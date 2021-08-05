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Новини Коронавірус і карантин
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Тим, хто перехворів на COVID-19, не треба чекати пів року після одужання, щоб вакцинуватися, - Ляшко

Тим, хто перехворів на COVID-19, не треба чекати пів року після одужання, щоб вакцинуватися, - Ляшко

Людям, які перехворіли коронавірусом, можна вакцинуватися відразу після одужання, чекати пів року не потрібно.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Коли ми тільки починали вакцинацію, ми рекомендували робити щеплення приблизно через шість місяців після перенесеного захворювання. Але ми говорили, що ця рекомендація дається в умовах обмеженого доступу до вакцин", - сказав Ляшко, пояснивши, що того, хто одужав, пів року захищає отриманий під час хвороби імунітет.

Зараз МОЗ рекомендує перехворілим на COVID-19 вакцинуватися відразу після того, як зникнуть симптоми коронавірусу.

"І не потрібно йти ні в яку лабораторію, не потрібно проводити жодних додаткових обстежень. Це все маркетингові пастки, які заманюють людей для того, щоб вони зробили обстеження", - пояснив міністр.

Читайте також: "Я вакцинуюся": МОЗ закликає повідомляти про щеплення проти COVID-19 у соцмережах

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) щеплення (174) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
природній імунітет є найкращім. нашо взагалі вакцинувати тих, хто перехворів та ковбасити їх імунну систему?
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05.08.2021 23:42
+13
хм.. а оно точно имеет медицинское образование !? .. над этим высером смеются не то что студенты первокурсники медвуза а и пациенты дурдома !!!
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05.08.2021 23:38
+7
Півроку, як мінімум, у більшості людей після хвороби існує власний імунітет. Навіщо форсувати і вакцинувати ослаблений та виснажений організм після меропенему, фленоксу, ремдисивіру, дексаметазону та купи інших препаратів. Тільки відновлення після лікарні займає місяць, і включає в себе купу вітамінів та жирних кислот.

Краще почекати місяців 9 і тоді вже вакцинуватись. Дивна якась порада, якщо чесно.
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05.08.2021 23:48
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хм.. а оно точно имеет медицинское образование !? .. над этим высером смеются не то что студенты первокурсники медвуза а и пациенты дурдома !!!
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05.08.2021 23:38 Відповісти
Вот так, Игорь, становятся Героями Украины. Все признаки налицо, заметь, нацию спасает. А ты, неблагодарный, ему не веришь. Нехорошо получается...
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06.08.2021 00:25 Відповісти
природній імунітет є найкращім. нашо взагалі вакцинувати тих, хто перехворів та ковбасити їх імунну систему?
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05.08.2021 23:42 Відповісти
+10500%
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05.08.2021 23:46 Відповісти
А його вже до того вбито антисептиками.
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05.08.2021 23:52 Відповісти
також нафіга чіпати тих, хто досі не захворів?????????? це означає, що в цих людей достаньо сильна імунна система!!!
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06.08.2021 07:12 Відповісти
Все заболевшие когда-то тоже была в группе "еще не заболел"
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06.08.2021 07:29 Відповісти
хоть одна умная мысль
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06.08.2021 07:32 Відповісти
Півроку, як мінімум, у більшості людей після хвороби існує власний імунітет. Навіщо форсувати і вакцинувати ослаблений та виснажений організм після меропенему, фленоксу, ремдисивіру, дексаметазону та купи інших препаратів. Тільки відновлення після лікарні займає місяць, і включає в себе купу вітамінів та жирних кислот.

