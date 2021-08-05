Тим, хто перехворів на COVID-19, не треба чекати пів року після одужання, щоб вакцинуватися, - Ляшко
Людям, які перехворіли коронавірусом, можна вакцинуватися відразу після одужання, чекати пів року не потрібно.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Коли ми тільки починали вакцинацію, ми рекомендували робити щеплення приблизно через шість місяців після перенесеного захворювання. Але ми говорили, що ця рекомендація дається в умовах обмеженого доступу до вакцин", - сказав Ляшко, пояснивши, що того, хто одужав, пів року захищає отриманий під час хвороби імунітет.
Зараз МОЗ рекомендує перехворілим на COVID-19 вакцинуватися відразу після того, як зникнуть симптоми коронавірусу.
"І не потрібно йти ні в яку лабораторію, не потрібно проводити жодних додаткових обстежень. Це все маркетингові пастки, які заманюють людей для того, щоб вони зробили обстеження", - пояснив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
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Краще почекати місяців 9 і тоді вже вакцинуватись. Дивна якась порада, якщо чесно.
Наприклад, епідемії штамів грипу повторюються 5-7років.
Півроку це вам сказали ті лікарі, які ж пропонували вколотися?
А вакцинироваться или нет решать вам, никто вас в шею как в России не гонит!
Где больничные для постковидных???
Они неработать ни жить нормально немогут более 9 месяцев после болезни...
Но осложнения игнорируют напрочь во всех странах...
Я тоже знаю людей, которые после коронавируса не смогли продолжать работать по должности. Это инвалидность по определению. Впрочем не следует переоценивать термин "инвалидность".
Я не знаю и не владею темой по инвалидности, от слова СОВСЕМ
Знаю людей которые никак не восстановятся после ковида
И подвидек в определении нет
Болят суставы на пальцах которые до ковида никогда не болели. Больше 5кг поднять не могу, точнее могу но...
Про усталость и все остальное я промолчу.
Витаминки и так далее не помогают.
так что Ляшко давай досвидания
Но Ляшко тут не при чем. Он лишь спикер, и ничего не изобретает.
Скоро они по ходу и до животных доберутся. Не пускать в метро, у кого кот не вакцинирован.... Степень маразма зашкаливает.
**********
Ви випали з балкону 5-го поверху і залишилися живі, бо внизу була кучугура снігу.
Тут до вас підбігає дворнік і кричить, - "Мужик, осьо бери, - давай надівай парашут!"
І шо ви йому скажете? Якщо без матів?
решил развить свою теорию коронобесия. Ляшко кто рядом с тобой стоит из специалистов когда свой бред мелешь. Никого, тогда заткнись плесень продажная.
Крик - вже четверта хвиля почалася. Люди питають - де ???
І Трюдо хоче просунути обов*язкове щеплення для федеральних службовців. Стадо радісно бекає і мукає: так, треба було з самого початку ...
Інші нагадують: ті, кого ви обзивали конспірологами і знущалися, про це казали ще минулого року, попереджали, що масочками не закінчиться. Але ви сміялися і не вірили.
Будуть звільнятися працівники ... Хтось поміняє спеціальність, інші сядуть на безробіття, а "борці" нехай стають і працюють замість них.
Жахіття. Концтабір і фашисти під прикриттям "турботливих і чоловіколюбчих".
Тут відкриті, але це - денні табори, вранці дітей привозять, увечері забирають.
Що таке - ВПО ?
Щоб дитина відпочила та оздоровилася !
...
Он отметил, что для работы лагерей в карантинный период специальным постановлением Кабинета Министров определен перечень условий. В первую очередь - специальная комиссия, которая состоит из представителей разных учреждений, должна проверить лагерь и разрешить его работу...
Попадавсь також перелік установ, які можуть працювати.
Шмурдяк протермінований та з порушенням температури зберігання - коліть собі самі.
"Не надо делать никакой аллерго-тест, надо просто идти и делать прививку. Все эти басни об анафилактическом шоке - просто выдумки маркетологов, которые хотят заработать деньги на анализах. И даже если Вы уже сделали прививку - идите и делайте прививку, зачем ждать целых две недели..."