Єрмак і Кулеба обговорили з Блінкеном питання протидії російській агресії, - МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорили з державним секретарем США Ентоні Блінкеном підготовку до візиту президента України Володимира Зеленського до США і його зустрічі 30 серпня із президентом Джо Байденом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Сторони висловили впевненість, що переговори українського і американського лідерів зміцнять стратегічне партнерство наших держав.

Зазначається, що співрозмовники приділили увагу подальшому розвитку партнерства України та США у безпековій та військово-технічних сферах, зміцненню демократії в регіоні та економічному розвитку України, спільним зусиллям з протидії збройній агресії Росії проти України, енергетичній безпеці нашої держави та регіону.

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Глава зовнішньополітичного відомства наголосив, що попри триваючу російську агресію, Україна продовжує втілювати складні і системні реформи, зокрема судову.

Державний секретар підтвердив незмінну підтримку США суверенітету, територіальної цілісності України та її євроатлантичних прагнень.

Глава американської дипломатії запевнив у беззаперечній підтримці США Кримської платформи.

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