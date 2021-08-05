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Данилюк подав позов до суду, щоб зупинити проведення конкурсу на посаду голови БЕБ

Данилюк подав позов до суду, щоб зупинити проведення конкурсу на посаду голови БЕБ

Адвокати ексміністра фінансів України і колишнього секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Данилюка подали до Окружного адміністративного суду заяву з вимогою зупинити проведення конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці поінформувала юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Данилюка.

"Сьогодні адвокати "Міллер" звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва з заявою про забезпечення позову. Наша вимога - визнати протиправними дії Комісії з проведення конкурсу на заміщення посади директора Бюро економічної безпеки України. [...] Мають бути заборонені подальші етапи конкурсу на заміщення посади директора Бюро економічної безпеки України", - сказано в релізі.

Данилюка не допустили до участі в конкурсі, оскільки його диплом про вищу освіту виданий за кордоном - Індіанським університетом (США) і не пройшов процедуру визнання іноземного диплома в Україні (нострифікації).

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Юристи вважають, що комісія з відбору голови БЕБ порушила процедуру.

"У переліку документів, які має подати кандидат, немає такої вимоги. Вимога про наявність спеціальної освіти є тільки до особи, яка вже призначається на посаду директора Бюро, а не до кандидата", - заявили адвокати Данилюка.

Автор: 

конкурс (1285) Данилюк Олександр (911) Бюро економічної безпеки (611)


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Топ коментарі
+4
яке гидке створіння
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05.08.2021 21:41
+4
Не фанат Данилюка, але, якщо чесно, нострифікація - це така дурня! Має бути лише перевірка диплому на справжність (незалежно від того, український диплом, американський чи польський!)
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05.08.2021 21:48
+4
О как все "бывшие" к кормухе тянутся
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06.08.2021 09:01
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Ну хоть конкурс, а не аукцион. ППц, когда это кончится
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05.08.2021 21:41 Відповісти
яке гидке створіння
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05.08.2021 21:41 Відповісти
Та Мілованов, який його не допустив, не кращий...
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05.08.2021 21:47 Відповісти
тобто па блату мав би пропустити?
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05.08.2021 22:14 Відповісти
Мабуть через те і отримав по морді, що не пропустив))
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05.08.2021 22:15 Відповісти
отож
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05.08.2021 22:17 Відповісти
подлезь до корыту соседских свиней... там зажируешь и свербежь пройдет.
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05.08.2021 22:26 Відповісти
Не фанат Данилюка, але, якщо чесно, нострифікація - це така дурня! Має бути лише перевірка диплому на справжність (незалежно від того, український диплом, американський чи польський!)
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05.08.2021 21:48 Відповісти
чертовски хочется работать холую Коломойского. Данилюк трижды(!) предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман. Виндман-киевский еврей, сбежавший в США. Виндман сразу сообразил что министр обороны воюющей страны это не директор Украинского института национальной памяти, стрёмно, и трижды отказался. А то в армии Великобритании был младший капрал Уильям Виндзор, козёл, а в ВСУ был бы Виндман, министр обороны.
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05.08.2021 21:56 Відповісти
да... война за корыто, с привлечением ОАСК...который год назад, как обещали закрыть МВФ
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05.08.2021 21:57 Відповісти
до этого была байка, что диплом без перевода... теперь оказалось, что американский диплом нужно верифицироватть... для кого? или перед чем? наверное перед дипломами криво-рожских бурс-университетов...
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05.08.2021 22:29 Відповісти
О как все "бывшие" к кормухе тянутся
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06.08.2021 09:01 Відповісти
Вылитый отец Фёдор: - "Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены".
Так и он - не корысти ради, а в интересах Украины.
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06.08.2021 09:42 Відповісти
 
 