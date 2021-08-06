Єрмак і Кулеба обговорили з Блінкеном питання протидії російській агресії, - МЗС
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорили з державним секретарем США Ентоні Блінкеном підготовку до візиту президента України Володимира Зеленського до США і його зустрічі 30 серпня із президентом Джо Байденом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Сторони висловили впевненість, що переговори українського і американського лідерів зміцнять стратегічне партнерство наших держав.
Зазначається, що співрозмовники приділили увагу подальшому розвитку партнерства України та США у безпековій та військово-технічних сферах, зміцненню демократії в регіоні та економічному розвитку України, спільним зусиллям з протидії збройній агресії Росії проти України, енергетичній безпеці нашої держави та регіону.
Глава зовнішньополітичного відомства наголосив, що попри триваючу російську агресію, Україна продовжує втілювати складні і системні реформи, зокрема судову.
Державний секретар підтвердив незмінну підтримку США суверенітету, територіальної цілісності України та її євроатлантичних прагнень.
Глава американської дипломатії запевнив у беззаперечній підтримці США Кримської платформи.
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А вот с Ермаком Кулеба конечно мог обсуждать что угодно пока свой израненый попец льдом обкладывал после Блинкена.
СЕКРЕТАРЬ БЛИНКЕН: Всем добрый день. Мне очень приятно видеть здесь, в Государственном департаменте, министра иностранных дел Кулебу и его делегацию. Мы с министром очень тесно сотрудничаем в течение последних шести месяцев с тех пор, как пришли к власти, и, в частности, мы очень с нетерпением ждем, президент Байден очень ждет встречи с президентом Зеленским в конце. месяца. Так что мы собираемся потратить некоторое время, я думаю, на подготовку к этой встрече.
И, конечно же, нам предстоит еще много работы. Соединенные Штаты очень привержены независимости и суверенитету Украины, ее территориальной целостности. Мы поговорим о вызовах каждому из них и о работе, которую мы делаем вместе, чтобы отстаивать сильную Украину, которая может защитить себя от внешней агрессии, но также будет продолжать жизненно важный процесс реформ, чтобы еще больше укрепить свою демократию и экономику. . И мы сравним записи по ряду других региональных проблем, на которых мы оба вместе и очень сосредоточены.
Так что, Дмитрий, здорово, что ты здесь. Я с нетерпением жду работы. Добро пожаловать.
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КУЛЕБА: Спасибо. Для меня большая честь и удовольствие находиться здесь сегодня и видеть моего коллегу и друга Тони Блинкена, который был очень открытым и очень дружелюбным с самых первых дней своего назначения на пост государственного секретаря. Соединенные Штаты действовали твердо, когда всего пару месяцев назад Россия прибегла к эскалации на нашей границе и на оккупированных территориях Украины. И с тех пор у нас очень динамичный диалог с администрацией Байдена.
Я приехал сюда, как правильно заметил Тони, чтобы подготовить визит моего президента в Вашингтон. Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, чтобы у нас было много результатов, которые выведут наши отношения на новый уровень. Мы считаем, что это в интересах не только Соединенных Штатов Америки и Украины, но и интересов региона, который я представляю, где демократия должна развиваться с процветанием, должна развиваться и где, в первую очередь, безопасность должна быть обеспечена.
Украина является оплотом демократии в Центральной и Восточной Европе, и мы хотим тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы сделать весь регион историей успеха.
фотка перед зустріччу делегації США та України - хтось там ПОбачить Єрмака?
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который находится с визитом в США для подготовки визита президента Владимира Зеленского, провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном
четверг, 05 августа 2021, 22:16Трансляцию организовал Госдепартамент США, передает "ДС" со ссылкой на https://www.rbc.ua/rus/news/kuleba-vstretilsya-gossekretarem-ssha-blinkenom-1628189284.html "РБК-Украина" .
Руководители внешнеполитических ведомств перед началом встречи выступили перед прессой с короткими речами. Блинкен со своей стороны в очередной раз заверил Украину в поддержке со стороны США.
В то же время Кулеба заявил, что предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон выведет отношения между Украиной и США на новый уровень.
Президент США каждый день встречается с каким-нибудь главой государства. Вы часто об этом читаете? нет.
Так неофіційна фотка є , підтверджую, неофіційна без висвітлення у США -мабуть дуже вже Салліван попросив Блінкена для камери на траіх у зачиненому кабінеті... Офіційно й про зустріч Саліввана з Єрмаком у США повідомлення немає - мабуть запитали, коли Єрмак з Портновим справу проти сина Байдена закриють? )
Зачем смешивать работу офиса президента по оформлению гостиниц и питания с работой МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ?
Должны же быть границы в протоколе , которые переступать нельзя
В чем здесь профессионализм торговли на крови? И давай-ка с фактами. А то ваши визги про торговлю на крови уже утомили. Вас просто мосейчучка с медведчуком шилом в сраку тыкают, вот вы и взвизгиваете.
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/572654623176793/
Не зважаючи на те, що вочевидь керує Єрмак або його куратор
П.С. После встречи в Омане с Патрушевым, Зеленскому, кроме разных условий, поставили для присмотра вместо Богдана Ермака из ГРУ.
в одном лице будет проводить переговоры с штатами в штатах........ по идее им надо устроить
такую же прилюдную порку как устроила Майя Санду.... или я непонимаю что происходит........
Мне интересно, долго ли еще этот сюр будет продолжаться? Какая сила должна подняться, чтобы прекратить этот ё...аный бардак?! Америка готова помогать, но не работать за нас. А как можно помочь стране, которая делает все навыворот, успешно разоружаясь и унижаясь перед врагом?
вид.... по любому штатам Крым нужен именно украинский (на донбабве им пох) для рамеще-
ния баз наты.... просто парашку загоняют в угол - либо заползает под нату либо под Китай...
но ускоглазы панькаться не будут порвут как тузик грелку а баблецо повыкинуто на запод....
поэтому "особую роль" раиси прийдётся засунут в глыбокую скважыну и.... опять на колени...
таки дела....
в течении 10-ти ближайших....
Правда, его пустили в Госдеп.
Как посетителя.
По гостевому одноразовому пропуску.😀
Так вице-президента (родовитого аристократа) ещё никто не унижал.
Пора звонить Баканову жаловаться на этого чёрта🤣
05.08.2021
Что то изменилось. За час до встречи с Кулебой, Блинкен минут 40 говорил с каким то сотрудником посольства США в Молдове и это не Laura Hrubi (временно поверенная в делах США в Молдове). После этого прибывшего Кулебу увели во внутреннюю комнату для закрытых переговоров.
Зеленский отсутствует на работе второй день
Я не очень понял. КАК агрессия другого государства может вообще влиять на реформы? Мне кажется, что только ускорять может.
Или что имел в виду господин министр?