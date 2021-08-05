Зеленський: 90% успіху в питанні повернення Донбасу і миру в Україні залежить від Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робить все для повернення тимчасово окупованих територій Донбасу і встановлення миру в Україні, проте 90% успіху в цьому питанні залежить від президента РФ Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Я дуже цього хочу (припинення війни на Донбасі - ред). Я все роблю для цього. Але - на жаль, не все від мене залежить. Я сьогодні вважаю, і абсолютно цього не приховую - і президент Російської Федерації знає мою думку - сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу, миру в Україні, деокупації наших територій залежить від однієї людини. І точно треба знати, що він із цим живе", - заявив Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Дім" у четвер.

За його словами, "люди на Донбасі повинні це розуміти".

"Люди не мають жити якимись ілюзіями: от якби, та якби. Нема такого ... Наші люди люблять (питати - ред): чи є план "А"? Чи є "Б", "В", "Г"? - Так, все є. Є, але потрібна воля. Політична воля. Воля людська. І з української сторони ця воля абсолютно є", - сказав Зеленський.

Читайте також: Ситуації бувають різні. Є вимушені заходи, - Зеленський про видачу російських паспортів на Донбасі

Крім того, глава держави підкреслив, що закриті з боку окремих районів Донецької та Луганської областей контрольні пункти в'їзду-виїзду є "ще одним підтвердженням небажання російської сторони виконувати домовленості стосовно Донбасу".

"Ми з ним домовилися про КПВВ на саміті"нормандської четвірки" (Париж, 2019 рік - ред). Я людина слова - ми все побудували. Ми всіх туди привезли - наших, журналістів, послів. Є місцеві люди, які бачать це... А з їхнього боку (РФ і російських найманців - ред) є можливість. Ось у чому проблема. Чому я говорю: нема бажання. Не можна сказати, що - так там просто немає грошей. Це ж неправда. Вони просто перекрили. Це їхня воля", - сказав він.

Президент також зазначив, що аналогічна ситуація склалася і з доступом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) на окуповану частину Донбасу до утримуваних українців. "Можна туди, не нам - Червоному Хресту - передати ліки, медиків відправити? Нам все це (РФ – ред.) підтвердила, що буде можливість. Доступу у Червоного Хреста з моменту нашої домовленості (в Парижі в 2019 році – ред.) не було жодного", - розповів Зеленський.