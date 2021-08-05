Данилюк подав позов до суду, щоб зупинити проведення конкурсу на посаду голови БЕБ
Адвокати ексміністра фінансів України і колишнього секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Данилюка подали до Окружного адміністративного суду заяву з вимогою зупинити проведення конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці поінформувала юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Данилюка.
"Сьогодні адвокати "Міллер" звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва з заявою про забезпечення позову. Наша вимога - визнати протиправними дії Комісії з проведення конкурсу на заміщення посади директора Бюро економічної безпеки України. [...] Мають бути заборонені подальші етапи конкурсу на заміщення посади директора Бюро економічної безпеки України", - сказано в релізі.
Данилюка не допустили до участі в конкурсі, оскільки його диплом про вищу освіту виданий за кордоном - Індіанським університетом (США) і не пройшов процедуру визнання іноземного диплома в Україні (нострифікації).
Юристи вважають, що комісія з відбору голови БЕБ порушила процедуру.
"У переліку документів, які має подати кандидат, немає такої вимоги. Вимога про наявність спеціальної освіти є тільки до особи, яка вже призначається на посаду директора Бюро, а не до кандидата", - заявили адвокати Данилюка.
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