Написи на підтримку Кримської платформи з'явилися біля окупованого Сімферополя, - Чубаров. ФОТО

У тимчасово окупованому Криму з'явилися написи на підтримку Кримської платформи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Нинішні фотографії з тимчасово окупованого РФ Криму: написи на підтримку Кримської платформи, зроблені на в'їзді до Сімферополя з боку селища Молодіжне, в якому компактно проживають кримські татари", - написав Чубаров.

На фотографіях, опублікованих головою Меджлісу, написано: "Ми за Кримську платформу", на них також зображені український тризуб і кримськотатарська тамга.



