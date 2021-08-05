Головні новини 5 серпня: смерть Марчука, Зеленський запропонував жителям ОРДЛО їхати в РФ

На 81 році життя помер перший голова СБУ і експрем'єр Євген Марчук, Зеленський розповів, кому з жителів ОРДЛО слід перебратися в Росію, Україна завоювала ще 2 медалі на Олімпіаді, - головні новини країни та світу 5 серпня.

Помер Євген Марчук

У відомого політика зупинилося серце через наслідки перенесеного COVID-19.

Мирного жителя поранено під час обстрілу Красногорівки

Обстріл стався зранку, снаряд влучив у п'ятиповерхівку на вулиці Східній. Внаслідок результаті поранень зазнав місцевий житель.

Інтерв'ю Зеленського

"Якщо ти живеш на території Донбасу, сьогодні тимчасово окупованій, і ти вважаєш, що "наше діло праве, нам - у Росію, ми - росіяни", - велика помилка залишатися жити на Донбасі", - сказав президент в інтерв'ю телеканалу "Дом". Він також заявив, що Україна не залишить жителів ОРДЛО, що перший крок до врегулювання - припинення вогню, а успіх у поверненні Донбасу на 90% залежить від Путіна. Крім цього, Зеленський розповів про поїздку в Донецьк у квітні 2014 року і закликав українців на окупованих територіях потайки святкувати День Незалежності.

Мер Конотопа облив водою "слугу народу" Качуру

Інцидент стався на засіданні Конотопської міськради. Поліція почала розслідування за фактом нападу на народного депутата. Тепер мер Конотопа Семеніхін каже, що Качура сам його провокував.

Лукашенко наказав перекрити кордон

"Від сьогодні жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони, чи то з півдня чи із заходу, ступити не повинна. ... Закрийте кожен метр кордону", - наказав "президент", який захопив владу в країні. Крім цього, Лукашенко заявив, що курс керівництва України становить загрозу для Білорусі.

Ще 2 медалі для України

Каратистка Анжеліка Терлюга взяла на Олімпіаді "срібло", а спортсменка Людмила Лузан завоювала "бронзу" у веслуванні на каное.