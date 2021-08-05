Ситуації бувають різні. Є вимушені заходи, - Зеленський про видачу російських паспортів на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що не можна оцінювати однозначно ситуації, в яких жителі окупованих територій Донбасу отримують паспорти громадян РФ, оскільки це для них можуть бути вимушені заходи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Я вважаю, що ми повинні розуміти, що ситуації бувають різні. Людей не можна ділити за паспортом. Людину потрібно зовсім по-іншому сприймати. Є вимушені в житті заходи. І ми всі, не пройшовши через такі випробування, не можемо оцінити це до кінця правильно і адекватно. Я вважаю, що в сенсі паспортизації говорити про людей складно. Однозначно оцінювати не можна", - заявив Зеленський.

"Це не поблажливість моя до таких людей. Це моє співчуття", - додав він.

Крім того, Зеленський закликав українців, які оцінюють отримання паспортів РФ жителями тимчасово окупованих територій Донбасу радикально, "ставитися до цього тверезо, з мудрістю" та оцінювати ситуацію, в якій опинилася ці люди.

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"Не можна навіть в інформаційному плані комусь там говорити: "якщо у тебе там такий-то документ, то ти вже не наш"... Головне, що у тебе в душі. Головне, куди ти український (паспорт - ред) сховав. Там (в ОРДЛО - ред) небезпечно. Розумію. Тому ми так просто від людей не відмовимося", - сказав голова Української держави.

"А що стосується Росії - тут можна говорити просто та оцінювати однозначно. Росія, звичайно ж, порушує міжнародне право ... Чим ця (в ОРДЛО - ред) паспортизація відрізняється від тієї, яка була в Криму? Та нічим. Спочатку роздають паспорти Російської Федерації, а потім вони (РФ - ред) говорять про захист свого населення ... Ось чим це небезпечно, це перше. А друге - вибори в Держдуму або ще кудись. Вони садять українців із цими паспортами - особливо в комунальних підприємствах, садках, школах - в автобуси, вивозять, змушують їх голосувати. Все це рабство якесь", - додав Зеленський.