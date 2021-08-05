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Новини Окуповані території
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Написи на підтримку Кримської платформи з'явилися біля окупованого Сімферополя, - Чубаров. ФОТО

У тимчасово окупованому Криму з'явилися написи на підтримку Кримської платформи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Нинішні фотографії з тимчасово окупованого РФ Криму: написи на підтримку Кримської платформи, зроблені на в'їзді до Сімферополя з боку селища Молодіжне, в якому компактно проживають кримські татари", - написав Чубаров.

На фотографіях, опублікованих головою Меджлісу, написано: "Ми за Кримську платформу", на них також зображені український тризуб і кримськотатарська тамга.

Написи на підтримку Кримської платформи зявилися біля окупованого Сімферополя, - Чубаров 01
Написи на підтримку Кримської платформи зявилися біля окупованого Сімферополя, - Чубаров 02

Автор: 

Крим (14134) Чубаров Рефат (563) Кримська платформа (320)


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05.08.2021 21:31 Відповісти
Молодцы патриоты!
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05.08.2021 23:07 Відповісти
Чего молодцы? Засрали ночью краской с баллончиков две стеллы? Обычное вандальство. Теперь отмывай их за городские деньги., которые можно было пустить на что-то более полезное.
А вот асфальт реально хорош. И отбойники новые или хорошо отмытые
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06.08.2021 00:27 Відповісти
на бояру себе запустишь!!!- марш на бутылку бегом, и не нявкать припосадке!!)))
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06.08.2021 02:31 Відповісти
чуркорусак, а кукарекни как хорошо вы леса в крыму вырубили и как засрали строительным мусором все вокруг
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06.08.2021 10:38 Відповісти
От клоуни........
Та ніхто ще достеменно навіть теоретично не знає що собою являтиме ота "кримська платформа".
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06.08.2021 05:48 Відповісти
 
 