Краще почекати місяців 9 і тоді вже вакцинуватись. Дивна якась порада, якщо чесно.
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05.08.2021 23:48 Відповісти
Потому что никто не прививается, по крайней мере добровольно. У нас в поликлинике уже есть любые вакцины, даже "модерна". Желающих нету, точнее не особо!
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06.08.2021 00:44 Відповісти
Я прививався вчора. Унас, в поліклініці (Львів), яб сказав навіть дуже багато людей.
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06.08.2021 07:21 Відповісти
Ніт - я через п'ять місяців другий раз захворів. Так шо через 4 місяці треба щепитися
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06.08.2021 07:08 Відповісти
"півроку" а звідки ця дата? Чому не місяць, чи не 3 роки?
Наприклад, епідемії штамів грипу повторюються 5-7років.
Півроку це вам сказали ті лікарі, які ж пропонували вколотися?
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06.08.2021 07:41 Відповісти
как бы там ни было, при Ляшко вакцинация идет полным ходом, ни то. что при хитром одессите Степанове!
А вакцинироваться или нет решать вам, никто вас в шею как в России не гонит!
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05.08.2021 23:48 Відповісти
Каждый решает сам. Возможность есть. Идешь в центр вакцинации и колят с небольшой очередью.
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05.08.2021 23:54 Відповісти
На підприємствах вже заганяють вакцинуватись погрозами... Далі буде...
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06.08.2021 05:32 Відповісти
Ждать ненадо....
Где больничные для постковидных???
Они неработать ни жить нормально немогут более 9 месяцев после болезни...
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05.08.2021 23:52 Відповісти
9 месяцев после болезни, это не больничный, это инвалидность.
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05.08.2021 23:56 Відповісти
Я не в курсе
Но осложнения игнорируют напрочь во всех странах...
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05.08.2021 23:58 Відповісти
Не совсем. Такие исследования проводятся. Тема новая.
Я тоже знаю людей, которые после коронавируса не смогли продолжать работать по должности. Это инвалидность по определению. Впрочем не следует переоценивать термин "инвалидность".
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06.08.2021 00:06 Відповісти
Еще раз
Я не знаю и не владею темой по инвалидности, от слова СОВСЕМ
Знаю людей которые никак не восстановятся после ковида
И подвидек в определении нет
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06.08.2021 00:10 Відповісти
Я после ковида чувствую себя хреново уже 4й месяц. Дышать тяжеловато, да чуть лучше чем два месяца назад но...
Болят суставы на пальцах которые до ковида никогда не болели. Больше 5кг поднять не могу, точнее могу но...
Про усталость и все остальное я промолчу.
Витаминки и так далее не помогают.
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06.08.2021 00:49 Відповісти
Иммунитет к COVID-19 может сохраняться годами. К таком выводу пришли две группы американских ученых, которые исследовали пациентов, переболевших коронавирусом на ранних стадиях пандемии. Исследователи из университета Вашингтона изучали иммунитет более семидесяти пациентов с COVID-19. Количество антител в их крови резко сократилось сразу же после болезни. Однако, говорят ученые, это вовсе не значит, что пациенты лишились иммунитета. Исследование плазмы костного мозга шестнадцати переболевших позволило обнаружить специфические B-лимфоциты, ответственные за формирование, так называемого, гуморального иммунитета. В статье, опубликованной в журнале Nature, авторы утверждают: эти клетки памяти находятся в состоянии покоя, но в случае необходимости могут активизироваться и обеспечить долгосрочную защиту от коронавируса.

так что Ляшко давай досвидания
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05.08.2021 23:52 Відповісти
Есть научная дискуссия по поводу: уровень антител не однозначно определяет уровень защиты.
Но Ляшко тут не при чем. Он лишь спикер, и ничего не изобретает.
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06.08.2021 00:01 Відповісти
они не читают таких коментов.
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06.08.2021 07:16 Відповісти
А на сколько п.Ляшко гарантирует иммунитет от ковида для прошедших весь курс назначеных правительством Украины вакцинации?И какую ответственность понесет МОЗ и ВР Украины если их предположения окажутся не верными и уже не от ковида а от вакцин погибнет больше народа чем от пандемии?
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06.08.2021 00:02 Відповісти
такой бесбашенный прессинг по насильственной вакцинации просто настораживает сам по себе. Все. Бегите. Бегом. Стар и млад. Здоровый и больной. Кому надо и кому нет.

