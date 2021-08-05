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Українець намагався забрати на польсько-білоруському кордоні кількох нелегалів, його затримали

Українець намагався забрати на польсько-білоруському кордоні кількох нелегалів, його затримали

Громадянин України приїхав до кордону, який щойно перетнули нелегали, і хотів відвезти їх углиб території Польщі. Його затримали за сприяння незаконному перетинанню кордону.

Про це повідомила пресслужба Підляського відділення польських прикордонників, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Всього за незаконний перетин польсько-білоруського кордону було затримано 50 громадян Іраку, 11 громадян Ірану і 1 громадянин Камеруну. Прикордонників супроводжували працівники поліції", - сказано в повідомленні.

Разом із ними правоохоронці затримали громадянина України, який приїхав "забрати" кількох іноземців - за сприяння в незаконному перетині кордону.

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"Всі затримані нелегальні мігранти (41 чоловік, 8 жінок і 13 дітей) будуть поміщені в охоронювані центри для іноземців", - резюмували прикордонники.

Ця група нелегалів стала найбільшою в історії, яку за один день затримали прикордонники Підляшшя. Всього від початку року вони затримали за незаконний перетин польсько-білоруського кордону 451 особу.

Автор: 

Білорусь (7925) затримання (4337) мігранти (1108) нелегали (383) Польща (8489) українці (2537)


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Певне, на Ланусі приїхав за ними.
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05.08.2021 21:10 Відповісти
За поляеів я не переживаю . Нормальні люди . Влуплять придуркові штраф тисяч 70 злотими , щоб мати за що годувати його в тюрмі років 5-6 , іще щоб здача залишилась процентів 60 від суми штрафу . Вигідно бути дібілом в Україні , а в Польщі це дуже дорого і збитково .
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05.08.2021 23:50 Відповісти
Белорусы и украинцы переправляют нелегалов в Польшу?
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06.08.2021 08:45 Відповісти
 
 