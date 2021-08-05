Затримано 13 членів групи, які крали нафту з магістрального нафтопродуктопроводу "Лисичанськ-Кременчук", - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохоронці блокували злочинну групу, що крала нафтопродукти з магістрального нафтопродуктопроводу "Лисичанськ-Кременчук".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Правоохоронці отримали дані про 16 учасників злочинної організації, у складі трьох окремих організованих груп під загальним керівництвом жителя м. Дніпро, які шляхом несанкціонованого підключення до магістральних нафтопродуктопроводів АТ "Укргазвидобування" на території Полтавської області здійснювали крадіжку вуглеводневої сировини", - сказано в повідомленні.

Надалі великогабаритними транспортними засобами зловмисники перевозили крадену нафту для зберігання на бази в Дніпропетровській області за підробленими товарно-транспортними документами.

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Під час розслідування проведено близько 120 негласних слідчих дій. 13 учасників злочинної організації затримано, їм повідомлено про підозру за фактами пошкодження об'єкта магістрального нафтопродуктопроводу і крадіжки нафтопродуктів (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 292 і ч. 2 ст. 15 , ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185 КК України).