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Новини
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Об’єднання "УДАРу" і "Рідного дому" стане сигналом місцевим лідерам, - мер Чернігова Атрошенко

Об’єднання

"УДАР Віталія Кличка" розвивається і продовжить консолідувати місцевих лідерів та фахівців.

Про це заявив лідер партії "Рідний дім" мер Чернігова Владислав Атрошенко в інтерв’ю виданню "Українські новини", коментуючи підписання меморандуму про об’єднання, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кличко та "УДАР" - це надійні партнери. Рейтинг довіри до Кличка – понад 50%. Тобто він об’єднує українців, він об’єднує країну. Він визнаний світом. Запитайте у будь-кого з іноземців, з ким в них асоціюється Україна. Кличка назвуть одним з перших. А щодо партії, то "УДАР" зараз розвивається і, переконаний, стане магнітом для регіональних лідерів та професіоналів, які працюють, як кажуть, на землі і розуміють, як має рухатися країна", - наголосив мер Чернігова.

Він зазначив, що консолідація зусиль "УДАРу" та "Рідного дому" також є сигнал для інших лідерів місцевого самоврядування.

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"Коли працюєш на рівні місцевого самоврядування, розумієш, які проблеми найбільш гострі для людей. Але вирішити ці проблеми на місцевому рівні в окремо взятому Чернігові чи Києві неможливо. Треба консолідуватись. Чим більше толкових людей, які розуміють, куди рухатись – тим швидше ми зрушимо з місця цей масив проблем. Наш союз – це робота. ЇЇ результатом має стати саме та Україна, про яку ми всі мріємо: сильна, самодостатня, європейська. Об’єднання "Рідного дому" та "УДАРу" – це сигнал місцевим лідерам. Ми були першими", - пояснив Атрошенко.

Він також підкреслив, що партії об’єднуються не проти когось, а за Україну.

29 липня в Чернігові відбувся "Форум Єдності", на якому Віталій Кличко і Владислав Атрошенко підписали меморандум про об'єднання зусиль і спільну участь у виборах на платформі "УДАР".

Автор: 

Кличко Віталій (3509) УДАР (86) Чернігів (787) Атрошенко Владислав (92)


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Топ коментарі
+3
Не знаю ни одного коренного киевлянина, который бы голосовал за этого дегенерата.
Дык за последнее время понаехало равных умственным развитием рагулей и лугандонов - все его электорат.
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05.08.2021 20:49
+2
У пидалика лесопетного поддержка более 50%????? АКУЕТЬ!!!!! Этот дегенерат с отбитыми мозгами в Киеве уже так насрал что даже бездомные собаки воют на его плакаты. Самое страшное это то что еще находятся дебилы голосующие за них!!!!!!
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05.08.2021 20:10
+2
Кличко Киев почти убил. Всё высыхает, мосты приуныли, ни одной новой станции метро, разбомбил ранки, уничтожает ФОП. Хай ещё и Чернигов уничтожит. Раньше там хоть пиво было нормальное не то что сейчас
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05.08.2021 23:05
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У пидалика лесопетного поддержка более 50%????? АКУЕТЬ!!!!! Этот дегенерат с отбитыми мозгами в Киеве уже так насрал что даже бездомные собаки воют на его плакаты. Самое страшное это то что еще находятся дебилы голосующие за них!!!!!!
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05.08.2021 20:10 Відповісти
Не знаю ни одного коренного киевлянина, который бы голосовал за этого дегенерата.
Дык за последнее время понаехало равных умственным развитием рагулей и лугандонов - все его электорат.
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05.08.2021 20:49 Відповісти
Атрошенко далеко не тупой, просто гопник
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05.08.2021 22:17 Відповісти
це об'єднання відбирає лохторат у Зе-бубочки. Нехай
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05.08.2021 21:00 Відповісти
Ну і правильно - об'єднання на низовому рівні та встановлення горизонтальних зв'язків - це запорука перемоги на наступних виборах
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05.08.2021 22:01 Відповісти
Кличко Киев почти убил. Всё высыхает, мосты приуныли, ни одной новой станции метро, разбомбил ранки, уничтожает ФОП. Хай ещё и Чернигов уничтожит. Раньше там хоть пиво было нормальное не то что сейчас
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05.08.2021 23:05 Відповісти
А что в Чернигове? Зеленые зоны потихоньку вырезаются, историческая застройка сносится. Скворешники для приезжих растут как грибы после дождя, рабочих мест как не было с 90-х так и нет (а там где есть-люди от безысходности пашут за копейки), самый нищий регион по зарплатам. Но зато Атроха, этот бывший владелец рыговской титушни, норм так замылил глаз обывателю тем что создает иллюзию тотальной реконструкции города- не мудрено, ведь все подряды он без конкурсов раздает своим фирмам-прокладкам и по завышенной цене. Такой себе аналог "великого крадивныцтва от ЗЕ, но лоhaм нравится что "он первый кто хоть что-то делает" в этом болотце-делает за счет увеличенноц казны городского бюджета в результате реформы децентрализации 2015 года, и заслуг Атрохи в этом нет.
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06.08.2021 00:10 Відповісти
Вокруг кличко одни самые матерые коррупционеры, застройщики и прочая шушара.... начали голосовать за все проблемные засройки во дворах времен черновецкого. Кличко видимо уже как Николай 2, говорящая голова
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05.08.2021 23:17 Відповісти
 
 