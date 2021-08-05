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Новини Окуповані території
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Ситуації бувають різні. Є вимушені заходи, - Зеленський про видачу російських паспортів на Донбасі

Ситуації бувають різні. Є вимушені заходи, - Зеленський про видачу російських паспортів на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що не можна оцінювати однозначно ситуації, в яких жителі окупованих територій Донбасу отримують паспорти громадян РФ, оскільки це для них можуть бути вимушені заходи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Я вважаю, що ми повинні розуміти, що ситуації бувають різні. Людей не можна ділити за паспортом. Людину потрібно зовсім по-іншому сприймати. Є вимушені в житті заходи. І ми всі, не пройшовши через такі випробування, не можемо оцінити це до кінця правильно і адекватно. Я вважаю, що в сенсі паспортизації говорити про людей складно. Однозначно оцінювати не можна", - заявив Зеленський.

"Це не поблажливість моя до таких людей. Це моє співчуття", - додав він.

Крім того, Зеленський закликав українців, які оцінюють отримання паспортів РФ жителями тимчасово окупованих територій Донбасу радикально, "ставитися до цього тверезо, з мудрістю" та оцінювати ситуацію, в якій опинилася ці люди.

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"Не можна навіть в інформаційному плані комусь там говорити: "якщо у тебе там такий-то документ, то ти вже не наш"... Головне, що у тебе в душі. Головне, куди ти український (паспорт - ред) сховав. Там (в ОРДЛО - ред) небезпечно. Розумію. Тому ми так просто від людей не відмовимося", - сказав голова Української держави.

"А що стосується Росії - тут можна говорити просто та оцінювати однозначно. Росія, звичайно ж, порушує міжнародне право ... Чим ця (в ОРДЛО - ред) паспортизація відрізняється від тієї, яка була в Криму? Та нічим. Спочатку роздають паспорти Російської Федерації, а потім вони (РФ - ред) говорять про захист свого населення ... Ось чим це небезпечно, це перше. А друге - вибори в Держдуму або ще кудись. Вони садять українців із цими паспортами - особливо в комунальних підприємствах, садках, школах - в автобуси, вивозять, змушують їх голосувати. Все це рабство якесь", - додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) паспорт (1152) росія (64984)


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Топ коментарі
+19
это зеленский так отмазки лепит по своему расейском гражданству и оформлению в 2016 году недвижки в Крыму по расейскимм законам)) "вынужденная мера", мля..
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05.08.2021 20:34
+17
Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры, - Зеленский о выдаче российских паспортов на Донбассе - Цензор.НЕТ 7385
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05.08.2021 20:38
+14
ситуации бывают настолько разными...что одинаковый результат просто удивляет ....
Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры, - Зеленский о выдаче российских паспортов на Донбассе - Цензор.НЕТ 8271

и хатынка в Крыму без догов ...
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05.08.2021 20:43
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У Криму - ще так, повірю, бо там і Сєнцову впихали той паспорт кацапський, а в ОРДЛО - ні, не вірю!
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05.08.2021 20:32 Відповісти
Ситуації бувають різні. Є вимушені заходи, - Зеленський про видачу російських паспортів на Донбасі - Цензор.НЕТ 2401
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05.08.2021 21:05 Відповісти
дело не в том что кто-то осуждает украинцев за вынужденное получение аусвайса. Вопрос в том что делать УКРАИНЕ.
Есть простое решение - те кто имеет российские паспорта должны:
а) обязательно сообщить об этом в миграционной службе
б) лишаются права голосовать и быть избранными на любые госдолжности в Украине.
У меня все.
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05.08.2021 22:48 Відповісти
в ОРДЛО еще хуже..
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05.08.2021 22:48 Відповісти
Бідні люди змушені брати громадянство інших країн,хто Росіі,хто Ізраїля та т.ін. !!! І всі примусово !!!)))
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05.08.2021 20:32 Відповісти
это зеленский так отмазки лепит по своему расейском гражданству и оформлению в 2016 году недвижки в Крыму по расейскимм законам)) "вынужденная мера", мля..
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05.08.2021 20:34 Відповісти
І все це не з власної волі ,катували Віслючка кати московські !!!)))
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05.08.2021 20:38 Відповісти
Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры, - Зеленский о выдаче российских паспортов на Донбассе - Цензор.НЕТ 5875
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05.08.2021 20:50 Відповісти
Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры, - Зеленский о выдаче российских паспортов на Донбассе - Цензор.НЕТ 1015
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05.08.2021 20:36 Відповісти
"ПАнять и прАстить" і внести зміни в Конституцію, щоб відмазать і сепарню і "слуг урода", яких зЕзідет забов'язаний позбавити українського громадянства за злочин.
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05.08.2021 20:36 Відповісти
одна бяда - как оте несчастные с руцкими паспортами теперя харчеваться в Украине будут...
(ну а радость - осенью галасавать за раша/думу попрут стройными рядами)
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05.08.2021 20:46 Відповісти
Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры, - Зеленский о выдаче российских паспортов на Донбассе - Цензор.НЕТ 7385
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05.08.2021 20:38 Відповісти
Арестович оскандалился очередным заявлением о русском языке

