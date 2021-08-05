Ляшко: В тому, що я купив частину в деревообробної компанії, немає конфлікту інтересів
Екснардеп Олег Ляшко запевняє, що не мав стосунку до деревообробної промисловості в 2015 році, коли лобіював заборону на вивезення з України необробленого лісу.
Свою позицію після публікації розслідування Слідство.Info Олег Ляшко оприлюднив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Жодного стосунку до компанії Сінегрі ні безпосередньо, ні через когось я ніколи не мав до того, як придбав її частку в 2021 році. Жодного конфлікту інтересів у моїх діях немає, тому що частку в компанії Сінегрі я придбав у 2021 році, а заборони на вивезення з України необробленого лісу наша фракція домоглася в 2015 році", - написав він.
Ляшко додав, що як співвласник ніяк не втручається в діяльність менеджменту компанії, але очікує, що менеджери дотримуються законів.
"Я і зараз абсолютно переконаний, що наш ліс має перероблятися тільки в Україні. В разі відновлення вивезення з України необробленого кругляка десятки тисяч українців, які сьогодні працюють у деревообробній галузі, втратять роботу. Наприклад, сьогодні наше підприємство готове додатково взяти на роботу понад 70 працівників. Якщо українська влада відновить вивезення необробленого кругляка, ці люди стануть безробітними", - стверджує Ляшко.
Екснардеп додав, що інвестує власні кошти в різні проєкти в Україні, а з отриманих доходів чесно платить податки.
Раніше журналісти Слідство.Info опублікували розслідування про те, як Олег Ляшко став власником деревообробного бізнесу, інтереси якого лобіював за часів депутатства.
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