УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5567 відвідувачів онлайн
Новини
1 194 27

Ми хочемо, щоб візит президента України в США був продуктивним, - Кулеба

Ми хочемо, щоб візит президента України в США був продуктивним, - Кулеба

Україна хоче, щоб візит президента України Володимира Зеленського в США 30 серпня був продуктивним і приніс результати, які виведуть відносини України і США на наступний рівень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перед зустріччю з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Сполучені Штати діяли рішуче, коли Росія вдалася до ескалації уздовж нашого кордону і на окупованих територіях України всього кілька місяців тому. І з того часу у нас дуже динамічний діалог з адміністрацією Байдена. Я приїхав сюди, як сказав Ентоні, щоб підготувати візит мого президента у Вашингтон. Ми хочемо, щоб цей візит був продуктивним, мав багато результатів, які виведуть наші відносини на наступний рівень", - сказав міністр перед переговорами з Блінкеном у Вашингтоні в четвер.

Кулеба додав, що це в інтересах не тільки США і України, а й також в інтересах всього регіону, який він представляє, де має розвиватися демократія, досягатися процвітання і гарантуватися безпека.

Читайте також: Кулеба провів зустріч з держсекретарем США Блінкеном

"Україна - це оплот демократії в Центральній і Східній Європі, і ми хочемо тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами, щоб зробити весь регіон історією успіху", - підкреслив Кулеба.

Зі свого боку державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що радий вітати в Державному департаменті США міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу і українську делегацію.

"Дмитро і я тісно працювали разом останні шість місяців після мого вступу на посаду. Президент США Джозеф Байден очікує зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським наприкінці місяця. Ми сьогодні будемо обговорювати підготовку до цього візиту. У нас багато роботи, яка зараз триває", - вказав він.

Блінкен заявив, що США абсолютно віддані незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України.

"Ми будемо і далі працювати разом заради сильної України, яка здатна захищати себе від зовнішньої агресії, але також просуватися вперед життєво необхідним шляхом реформ, які в подальшому зміцнюватимуть її демократію й економіку. Ми обговоримо і низку інших спільних регіональних викликів", - запевнив держсекретар.

Автор: 

візит (1576) США (22634) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Каюся, я теж колись вірив у Діла Мороза.
показати весь коментар
05.08.2021 22:28
+8
Про то шо Петя был в Штатах узнавали когда он выступал в Конгрессе или в ООН. А визит єтой сраной тамагочи пиарят словно сошествие Христа.
показати весь коментар
05.08.2021 22:59
+7
"Мы хотим, чтобы визит президента Украины в США был продуктивным".

СМЕНИТЕ ПРИПИ*ДЕНТА ДЛЯ НАЧАЛА.
показати весь коментар
05.08.2021 22:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Каюся, я теж колись вірив у Діла Мороза.
показати весь коментар
05.08.2021 22:28 Відповісти
***
- вот вы верите в деда мороза? и я верю...а мама и жена смеются )))))
показати весь коментар
05.08.2021 23:10 Відповісти
А был ли мальчик ? То есть Ермак ...на встрече с Блинкеном ? Что у меня большие сомнения ...
показати весь коментар
05.08.2021 22:29 Відповісти
та канешжа же был....только с тамошним завхозом встреча проходила ))))
показати весь коментар
05.08.2021 23:11 Відповісти
Энтони Блинкен отметил, что рад приветствовать в Государственном департаменте США министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и украинскую делегацию.

Videos

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP54z63JryAhUNkMMKHZK8ADMQwqsBegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Db1yoUtNj9y0&usg=AOvVaw0lWBp_qQ54bhVWwLSR9krU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP54z63JryAhUNkMMKHZK8ADMQwqsBegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Db1yoUtNj9y0&usg=AOvVaw0lWBp_qQ54bhVWwLSR9krU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP54z63JryAhUNkMMKHZK8ADMQwqsBegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Db1yoUtNj9y0&usg=AOvVaw0lWBp_qQ54bhVWwLSR9krU

0:10

Кин-дза-дза.Скрипач не нужен, родной.



может дьЕрмака F-35 "катапультировали" над Атлантикой ?

показати весь коментар
05.08.2021 23:34 Відповісти
Лялька з ганчір"я ,напхана тирсою не спроможна самостійно діяти чи мислити !!!)))
показати весь коментар
05.08.2021 22:30 Відповісти
"Мы хотим, чтобы визит президента Украины в США был продуктивным".

