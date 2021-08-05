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Україна не залишить жителів ОРДЛО, окупація територій Донбасу на 100% тимчасова, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не забуває зараз про жителів тимчасово окупованих територій Донбасу і не залишить їх у майбутньому, при цьому висловив упевненість, що окупація окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) є тимчасовою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Дом".
"Дуже важливо, щоб нас чули люди, щоб бачили, що ми про них знаємо, любимо, пам'ятаємо - в хорошому сенсі, пам'ятаємо в живому сенсі і знаємо, що вони з нами нерозривною ниткою пов'язані, нерозривною українською ниточкою. Звичайно ж, у будь-якому випадку їх ніхто не залишить. Це неприємно, але це все тимчасова історія. 100%", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+11 Люцифер
показати весь коментар05.08.2021 19:24
+9 Люцифер
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+8 Zelya Vsyo
показати весь коментар05.08.2021 19:24
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А питання проблемного населення частково вирішиться під час деокупації, я прогнозую, що багато вороже налаштованих та отруєних пропагандою донбасопітеків під час звільнення буде тікати опасаючись розправ та різанини ( і вони не далекі від істини )) ), тому регіон частково очиститься від небажаних елементів.
Что изменилось, зеледент? Вынужден действовать согласно Конституции Украины и обязанностям Гаранта Независимости? Или прозрение о своем будущем после следующих выборов, когда от уголовки только в рабсею когти рвать придётся?
орали-спорили-убеждали-доказывали... но зомби и упоротые были в восторге от честного галабародьки и концертных номеров артиста и им хотелось верить в киношное чудо а не что-то думать и анализировать...
А от російським агентам впливу з свого оточення, він ніяк не може порадити покинути Банкову.
Когнітивний дисонанс, чи ОПа не Україна?