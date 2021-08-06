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226 мільйонів доларів чекають на переможця. Тисячі українців беруть участь у тиражі: у вас є час до суботи (реклама)

Переможець найбільшого в світі лотерейного джекпоту повинен буде виплатити податки в Сполучених Штатах, але сума призу настільки велика, що навіть після вирахування податкових виплат безпосередній залишок приголомшує уяву.

Ось чому тисячі українців користуються послугами сертифікованого сервісу з продажу офіційних лотерейних білетів онлайн - тому, що той, кому пощастить зірвати 226 мільйонів доларів в тиражі в цю суботу через TheLotter.net, отримає на руки 115 мільйонів доларів, після вирахування законних податків. Ці 115 мільйонів вже гарантовано ваші, ви можете витратити їх як завгодно!

226 мільйонів доларів чекають на переможця. Тисячі українців беруть участь у тиражі: у вас є час до суботи 01

Найближчий тираж, в якому буде розіграно 226 мільйонів доларів, відбудеться в цю суботу, 7 серпня. Ви можете придбати офіційні лотерейні білети через сертифікований сайт TheLotter.net

Адріан Коореманс, представник прес-служби сайту, пояснює: "Ми працюємо вже більше 18 років і за цей час ми принесли $ 104 мільйони доларів більше, ніж 6 мільйонам іноземним користувачам з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті TheLotter жінка з Панами, яка виграла $ 30 мільйонів і сальвадорець, який виграв $1 мільйон".

"Вважаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, після того, як виграють неймовірний лотерейний приз в $ 226 мільйонів," - додає представник спец-служби theLotter.net , Адріан Коореманс.

  • Джекпот Powerball досяг $ 226 млн.
  • Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,22!
  • Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Ось як це працює

"Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином, або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях," - пояснює Коореманс. "Використовуючи онлайн лотерейний сервіс theLotter.net, ви можете брати участь в тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами".

Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто:

"Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені," - каже Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення.

226 мільйонів доларів чекають на переможця. Тисячі українців беруть участь у тиражі: у вас є час до суботи 02

Серед найвідоміших переможців на сайті - Наталія з України, яка вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США - 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в $ 1 мільйон! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який в тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу склала б $ 15 мільйонів.

Наступний тираж

Масштабний лотерейний приз в $ 226 мільйонів лотереї Powerball буде розіграний в ніч з суботи на неділю, і кожен може взяти участь в цьому тиражі, з офіційними білетами, які можна купити на сайті theLotter.net. Продаж білетів на сайті буде здійснюватися аж до однієї години до початку тиражу.

Скільки коштує участь в тиражі лотереї Powerball для жителів України?

theLotter.net пропонує 1 білет для участі в тиражі по лотереї Пауербол за мінімальною вартістю в 5 доларів США за білет, ця вартість вже включає в себе комісію сайту за свої послуги. У разі виграшу джекпоту, сайт не стягує ніяких додаткових комісій з виграшу.

Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні! Бажаємо успіху і, будь ласка, грайте відповідально. 

Новина публікується на правах реклами.

Автор: 

виграш (13) лотерея (229) азартні ігри (278)


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Топ коментарі
+4
Помогу выиграть джекпот - 1000 грн на карту, за 1500 прочищу карму и открою третий глаз....
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06.08.2021 10:04
+4
"Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, после того, как выиграют невероятный лотерейный приз в $226 миллионов," - добавляет представитель пресс-службы theLotter.net, Адриан Коореманс.Источник:

73% электората уже второй год наслаждаются увлекательным, эротическим путешествием....
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06.08.2021 10:06
+2
73%! Вперед!... і буде вам щастя!
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06.08.2021 10:13
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Лохотрон. Проходьте мимо.
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06.08.2021 10:02 Відповісти
Помогу выиграть джекпот - 1000 грн на карту, за 1500 прочищу карму и открою третий глаз....
показати весь коментар
06.08.2021 10:04 Відповісти
"Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, после того, как выиграют невероятный лотерейный приз в $226 миллионов," - добавляет представитель пресс-службы theLotter.net, Адриан Коореманс.Источник:

73% электората уже второй год наслаждаются увлекательным, эротическим путешествием....
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06.08.2021 10:06 Відповісти
73%! Вперед!... і буде вам щастя!
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06.08.2021 10:13 Відповісти
мы тот женщина из Панамы и сальвадорец, участвуем в каждом розыгрыше, не проходите мимо, покупайте билеты и вам повезет, как и мне!
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06.08.2021 10:33 Відповісти
Хотя бы не печатали это фуфло здесь...Мало украинцев ободрали ?
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06.08.2021 11:01 Відповісти
"Зайцы не состариваются, - сказал Заяц. - Зайцы умирают молодыми. - Это почему же? - Мы бежим, понимаешь? А движение - это жизнь."
Ежик в тумане
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06.08.2021 11:03 Відповісти
На всіх інтернет-ресурсах новин сьогодні запустили рекламу цього лохотрону
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06.08.2021 11:52 Відповісти
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