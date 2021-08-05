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Новини Силовики
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Затримано 13 членів групи, які крали нафту з магістрального нафтопродуктопроводу "Лисичанськ-Кременчук", - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохоронці блокували злочинну групу, що крала нафтопродукти з магістрального нафтопродуктопроводу "Лисичанськ-Кременчук".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Затримано 13 членів групи, які крали нафту з магістрального нафтопродуктопроводу Лисичанськ-Кременчук, - прокуратура 01

"Правоохоронці отримали дані про 16 учасників злочинної організації, у складі трьох окремих організованих груп під загальним керівництвом жителя м. Дніпро, які шляхом несанкціонованого підключення до магістральних нафтопродуктопроводів АТ "Укргазвидобування" на території Полтавської області здійснювали крадіжку вуглеводневої сировини", - сказано в повідомленні.

Затримано 13 членів групи, які крали нафту з магістрального нафтопродуктопроводу Лисичанськ-Кременчук, - прокуратура 02

Надалі великогабаритними транспортними засобами зловмисники перевозили крадену нафту для зберігання на бази в Дніпропетровській області за підробленими товарно-транспортними документами.

Затримано 13 членів групи, які крали нафту з магістрального нафтопродуктопроводу Лисичанськ-Кременчук, - прокуратура 03

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Затримано 13 членів групи, які крали нафту з магістрального нафтопродуктопроводу Лисичанськ-Кременчук, - прокуратура 04
Затримано 13 членів групи, які крали нафту з магістрального нафтопродуктопроводу Лисичанськ-Кременчук, - прокуратура 05

Під час розслідування проведено близько 120 негласних слідчих дій. 13 учасників злочинної організації затримано, їм повідомлено про підозру за фактами пошкодження об'єкта магістрального нафтопродуктопроводу і крадіжки нафтопродуктів (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 292 і ч. 2 ст. 15 , ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185 КК України).

Автор: 

нафта (5494) Нацполіція (15139) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) нафтопровід (363) Полтавська область (1102)


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Топ коментарі
+3
ой млииин ... тырили методом подсоса в 5 литровые канистры..... цистернами нужно тырить тогда ничего не будет, будете типо свои
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05.08.2021 23:17
+2
у Игорь Валерича.
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05.08.2021 23:12
+1
а потом что они с нею делали? где-то ж принимали у них сырую нефть на переработку???
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05.08.2021 23:07
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а потом что они с нею делали? где-то ж принимали у них сырую нефть на переработку???
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05.08.2021 23:07 Відповісти
Небольших полулегальных и нелегальных переработок достаточно.
При цене в половину от рыночной, такие переработчики заберут сырье не задавая никаких вопросов.
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05.08.2021 23:22 Відповісти
это понятно...но в статье не указан пункт сбыта... а только сами "воры" и хранители...
а не было б куда сдавать - нафиг им та морока.....
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05.08.2021 23:26 Відповісти
13 друзей Оушена Мертведчука?
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05.08.2021 23:50 Відповісти
Если перерабатывают на нормальной мини установке наподобии как на видео, то там и крыша обычно есть. Не будут мусара палить свой же доход. Тем более, что формально сама переработка это асбсолютно легальный бизнес, если не пытатся продавать продукты переработки в качестве подакцизных товаров.
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06.08.2021 00:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Oj2QEM3Zqq8
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05.08.2021 23:35 Відповісти
крали у москалей?
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05.08.2021 23:09 Відповісти
у Игорь Валерича.
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05.08.2021 23:12 Відповісти
Крали у укранцев, АО "Укргаздобыча" - в госсобственности.
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06.08.2021 00:15 Відповісти
а кто такие "укранцы"? слуги народы чтоле?
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06.08.2021 00:23 Відповісти
Задержаны 13 членов группы, кравшей нефть из магистрального нефтепродуктопровода "Лисичанск-Кременчуг", - прокуратура - Цензор.НЕТ 9395Задержаны 13 членов группы, кравшей нефть из магистрального нефтепродуктопровода "Лисичанск-Кременчуг", - прокуратура - Цензор.НЕТ 7371
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05.08.2021 23:11 Відповісти
ой млииин ... тырили методом подсоса в 5 литровые канистры..... цистернами нужно тырить тогда ничего не будет, будете типо свои
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05.08.2021 23:17 Відповісти
Теперь понятно кто ворует на миллиарды баксов.Да засадить таких злосных расхитителей и уродов по максимуму,типа на три дня из правом выхода в увеселительные заведения в ночное время.А по особокрупным расхищениям еще и привлеч к ответственности родственников для того чтоб расхитители не имели права снимать ,,браслеты маяки,,пока не исполнят супружеские обязаности.
Уродливо и смешно?Но именно на таком уровне Работают суды Украины которые руководствуются сугобо законодательством принятым ВР Украины и одобреным КС Украины.
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05.08.2021 23:20 Відповісти
Спишут на терпил за каждые 5 литров по 500.
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05.08.2021 23:54 Відповісти
со знанием дела все! Даже детектор радиомикрофонов и скрытых камер китайский есть а нафига им частотомер? Рации ведь канальные. Неумели частоты с софта прописывать?
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05.08.2021 23:55 Відповісти
так все таки, кравших "нефть" или "нефтепродукты"?
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06.08.2021 00:24 Відповісти
я понимаю что это ворье. но по сравнению с руководством нафтогаза, они еще в подгузниках и пустышкой в губах и зубки у них еще не прорезались
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06.08.2021 09:16 Відповісти
 
 