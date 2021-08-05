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Новини
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Ляшко: В тому, що я купив частину в деревообробної компанії, немає конфлікту інтересів

Ляшко: В тому, що я купив частину в деревообробної компанії, немає конфлікту інтересів

Екснардеп Олег Ляшко запевняє, що не мав стосунку до деревообробної промисловості в 2015 році, коли лобіював заборону на вивезення з України необробленого лісу.

Свою позицію після публікації розслідування Слідство.Info Олег Ляшко оприлюднив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жодного стосунку до компанії Сінегрі ні безпосередньо, ні через когось я ніколи не мав до того, як придбав її частку в 2021 році. Жодного конфлікту інтересів у моїх діях немає, тому що частку в компанії Сінегрі я придбав у 2021 році, а заборони на вивезення з України необробленого лісу наша фракція домоглася в 2015 році", - написав він.

Ляшко додав, що як співвласник ніяк не втручається в діяльність менеджменту компанії, але очікує, що менеджери дотримуються законів.

"Я і зараз абсолютно переконаний, що наш ліс має перероблятися тільки в Україні. В разі відновлення вивезення з України необробленого кругляка десятки тисяч українців, які сьогодні працюють у деревообробній галузі, втратять роботу. Наприклад, сьогодні наше підприємство готове додатково взяти на роботу понад 70 працівників. Якщо українська влада відновить вивезення необробленого кругляка, ці люди стануть безробітними", - стверджує Ляшко.

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Екснардеп додав, що інвестує власні кошти в різні проєкти в Україні, а з отриманих доходів чесно платить податки.

Раніше журналісти Слідство.Info опублікували розслідування про те, як Олег Ляшко став власником деревообробного бізнесу, інтереси якого лобіював за часів депутатства.

Ляшко: В тому, що я купив частину в деревообробної компанії, немає конфлікту інтересів 01Ляшко: В тому, що я купив частину в деревообробної компанії, немає конфлікту інтересів 02
Ляшко: В тому, що я купив частину в деревообробної компанії, немає конфлікту інтересів 03

Автор: 

бізнес (1974) Ляшко Олег (1019)


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Топ коментарі
+19
В лесу раздавался топор дровосека.
Он отбивался от гомосека.
Но силы иссякли, упал дровосек.
На нем улыбаясь сидел Олег Валерьевич Ляшко, 03.12.72 г.р., трижды судимый..
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05.08.2021 22:09
+14
Зрозуміли, скотиняки...?
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05.08.2021 22:04
+9
буратин выпускать будет, из кругляка, необработанного и сосен, корабельных
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05.08.2021 22:03
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ага.. чистый секс, при чем без табу..
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05.08.2021 22:01 Відповісти
буратин выпускать будет, из кругляка, необработанного и сосен, корабельных
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05.08.2021 22:03 Відповісти
В лесу раздавался топор дровосека.
Он отбивался от гомосека.
Но силы иссякли, упал дровосек.
На нем улыбаясь сидел Олег Валерьевич Ляшко, 03.12.72 г.р., трижды судимый..
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05.08.2021 22:09 Відповісти
Зрозуміли, скотиняки...?
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05.08.2021 22:04 Відповісти
премию за геруса вложил в дело .
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05.08.2021 22:07 Відповісти
Через бізнес ляшка зеленський не встигає дерева висаджувати!
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05.08.2021 22:40 Відповісти
Ляшко: В тому, що я купив частину в деревообробної компанії, немає конфлікту інтересів - Цензор.НЕТ 5265
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06.08.2021 08:02 Відповісти
ага, ага...и в рот не брал)))
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05.08.2021 22:08 Відповісти
Що задньопривідний ввімкнів задню !!!)))
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05.08.2021 22:08 Відповісти
Головне що ще і газонув!
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05.08.2021 22:20 Відповісти
за что купил? за кредитные средства, одолжил у жены, выиграл как всегда на ставках? держит нас за идиотов, скотиняка...)
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05.08.2021 22:10 Відповісти
Где деьги взяла,Зин? Ты ж только про лотерею сказки не расстраивай.
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05.08.2021 22:10 Відповісти
А це вже хоч при Порошенко було?
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05.08.2021 22:15 Відповісти
Ляшко - в Президенты!
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05.08.2021 22:16 Відповісти
он давно президент... вил и партии.
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05.08.2021 22:22 Відповісти
Ростет однако человек,вила отбросил.Теберь уже дубинами бюджет пилить собирается.Да вот только остается вопрос,он же ярый был сторонник вырубки лесов в Украине.Так что-же его пилорамы пилить-то будут?
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05.08.2021 22:21 Відповісти
ляшко - барыга на кругляку? вах-вах... какой кристально "честный"...
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05.08.2021 22:21 Відповісти
Безпринципные потворы...
Депутаты с первой минуты после мандата становятся ляшками и ляшицами...
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05.08.2021 22:23 Відповісти
а деньги откуда? вот в чем вопрос, наверное на зарплату от депутатства насобирал, не ел не пил, хотя нет вешал лапшу на вилах доверчивым избирателям, а бабки брал чемоданами за лоббирование
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05.08.2021 22:39 Відповісти
ой не вам это))
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05.08.2021 22:39 Відповісти
Ляшко,в ліс не потикайся..Тебе там вже кабани чекають.Ну ті,які кушнарьова перестріли.
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05.08.2021 22:42 Відповісти
Лучше бы обьяснил где взял огромные деньги чтоб стать совладельцем крупной компании.
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05.08.2021 22:44 Відповісти
В лотерею выиграл. Три раза.
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05.08.2021 22:46 Відповісти
Неужели не понятно, честно заработал политической проституцей.
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05.08.2021 23:12 Відповісти
Просто ***** з вилами...Сердючка в політиці.....Клоун, який просто зник......
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05.08.2021 22:49 Відповісти
Вот так переобуваются в прыжке, тот кто кричал о сохранении украинских лесов сам вкладывает деньги в бизнес по их уничтожению.
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05.08.2021 22:50 Відповісти
так у ваших лядь интересов никогда нет конфликта с совестью)))
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05.08.2021 23:18 Відповісти
Отстанье от Ляшка, он так патриотично кукарекал "кемлевска зозуля, кремлевска зозуля". Ему можно верить! Или нельзя?
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05.08.2021 23:21 Відповісти
пора уже этого поца заднеприводного, буратину ща сольдо из казны вытащенное, на кичу отправлять, куражится уже стал над народом, свинопас этот, непадецки! ...на кичмане ему опыт его известный, очень даже пригодится, урки тоже праздника ждут..)).
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06.08.2021 02:25 Відповісти
Мразь.
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06.08.2021 06:43 Відповісти
Ляшко: В тому, що я купив частину в деревообробної компанії, немає конфлікту інтересів - Цензор.НЕТ 3045
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06.08.2021 07:56 Відповісти
Цю брехливу шлюшку не переговориш.
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06.08.2021 08:09 Відповісти
Только бизнес и никакой политики.
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06.08.2021 08:34 Відповісти
Капец он проститутка двуликая!
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06.08.2021 09:15 Відповісти
 
 