Скоро они по ходу и до животных доберутся. Не пускать в метро, у кого кот не вакцинирован.... Степень маразма зашкаливает.
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06.08.2021 00:12 Відповісти
Прессинг начнется когда перестанут в автобусы, метро и магазины пускать без ковидного паспорта. пока что никто никому не нужен!
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06.08.2021 00:48 Відповісти
паспорт можно купить на улице, предлагали
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06.08.2021 08:34 Відповісти
Тим, хто перехворів на COVID-19, не треба чекати пів року після одужання, щоб вакцинуватися, - Ляшко
**********
Ви випали з балкону 5-го поверху і залишилися живі, бо внизу була кучугура снігу.
Тут до вас підбігає дворнік і кричить, - "Мужик, осьо бери, - давай надівай парашут!"
І шо ви йому скажете? Якщо без матів?
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06.08.2021 00:25 Відповісти
коли вже цю падлу вакцінують
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06.08.2021 00:26 Відповісти
Кажется скоро начнут вакцинировать прямо на больничной койке! А через пол-годика и до моргов доберутся! Главное что бы на кладбищах эксгумацию не проводили для вакцинации , а то после таких врачей очень много свежих могил появится!
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06.08.2021 02:12 Відповісти
Ляшко по стопам Гебельса прётся, который говорил чем чудовищней ложь тем она правдоподобней. Специалист по паркам , больше трех не собираться и выгуливанию собак,
решил развить свою теорию коронобесия. Ляшко кто рядом с тобой стоит из специалистов когда свой бред мелешь. Никого, тогда заткнись плесень продажная.
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06.08.2021 03:03 Відповісти
В Квебеку "борці-бухгалтери" хочуть зробити обов*язковою ковідну вакцинку для медперсоналу, вчителів та державних службовців. І цей урод прем*єр уже провякав про введення аусвайсу: при 58-ми госпіталізованих на вчора на 8,5 млн населення, з них 17 в реанімації (не шукала і не знаю, чи є, скільки з них щеплених. Але знайомі мені розказують не веселі речі про окремих з тих, хто вколовся).
Крик - вже четверта хвиля почалася. Люди питають - де ???
І Трюдо хоче просунути обов*язкове щеплення для федеральних службовців. Стадо радісно бекає і мукає: так, треба було з самого початку ...
Інші нагадують: ті, кого ви обзивали конспірологами і знущалися, про це казали ще минулого року, попереджали, що масочками не закінчиться. Але ви сміялися і не вірили.
Будуть звільнятися працівники ... Хтось поміняє спеціальність, інші сядуть на безробіття, а "борці" нехай стають і працюють замість них.
Жахіття. Концтабір і фашисти під прикриттям "турботливих і чоловіколюбчих".
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06.08.2021 03:59 Відповісти
В нас теж дотурбувались, шо ми не змогли дитину в літній табір відправити десь в області. Табори від підприємств цього літа просто не працюють. Це ті, які недалеко, не дуже дорогі, яким можна довіряти і в які дітей відправляли від профспілок за частину вартості. Дітей ВПО теж кинули - таборів нема. Минулого року все працювало. Приплили.
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06.08.2021 06:16 Відповісти
А яка причина, що не працюють ?
Тут відкриті, але це - денні табори, вранці дітей привозять, увечері забирають.
Що таке - ВПО ?
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06.08.2021 06:33 Відповісти
Приватні працюють, денні теж є і теж приватні. Може, й туди надумаємо, подивимось по цінах і як зручно діставатись. ВПО - переселенці.
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06.08.2021 06:38 Відповісти
Бажаю знайти хороший табір.
Щоб дитина відпочила та оздоровилася !
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06.08.2021 06:44 Відповісти
Причина відома - страшна пандемія.
...

Он отметил, что для работы лагерей в карантинный период специальным постановлением Кабинета Министров определен перечень условий. В первую очередь - специальная комиссия, которая состоит из представителей разных учреждений, должна проверить лагерь и разрешить его работу...
Попадавсь також перелік установ, які можуть працювати.
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06.08.2021 06:46 Відповісти
Ясно.
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06.08.2021 07:01 Відповісти
Буде нормальна вакцина - будемо вакцинуватись.....
Шмурдяк протермінований та з порушенням температури зберігання - коліть собі самі.
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06.08.2021 04:43 Відповісти
Следующее заявление Ляшко:
"Не надо делать никакой аллерго-тест, надо просто идти и делать прививку. Все эти басни об анафилактическом шоке - просто выдумки маркетологов, которые хотят заработать деньги на анализах. И даже если Вы уже сделали прививку - идите и делайте прививку, зачем ждать целых две недели..."
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06.08.2021 10:27 Відповісти
 
 