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что борьба с русским языком в Украине - это одна из главных ошибок, которую допустил Киев
четверг, 05 августа 2021, 19:06Ситуації бувають різні. Є вимушені заходи, - Зеленський про видачу російських паспортів на Донбасі - Цензор.НЕТ 5605dsnews.ua
Об этом он сказал в эфире телеканала НАШ, передает "ДС".

"Надо немедленно прекратить культурные войны, в первую очередь языковые. Я бы жесточайше задавил эти репрессии. Когда украиноязычный провоцирует русскоязычного и наоборот - это надо жесточайшим образом давить, вести огромную разъяснительную работу и поворочивать наш корабль под названием Украина в пользу того, что есть граждане Украины, которые в большом поликультурном обществе", - заявил Арестович.
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05.08.2021 21:05 Відповісти
АРАХАМОПОДОЛЯКОАФЕРИСТОВАИЧі прінімают агонь на сєбя - піднімають наверх інформаційне гівно з - під чаусівськовагнерівського гною на ДНІ опу
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05.08.2021 21:12 Відповісти
Арестович давно уже сам себе режиссер, я реально говорю. Просто проанализировать его же выступления 14 года и сейчас. Он НЕ В АДЕКВАТЕ. Как его можно было брать советником и где? Там где ФСБ все туалеты контролирует.
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05.08.2021 21:27 Відповісти
я согласен только с тем что кое-кого таки надо задавить... как гниду.
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05.08.2021 22:50 Відповісти
Зеля в Крыму получил тоже вынужденную меру, чтобы зарегистрировать хатинку?
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05.08.2021 20:39 Відповісти
Не, этот клован так начал освобождать Крым
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05.08.2021 21:29 Відповісти
вова а шо так оборзела Скобеева, сегодня назвала тебя в соей утренней программе ПРЕЗИДЕНТОМ С РАШИРЕННЫМИ ЗРАЧКАМИ и никогда !!! ни слова!!! об аристократе и втором человеке страны (со слов Мендель) Ермаке ? Шо так , вова?
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05.08.2021 20:40 Відповісти
Зеля просто сам имеет несколько паспортов, как и все его приближиенные, в случае шухера сразу убегут с наворованным.
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05.08.2021 20:40 Відповісти
Накрадене вже довно втікло у вселякі офшори та закордонні банки ,іноземну нерухомість та т. ін.!!!!))))
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05.08.2021 20:44 Відповісти
сначала фюреры раздают овцам свои паспорта,
потом раздают патроны,
через несколько лет это злобное стадо в едином порыве орёт - "хайль",
а что происходит после - все хорошо знают !
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05.08.2021 20:42 Відповісти
ситуации бывают настолько разными...что одинаковый результат просто удивляет ....
Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры, - Зеленский о выдаче российских паспортов на Донбассе - Цензор.НЕТ 8271

и хатынка в Крыму без догов ...
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05.08.2021 20:43 Відповісти
Это реально его крымская хатынка??? Ливадийский дворец- меркнет. А я- продолжаю хренеть.
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05.08.2021 20:55 Відповісти
не весь...так ВИП-квартиры (по 1 или 2 на этаже)...его - одна из двух на 3 этаже...
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05.08.2021 20:59 Відповісти
Ага! Благодарю. Но... всё равно- я хренею. Имею право.
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05.08.2021 21:01 Відповісти
в дворцовом стиле, хаха)) судя по фото - пошлятина в стиле Пшонка-стайл)) балясины, колонны, итить калатить))
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05.08.2021 22:51 Відповісти
все хотять помпезности и наляпистости с пазалотой и белым мрамором статуй))))
пошлая подделка для нуворишей ))))
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05.08.2021 22:54 Відповісти
Я даже помню где я её видел Эту хатынку.
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05.08.2021 21:40 Відповісти
Крыса
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05.08.2021 20:45 Відповісти
У США увірвався терпець, тепер усім амба. Чаус - це фіаско.

