долучилася до гуманітарної ініціативи Президента України надати дружньому народові Туреччини допомогу у гасінні масштабних пожеж та на безоплатній основі направила до м. Испарта чотири багатоцільові модернізовані вертольоти з екіпажами у кількості 40 осіб. Вони гаситимуть масштабні лісові пожежі на півдні країни не тільки вдень, а й уночі.

Раніше Україна надала Туреччині два пожежні літаки Ан-32П із складу авіації ДСНС України. Отже, як йдеться у публікації Anadolu, Україна зробила один із найбільших внесків за кількістю наданих повітряних суден для пожежогасіння. На даний час українській флот в Туреччині складає 6 одиниць авіаційної техніки: два літаки АН-32П і чотити гелікоптери Мі-8 МТВ-1.

Авіакомпанія Українські вертольоти направила 4 гелікоптери до Туреччини для допомоги у гасінні лісових пожеж 02

Загалом, для допомоги у боротьбі із цим природнім лихом до Туреччини шість країн світу відрядили 18 повітряних суден. Проте, не всі з них працюють на безоплатній основі. Турецькі джерела зазначають, що авіатори Російської Федерації, яка надала п’ять літаків Іл-76 та три вертольоти Мі-8, працювати безоплатно відмовились.

Автор: 

пожежа (4315) Туреччина (3494) вертоліт (876)


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Топ коментарі
+7
я думаю сейчас туркам не до денег за работу вертолетов.

молодцы что послали!
крепнет день ото дня украино-турецкая дружба - пригодится в борьбе с северными бусурманами
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05.08.2021 19:06
+3
ЗЕ платит им. А в случае с РФ платят турки.
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05.08.2021 19:05
+2
это частная контора и бесплатно не работает. раз послала - значит заплатили. зачем нам новости о частной конторе?
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05.08.2021 18:51
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это частная контора и бесплатно не работает. раз послала - значит заплатили. зачем нам новости о частной конторе?
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05.08.2021 18:51 Відповісти
ЗЕ платит им. А в случае с РФ платят турки.
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05.08.2021 19:05 Відповісти
я думаю сейчас туркам не до денег за работу вертолетов.

молодцы что послали!
крепнет день ото дня украино-турецкая дружба - пригодится в борьбе с северными бусурманами
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05.08.2021 19:06 Відповісти
не прокатить, там і росіяни допомагають тушити пожежі, причому там набагато більше їхної техніки.
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05.08.2021 19:11 Відповісти
прокатить ще й як!
українцы - найчисленніші туристи в Турції цього сезону - більше 300 тис !!!!
кацапів лише 100 тис.

хто платить, той і замовлє музику
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05.08.2021 19:15 Відповісти
Предоставить дружественному народу Турции помощь в тушении масштабных пожаров и на безвозмездной основеИсточник: https://censor.net/ru/n3281099. То к кому больше доверия в дружбе?
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05.08.2021 19:16 Відповісти
Там пол кацапии уже догорает, а они Турцию тушат.
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05.08.2021 19:20 Відповісти
А когда весной прошлого года Чернобыльская зона горела, не помните сколько раз Украинские вертолёты предлагали свою помощь?
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05.08.2021 19:44 Відповісти
Так то уже китайская территория, потому и не тушат.
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05.08.2021 20:39 Відповісти
допомога за бабло..???- це як..???- як ты..?
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06.08.2021 02:18 Відповісти
компания то частная а вертолёты государственные....как то так..
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05.08.2021 22:31 Відповісти
А гелекоптери в оренді у ЗСУ.
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05.08.2021 20:11 Відповісти
Ну вот здесь есть важный принципиальный моментик! ...Исторический! Пожары от зеленых были всегда! Ну это зелено-высранное быдло и от этого факта не уйдешь. Вертолетики и самолетики это хорошо, но я вам расскажу как спасались раньше! И это поучительно.
Возле древних Микен есть две! разнонаправленные гробницы, которые по сути и являются купольными резонаторами со щелевой антенной и рупорным волноводом. Вы спросите, а почему они две, стоят рядом и имеют противоположные направления луча( их дурковатые археологи называют гробницами). И я вам отвечу из карты гугля, на которую вы смотрите, они отсекали лесистую местность от города. ...создав луч гравитационной волны. Именно этот луч и срывал нитку, ну для вас зримо воронку вихря пожара, или торнадо, или ливня.
Как работал купольный резонатор расскажу позже....любопытным!!!.....отдельным траншем.
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05.08.2021 20:17 Відповісти
Друзьям нужно, особенно в тяжелое для них время,помогать чем только можно. И какая речь может быть об оплате? Иначе это будет не помощь,а обогащение на чужой беде!
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05.08.2021 20:41 Відповісти
Ваня, отстань от этих маль.чиков. Пусть посидят по#очат.
Когда на вынос с надстройками готовят, то дорожку мажут так, как Арсен Борисрвич имел обыкновение делать, и как сегодня вечерком украинско-российское медийное пространство себе намазало в расчете, что уксусная шара - маслом для дегенератов отдаст вдруг 🤣🤣🤣
Тупые страшно.
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05.08.2021 21:15 Відповісти
Молодці треба допомогати друзям! До решти це вперше в Турціі вночі застосовуються західи по гасінню пожежи. до цього не було такого досвіду. Турки дуже вдячні та пишаются тим ,що українці допомогають!
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06.08.2021 13:52 Відповісти
 
 