СМЕНИТЕ ПРИПИ*ДЕНТА ДЛЯ НАЧАЛА.
показати весь коментар
05.08.2021 22:33 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/vzryv-zavode-gazproma-ostanovil-dobychu-gaza-1628187326.html Взрыв на заводе "Газпрома" остановил добычу газа в Сибири и снизил прокачку в Европу

Вот если это не фейк.. то новостина посерьезнее чьих то хотелок.
показати весь коментар
05.08.2021 22:34 Відповісти
это еще раз показывает крайнюю потребность Европы в американском газе
показати весь коментар
05.08.2021 23:38 Відповісти
Для «продуктивности» возможны только два варианта:
1. Пусть по-меньше разговаривает.
2. Пусть вообще сидит дома.
показати весь коментар
05.08.2021 22:34 Відповісти
Вашингтон будет в восторге,когда узнает, что московия экспортировала продуктов питания в ЕС на16% больше прошлогоднего.Продали на почти 17 млрд долларов.А она ведь не в ассоциации с ЕС,как мы.Некому уличить страны ЕС в двуличии.Правда ,это данные московитов и могут оказаться гибридным фейком.Московиты дружным хором прихлебателей ФСБ обзывают Зеленского нацистом.Кто не с ними ,тот нацист-бандеровец.
показати весь коментар
05.08.2021 22:34 Відповісти
Гібридна війна річ дуже складна,іноді важко відрізнити брехню від правди !!))
показати весь коментар
05.08.2021 22:44 Відповісти
Мы хотим, чтобы визит президента Украины в США был продуктивным, - Кулеба.-Ещё одно откровение к предыдущим .Президент РФ, который покается за преступления против Украины, - Кулеба/ Членство Украины в НАТО - вопрос времени, Кулеба/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба./ Стратегия, консолидация и синергия (!) , - Кулеба.
показати весь коментар
05.08.2021 22:44 Відповісти
А все разом ,параноїдальна маячня !!!))))
показати весь коментар
05.08.2021 22:47 Відповісти
ой да ладно) вова фоточек наделает, ленка в альбом поклеит. Отличный результат.
показати весь коментар
05.08.2021 22:57 Відповісти
И видосиков как на американском банджо меух играть нужно…
показати весь коментар
05.08.2021 23:25 Відповісти
Про то шо Петя был в Штатах узнавали когда он выступал в Конгрессе или в ООН. А визит єтой сраной тамагочи пиарят словно сошествие Христа.
показати весь коментар
05.08.2021 22:59 Відповісти
оспади...а мы хотим чтоб не то шо продуктивный...а чтобы... просто не позорный...
показати весь коментар
05.08.2021 23:13 Відповісти
Народ України дуже хоче щоб президент взагалі був продуктивним, а не тільки один візит в США
показати весь коментар
05.08.2021 23:16 Відповісти
Чтобы визит президента Украины в США был продуктивным, нужно, чтобы сам президент Украины был продуктивным и вменяемым. Сейчас в Украине такого президента нет.
показати весь коментар
05.08.2021 23:19 Відповісти
Кулеба, продуктивным это как? Типа в Нью-Йорке для зеленой семьи продуктов накупить а Ленку в Диснейленд свозить?
показати весь коментар
05.08.2021 23:24 Відповісти
Вовчик, а папу Изю Каломыйского с собой в Штаты берёшь?
показати весь коментар
05.08.2021 23:27 Відповісти
Анонс,анонс.
Прощальний концерт Піськограя перед від'їздом в США.Сеанс одночасної гри на двохсот роялях одним "струментом".28 серпня цілий день на Банковій пісюніст та брехло.Квитки купляйте у Легких.
показати весь коментар
05.08.2021 23:32 Відповісти
Украина хочет чтобы визит президента Украины Владимира Зеленского в США 30 августа был продуктивным и принес результаты, но все заявления "зе слуг" до визита,которые они произносят на весь мир , написаны в мацкваабаде, и имеют цель недопустить этого
показати весь коментар
05.08.2021 23:33 Відповісти
ок, выдайте президенту велосипед Украина и весла! Ну и благословите на путешествие в США!
показати весь коментар
06.08.2021 00:00 Відповісти
Mission impossible!!!
показати весь коментар
06.08.2021 00:59 Відповісти
За час до встречи с Кулебой, Блинкен минут 40 говорил с каким то сотрудником посольства США в Молдове и это не Laura Hrubi (временно поверенная в делах США в Молдове). После этого прибывшего Кулебу увели во внутреннюю комнату для закрытых переговоров. © https://twitter.com/tZEinform tZEinform
показати весь коментар
06.08.2021 09:54 Відповісти
 
 