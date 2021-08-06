Розвідка США отримала доступ до даних про віруси, які вивчали в Ухані, - CNN

Американська розвідка зуміла отримати доступ до даних про 22 тисячі вірусів, які вивчали дослідники лабораторії китайської Ухані, де вперше виявили коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на свої джерела.

Так, інформацію про дослідження 22 тисяч вірусів влада Китаю видалила з інтернету ще у вересні 2019 року. Поки точно невідомо, як саме розвідслужба зуміла отримати дані - журналісти припускають, що це стало можливим завдяки злому серверів лабораторії.

"Відтоді Китай відмовлявся передавати ці або інші необроблені дані про ранні випадки коронавірусу Всесвітній організації охорони здоров'я або Сполученим Штатам", - йдеться в матеріалі.

Водночас вірусолог з Медичного факультету Тулейнівського університету Роберт Гаррі сумнівається, дії силовиків навряд чи проллють світло на ситуацію, оскільки в ній може не виявитися нової інформації.

Уточнимо, що дії розвідки найімовірніше продиктовані тим, що президент США Джо Байден дав завдання протягом 90 днів з'ясувати походження коронавірусу і надати йому всю наявну інформацію.

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