https://www.youtube.com/watch?v=9AqSXhg43NE
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05.08.2021 20:46 Відповісти
Клоун сочувствует всем кроме семей погибших защитников Украины. Что то не припоминаю чтобы он сочувствал когда тот или иной защитник Украины погиб в зоне АТО - ССО. А ведь он президент - главнокомандующий .Выглядит так будто он командующий без буквы Л ....
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05.08.2021 20:47 Відповісти
кто не сдаст добровольно - нафуй
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05.08.2021 20:48 Відповісти
Скажите, какой черт тянет за язык этого дегенеративного шута, лучше бы молчал, мог бы с большой натяжкой сойти за интилллихента крыварогскага!!!
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05.08.2021 20:58 Відповісти
Всё правильно. Единственное: в данной ситуации слова Какой Черт надо писать именно так, с больших букв. Всё равно- мы не узнаем- кто именно. Но! Он есть!
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05.08.2021 21:04 Відповісти
И первым оказался в такой ситуации Беня. Ну а заним потянулись несчастные и гонимые из Грушевского.
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05.08.2021 21:00 Відповісти
зеленские бывают разные, но из Хама не буде Пана.
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05.08.2021 21:06 Відповісти
Поздравляю, Вы начинаете прозревать, это плюс в Вашей жизни.
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05.08.2021 21:15 Відповісти
"Это не снисходительность моя к таким людям. Это мое сочувствие", - добавил он. - именно такие "слуги" и нужны оккупанту в Украине,которые снисходительны к действиям куйла в Украине ,который проводит паспортизацию и руссификацию украинского народа и при этом такие "служивые" сочувствуют таким людям ("Нельзя даже в информационном плане кому-то там говорить: "если у тебя там такой-то документ, то ты уже не наш"… Главное, что у тебя в душе.(а в душе не Украина и ее народ ,а рашист и его паспортина)
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05.08.2021 21:12 Відповісти
"Это не снисходительность моя к таким людям. Это мое сочувствие", - добавил он.

Это сочувствие ты скажешь тем, кто боролся с србсеей в то время когда ты, *****, концертил на параше, когда уже умирали лучшие сыны Украины. Да, зелебобики? А ну-ка поддержите меня всеобщим баном, любители бананов в джунглях ОПы.
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05.08.2021 21:13 Відповісти
Ситуації бувають різні. Є вимушені заходи, - Зеленський про видачу російських паспортів на Донбасі - Цензор.НЕТ 9874
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05.08.2021 21:19 Відповісти
Тупые- получают паспорта РФ, а умные ЕС.
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05.08.2021 21:23 Відповісти
Клнечно, кремлевскому убийце надо пойти навстпечу, он вынужден был ввести войска на донбасс и в крым; интересно, ты долго еще будель полоскать мозои 73$ быдлонаселению, или Украина обречена терпеть недоумка во главе государства?
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05.08.2021 21:45 Відповісти
панове, прошу ознайомитися яку цивiлiзацiю несе рассєя.

https://youtu.be/fheOL_JzLuo



https://youtu.be/6tGRHVggsQA
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05.08.2021 21:53 Відповісти
Если не знаешь, как действовать, действуй по закону, а по закону, все ,кто получил там российские паспорта есть российские граждане и по факту и по сути, и это надо признать и действовать в соответсвии с этой реальностью, а не со своими ложными представлениями, иначе это закончится для Украины очень большими неприятностями.
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05.08.2021 22:31 Відповісти
Пoручик Ржевский сoбирается на бал. Егo денщик видит, как тoт вазелином смазывает кoнец.
- Этo зачем, вашебрoдь?
- Да так, Иван, на всякий случай.
Через некoтoрoе время пoручик начинает смазывать вазелином задницу.
- А это зачем, вашебрoдь?
- Да случаи - они разные бывают...
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05.08.2021 23:06 Відповісти
С таким президентом Украине кирдык. Шут гундосый, плати пенсии и прочую социалку сепарам за свой счет, а не за счет нищих украинских пенсионеров. Эти предатели сделали свой выбор, получив кацапские аусвайсы. Это падло и воду в Крым даст - там же наши люди. Ушлепок ватный ни одного дня нигде не работал - водку жрал на корпоративах и на сцене изображал придурков. Стратег хренов.
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06.08.2021 02:04 Відповісти
 
 