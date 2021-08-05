Тим, хто перехворів на COVID-19, не треба чекати пів року після одужання, щоб вакцинуватися, - Ляшко

Людям, які перехворіли коронавірусом, можна вакцинуватися відразу після одужання, чекати пів року не потрібно.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Коли ми тільки починали вакцинацію, ми рекомендували робити щеплення приблизно через шість місяців після перенесеного захворювання. Але ми говорили, що ця рекомендація дається в умовах обмеженого доступу до вакцин", - сказав Ляшко, пояснивши, що того, хто одужав, пів року захищає отриманий під час хвороби імунітет.

Зараз МОЗ рекомендує перехворілим на COVID-19 вакцинуватися відразу після того, як зникнуть симптоми коронавірусу.

"І не потрібно йти ні в яку лабораторію, не потрібно проводити жодних додаткових обстежень. Це все маркетингові пастки, які заманюють людей для того, щоб вони зробили обстеження", - пояснив міністр.

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