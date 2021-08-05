Ми хочемо, щоб візит президента України в США був продуктивним, - Кулеба

Україна хоче, щоб візит президента України Володимира Зеленського в США 30 серпня був продуктивним і приніс результати, які виведуть відносини України і США на наступний рівень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перед зустріччю з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Сполучені Штати діяли рішуче, коли Росія вдалася до ескалації уздовж нашого кордону і на окупованих територіях України всього кілька місяців тому. І з того часу у нас дуже динамічний діалог з адміністрацією Байдена. Я приїхав сюди, як сказав Ентоні, щоб підготувати візит мого президента у Вашингтон. Ми хочемо, щоб цей візит був продуктивним, мав багато результатів, які виведуть наші відносини на наступний рівень", - сказав міністр перед переговорами з Блінкеном у Вашингтоні в четвер.

Кулеба додав, що це в інтересах не тільки США і України, а й також в інтересах всього регіону, який він представляє, де має розвиватися демократія, досягатися процвітання і гарантуватися безпека.

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"Україна - це оплот демократії в Центральній і Східній Європі, і ми хочемо тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами, щоб зробити весь регіон історією успіху", - підкреслив Кулеба.

Зі свого боку державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що радий вітати в Державному департаменті США міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу і українську делегацію.

"Дмитро і я тісно працювали разом останні шість місяців після мого вступу на посаду. Президент США Джозеф Байден очікує зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським наприкінці місяця. Ми сьогодні будемо обговорювати підготовку до цього візиту. У нас багато роботи, яка зараз триває", - вказав він.

Блінкен заявив, що США абсолютно віддані незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України.

"Ми будемо і далі працювати разом заради сильної України, яка здатна захищати себе від зовнішньої агресії, але також просуватися вперед життєво необхідним шляхом реформ, які в подальшому зміцнюватимуть її демократію й економіку. Ми обговоримо і низку інших спільних регіональних викликів", - запевнив держсекретар.