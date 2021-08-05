5 686 6
Написи на підтримку Кримської платформи з'явилися біля окупованого Сімферополя, - Чубаров. ФОТО
У тимчасово окупованому Криму з'явилися написи на підтримку Кримської платформи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Нинішні фотографії з тимчасово окупованого РФ Криму: написи на підтримку Кримської платформи, зроблені на в'їзді до Сімферополя з боку селища Молодіжне, в якому компактно проживають кримські татари", - написав Чубаров.
На фотографіях, опублікованих головою Меджлісу, написано: "Ми за Кримську платформу", на них також зображені український тризуб і кримськотатарська тамга.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дойдет быстрее...
А вот асфальт реально хорош. И отбойники новые или хорошо отмытые
Та ніхто ще достеменно навіть теоретично не знає що собою являтиме ота "кримська платформа".