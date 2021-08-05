Данилюк подав позов до суду, щоб зупинити проведення конкурсу на посаду голови БЕБ

Адвокати ексміністра фінансів України і колишнього секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Данилюка подали до Окружного адміністративного суду заяву з вимогою зупинити проведення конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці поінформувала юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Данилюка.

"Сьогодні адвокати "Міллер" звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва з заявою про забезпечення позову. Наша вимога - визнати протиправними дії Комісії з проведення конкурсу на заміщення посади директора Бюро економічної безпеки України. [...] Мають бути заборонені подальші етапи конкурсу на заміщення посади директора Бюро економічної безпеки України", - сказано в релізі.

Данилюка не допустили до участі в конкурсі, оскільки його диплом про вищу освіту виданий за кордоном - Індіанським університетом (США) і не пройшов процедуру визнання іноземного диплома в Україні (нострифікації).

Читайте також: "Соромно за те, що робить Милованов, виключаючи мене з конкурсу. Комісія з БЕБ обирає залежну людину", - Данилюк

Юристи вважають, що комісія з відбору голови БЕБ порушила процедуру.

"У переліку документів, які має подати кандидат, немає такої вимоги. Вимога про наявність спеціальної освіти є тільки до особи, яка вже призначається на посаду директора Бюро, а не до кандидата", - заявили адвокати Данилюка.