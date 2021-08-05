Ситуації бувають різні. Є вимушені заходи, - Зеленський про видачу російських паспортів на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що не можна оцінювати однозначно ситуації, в яких жителі окупованих територій Донбасу отримують паспорти громадян РФ, оскільки це для них можуть бути вимушені заходи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Дом".
"Я вважаю, що ми повинні розуміти, що ситуації бувають різні. Людей не можна ділити за паспортом. Людину потрібно зовсім по-іншому сприймати. Є вимушені в житті заходи. І ми всі, не пройшовши через такі випробування, не можемо оцінити це до кінця правильно і адекватно. Я вважаю, що в сенсі паспортизації говорити про людей складно. Однозначно оцінювати не можна", - заявив Зеленський.
"Це не поблажливість моя до таких людей. Це моє співчуття", - додав він.
Крім того, Зеленський закликав українців, які оцінюють отримання паспортів РФ жителями тимчасово окупованих територій Донбасу радикально, "ставитися до цього тверезо, з мудрістю" та оцінювати ситуацію, в якій опинилася ці люди.
"Не можна навіть в інформаційному плані комусь там говорити: "якщо у тебе там такий-то документ, то ти вже не наш"... Головне, що у тебе в душі. Головне, куди ти український (паспорт - ред) сховав. Там (в ОРДЛО - ред) небезпечно. Розумію. Тому ми так просто від людей не відмовимося", - сказав голова Української держави.
"А що стосується Росії - тут можна говорити просто та оцінювати однозначно. Росія, звичайно ж, порушує міжнародне право ... Чим ця (в ОРДЛО - ред) паспортизація відрізняється від тієї, яка була в Криму? Та нічим. Спочатку роздають паспорти Російської Федерації, а потім вони (РФ - ред) говорять про захист свого населення ... Ось чим це небезпечно, це перше. А друге - вибори в Держдуму або ще кудись. Вони садять українців із цими паспортами - особливо в комунальних підприємствах, садках, школах - в автобуси, вивозять, змушують їх голосувати. Все це рабство якесь", - додав Зеленський.
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Есть простое решение - те кто имеет российские паспорта должны:
а) обязательно сообщить об этом в миграционной службе
б) лишаются права голосовать и быть избранными на любые госдолжности в Украине.
У меня все.
(ну а радость - осенью галасавать за раша/думу попрут стройными рядами)
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что борьба с русским языком в Украине - это одна из главных ошибок, которую допустил Киев
четверг, 05 августа 2021, 19:06dsnews.ua
Об этом он сказал в эфире телеканала НАШ, передает "ДС".
"Надо немедленно прекратить культурные войны, в первую очередь языковые. Я бы жесточайше задавил эти репрессии. Когда украиноязычный провоцирует русскоязычного и наоборот - это надо жесточайшим образом давить, вести огромную разъяснительную работу и поворочивать наш корабль под названием Украина в пользу того, что есть граждане Украины, которые в большом поликультурном обществе", - заявил Арестович.
потом раздают патроны,
через несколько лет это злобное стадо в едином порыве орёт - "хайль",
а что происходит после - все хорошо знают !
и хатынка в Крыму без догов ...
пошлая подделка для нуворишей ))))
https://www.youtube.com/watch?v=9AqSXhg43NE
Это сочувствие ты скажешь тем, кто боролся с србсеей в то время когда ты, *****, концертил на параше, когда уже умирали лучшие сыны Украины. Да, зелебобики? А ну-ка поддержите меня всеобщим баном, любители бананов в джунглях ОПы.
https://youtu.be/fheOL_JzLuo
https://youtu.be/6tGRHVggsQA
- Этo зачем, вашебрoдь?
- Да так, Иван, на всякий случай.
Через некoтoрoе время пoручик начинает смазывать вазелином задницу.
- А это зачем, вашебрoдь?
- Да случаи - они разные бывают...