Україна не залишить жителів ОРДЛО, окупація територій Донбасу на 100% тимчасова, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не забуває зараз про жителів тимчасово окупованих територій Донбасу і не залишить їх у майбутньому, при цьому висловив упевненість, що окупація окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) є тимчасовою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Дуже важливо, щоб нас чули люди, щоб бачили, що ми про них знаємо, любимо, пам'ятаємо - в хорошому сенсі, пам'ятаємо в живому сенсі і знаємо, що вони з нами нерозривною ниткою пов'язані, нерозривною українською ниточкою. Звичайно ж, у будь-якому випадку їх ніхто не залишить. Це неприємно, але це все тимчасова історія. 100%", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський - жителям ОРДЛО, які вважають себе росіянами: Їдьте й шукайте собі місце в РФ. ВIДЕО