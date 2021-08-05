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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Зеленський: 90% успіху в питанні повернення Донбасу і миру в Україні залежить від Путіна

Зеленський: 90% успіху в питанні повернення Донбасу і миру в Україні залежить від Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робить все для повернення тимчасово окупованих територій Донбасу і встановлення миру в Україні, проте 90% успіху в цьому питанні залежить від президента РФ Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Я дуже цього хочу (припинення війни на Донбасі - ред). Я все роблю для цього. Але - на жаль, не все від мене залежить. Я сьогодні вважаю, і абсолютно цього не приховую - і президент Російської Федерації знає мою думку - сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу, миру в Україні, деокупації наших територій залежить від однієї людини. І точно треба знати, що він із цим живе", - заявив Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Дім" у четвер.

За його словами, "люди на Донбасі повинні це розуміти".

"Люди не мають жити якимись ілюзіями: от якби, та якби. Нема такого ... Наші люди люблять (питати - ред): чи є план "А"? Чи є "Б", "В", "Г"? - Так, все є. Є, але потрібна воля. Політична воля. Воля людська. І з української сторони ця воля абсолютно є", - сказав Зеленський.

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Крім того, глава держави підкреслив, що закриті з боку окремих районів Донецької та Луганської областей контрольні пункти в'їзду-виїзду є "ще одним підтвердженням небажання російської сторони виконувати домовленості стосовно Донбасу".

"Ми з ним домовилися про КПВВ на саміті"нормандської четвірки" (Париж, 2019 рік - ред). Я людина слова - ми все побудували. Ми всіх туди привезли - наших, журналістів, послів. Є місцеві люди, які бачать це... А з їхнього боку (РФ і російських найманців - ред) є можливість. Ось у чому проблема. Чому я говорю: нема бажання. Не можна сказати, що - так там просто немає грошей. Це ж неправда. Вони просто перекрили. Це їхня воля", - сказав він.

Президент також зазначив, що аналогічна ситуація склалася і з доступом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) на окуповану частину Донбасу до утримуваних українців. "Можна туди, не нам - Червоному Хресту - передати ліки, медиків відправити? Нам все це (РФ – ред.) підтвердила, що буде можливість. Доступу у Червоного Хреста з моменту нашої домовленості (в Парижі в 2019 році – ред.) не було жодного", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) окупація (6675) путін володимир (23767) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+41
Неужели?а может это ты нихрена заканчивать не хочешь и пуйлу не даёшь ,т к наживаешься на войне...Верни пацанов ,зекретин!
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05.08.2021 20:07
+41
Та не может быть!……😱
А что ж ты, кАзлюк доморощенный, в 2019 на стадионе такой «боевой» был?!…… а теперь оказывается, что 90% зависит от )(уйла…….
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05.08.2021 20:13
+35
Получается, что Организм признал свое вранье на стадионе или признал,что он таки лох?
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05.08.2021 20:08
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нет, зависит от того сколько оккупантов будет уничтожено за час! И никак иначе!
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06.08.2021 00:06 Відповісти
Сурьезно???!!!

А кто-то на стадионе обвинял Порошенко, что он не хочет заканчивать войну, и грозился ее закончить легко и быстро.
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06.08.2021 01:09 Відповісти
А с каких это пор Зеленский считает Путина -Господом Богом? Успех зависит только от Украины , от нас! Если бы Азербайджан надеялся на Путина , то в Карабахе ни одного метра земли им бы не вернулось , а еще больше забрали бы!
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06.08.2021 02:38 Відповісти
В деле освобождения Украины от агрессора - вся надежда на *****??
Тогда - дело труба!!
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06.08.2021 08:47 Відповісти
Не так:
В деле освобождения Украины от агрессора - вся надежда на агрессора.

Ну не дебил?!
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06.08.2021 09:16 Відповісти
Пздц! То есть делать ни хера не надо, армию там укреплять, с пропагандой бороться? Надо просто ждать, пока Пуйло Владимирович милостиво соизволит! Либо идохнет, падаль плешивая?
Презик наш точно адекватный? Презик на точно НАШ?
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06.08.2021 08:50 Відповісти
полное признание своей бесхребетности.
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06.08.2021 09:01 Відповісти
+100500.
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06.08.2021 09:09 Відповісти
...И он это знает. И тааак ХОЧЕТ вернуть Донбасс Украине, аж по ночам не спит.
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06.08.2021 09:09 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все для возвращения временно оккупированных территорий Донбасса...
Посмотрите на эти мозолистые руки! Этот человек совсем не хочет работать головой...
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06.08.2021 09:15 Відповісти
Зеленський: 90% успіху в питанні повернення Донбасу і миру в Україні залежить від Путіна - Цензор.НЕТ 3188
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06.08.2021 09:17 Відповісти
Зеленський: 90% успіху в питанні повернення Донбасу і миру в Україні залежить від Путіна - Цензор.НЕТ 6128
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06.08.2021 09:18 Відповісти
Зеленский тот ещё дурень,подписался под капитуляцией Порошенко,вот теперь тяни эту минскую лямку.
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06.08.2021 09:36 Відповісти
А как же "просто перестать стрелять"?!!!
И что, Порошенко уже не виноват, что "не хочет прекращать войну"?!
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06.08.2021 09:38 Відповісти
Зеленский какой-то странный.
Он считает, что когда придёт другой президент в РФ, то этот "другой" будет иначе смотреть на ситуацию с Крымом и Донбасом? С чего это вдруг?
В этом плане в РФ полная демократия. Потому что проблема вовсе не в путене, а проблема в том, что именно сам народ РФ исповедует имперскую логику и полностью поддерживает все эти крымско-донбасские решения.
путен это плоть от плоти народа РФ.
Мы можем ржать сколько угодно и говорить, что путен чмырит своих граждан, и так далее, но на самом деле он мыслит ровно так же как 99% из них. Нам ьы поучиться такому единству.
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06.08.2021 09:53 Відповісти
Странность в другом,украинцам интересно что в РФ,Китае,Сингапуре и вообще в галактике,а что у них под носом это другое,больше внимания уделяют заявлениям Илона Маска,вот на какой хрен Зеленский подписался под минскими соглашениями?! Зачем ему этот геморрой?!
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06.08.2021 09:56 Відповісти
Минские соглашения Зеленский не подписывал. Вы о чём?
И ещё: Украине очень возможно хотелось бы, чтобы её уделяли больше времени, но русские как и Европа устали.
По телеку про Украину уже кажуть ничтожно малое время.
Я вот в Польше живу, тут вообще за неделю только про контрабанду и клубнику были сюжеты, где была Украина.
"Где-то бой, но это где-то.
А вокруг - такое лето..."
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06.08.2021 10:14 Відповісти
Нічого собі! 2,5 роки знадобилось людині щоби дійшли очевидні речі
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06.08.2021 09:55 Відповісти
А ты чем отличаешься от Зеленского,у тебя только Путин в голове крутится а в ушах звенит лалала.
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06.08.2021 10:12 Відповісти
А в твоей ЖОПЕ, что крутится? Член ПРАПОРА из ФСБ???
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06.08.2021 10:14 Відповісти
То есть все зависит от Путина, а Зеленский здесь не при чем?
Не зря он говорил, что никому ничего не должен.
Выбрали на свою голову.
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06.08.2021 11:04 Відповісти
Що воно лепече!?
Це хто ж Ігора Валерійовича так налякав?
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06.08.2021 11:12 Відповісти
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