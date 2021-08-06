УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9369 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 293 19

Після розпаду СРСР кремлівські репресивні практики не припинилися, - МЗС у День пам'яті жертв терору

Після розпаду СРСР кремлівські репресивні практики не припинилися, - МЗС у День пам'яті жертв терору

Міністерство закордонних справ України в день пам'яті жертв Великого терору 1937-1938 років закликало міжнародне співтовариство належним чином відреагувати на триваючі політичні переслідування в Росії, зокрема на переслідування істориків, які досліджують період терору.

"Змушені констатувати, що з розпадом СРСР кремлівські репресивні практики не припинилися – переслідування в дусі сталінського НКВС тривають, зокрема на тимчасово окупованих територіях частин Донбасу і Криму, де жертвами репресій з боку окупаційної влади стали, передусім, кримські татари — корінний народ України", - підкреслюється в коментарі, оприлюдненому пресслужбою МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

У міністерстві нагадали, що 5 серпня в Україні вшановують пам’ять жертв Великого терору 1937-1938 років — одного з найбільш масштабних злочинів радянської влади проти людства. За кількістю жертв на українській землі ці масові сталінські репресії поступаються лише Голодомору 1932-1933 років.

Також дивіться: Посольство США нагадало про річницю початку "Великого сталінського терору": Треба зробити все можливе, щоб подібне ніколи не повторилися. ВIДЕО

"Саме цього дня 84 роки тому за наказом НКВС СРСР набула чинності постанова Політбюро ЦК ВКП(б) "Про антирадянські елементи", яка санкціонувала наймасовішу за всю радянську добу каральну операцію. Зачистці підлягали всі, хто, на думку вищого компартійного керівництва, не підходив для "будівництва світлого комуністичного майбутнього".

Метою цієї безпрецедентної за масштабом каральної операції, яка розпочалася 5 серпня 1937 року і тривала до 15 листопада 1938, була тотальна фізична ліквідація політичних опонентів Сталіна, залякування та упокорення населення СРСР, створення зручної та безпечної для радянської влади соціальної та національної структури суспільства", - вказується в коментарі.

За цей період на території Української РСР, за оцінками істориків, засудили понад 198 тисяч осіб, з яких приблизно дві третини – до розстрілу. Решту відправили до в`язниць і таборів. Лише приблизно 0,3% із заарештованих звільнили.

Протягом кількох днів жовтня-листопада 1937 року у карельському урочищі Сандармох стратили майже триста представників української інтелігенції, яких ми називаємо "розстріляним відродженням" - вчених, митців, державних діячів. Серед них - режисер Лесь Курбас, поет-неокласик Микола Зеров, драматург Микола Куліш, письменники Антін Крушельницький, Валер’ян Підмогильний, Марко Вороний, Олекса Слісаренко, Валер'ян Поліщук, Мирослав Ірчан, академік Степан Рудницький, міністр закордонних справ УНР Микола Любинський, громадський і політичний діяч Холмщини, посол до польського Сейму Яків Войтюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання про кордони Росії недоречне, оскільки вона не виходила зі складу СРСР, - Пєсков

Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, військової, наукової та мистецької еліти, деформація суспільних зв’язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій і стирання національної ідентичності, підкреслюють в МЗС.

У міністерстві нагадали, що 29 вересня 2020 року Верховний суд Карелії збільшив з трьох з половиною до тринадцяти років термін ув’язнення для історика,  відділення товариства "Меморіал", лауреата Премії свободи імені Сахарова 2021 року Юрія Дмитрієва, який відкрив світові жахливу правду про масові страти в Сандармосі і чия діяльність з викриття злочинів радянського режиму під час Великого терору стала справжньою причиною його переслідувань.

"У цьому зв’язку підтримуємо позицію Європейського Союзу, який засудив цей неправосудний вирок, назвавши його наступом на все громадянське суспільство, який неминуче призведе до погіршення ситуації з правами людини, до урізання простору для громадянського суспільства та незалежних голосів у Росії".

МЗС (4111) росія (65002) СРСР (346) тероризм (2865)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Упырям из НКВД и всем их кремлёвско-московским наследникам- вечное проклятие.
показати весь коментар
06.08.2021 03:24
+2
После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора - Цензор.НЕТ 6285Профессор... скидовай сапоги...а то опять Швондера пришлю и он заберет все комнаты....
показати весь коментар
06.08.2021 03:47
+1
Швондеров развелось больше чем Голобородьков....
показати весь коментар
06.08.2021 04:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Упырям из НКВД и всем их кремлёвско-московским наследникам- вечное проклятие.
показати весь коментар
06.08.2021 03:24 Відповісти
После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора - Цензор.НЕТ 6285Профессор... скидовай сапоги...а то опять Швондера пришлю и он заберет все комнаты....
показати весь коментар
06.08.2021 03:47 Відповісти
Свидетелями красного террора в 1918 году были краснопузый бандюк Миша Шолохов якобы написавший Тихий Дон и настоящий философ и писатель Михаил Булгаков....
показати весь коментар
06.08.2021 04:02 Відповісти
После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора - Цензор.НЕТ 7121
показати весь коментар
06.08.2021 04:03 Відповісти
После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора - Цензор.НЕТ 8308
показати весь коментар
06.08.2021 04:04 Відповісти
После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора - Цензор.НЕТ 8297
показати весь коментар
06.08.2021 04:07 Відповісти
После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора - Цензор.НЕТ 2100
показати весь коментар
06.08.2021 04:08 Відповісти
После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора - Цензор.НЕТ 3554
показати весь коментар
06.08.2021 04:09 Відповісти
После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора - Цензор.НЕТ 9785После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора - Цензор.НЕТ 3545
показати весь коментар
06.08.2021 04:12 Відповісти
После распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились, - МИД в День памяти жертв террора - Цензор.НЕТ 8605
показати весь коментар
06.08.2021 04:13 Відповісти
Швондеров развелось больше чем Голобородьков....
показати весь коментар
06.08.2021 04:14 Відповісти
А як творилася Київська Русь-Україна, яка, за науковим висновком академіка АН СРСР Рибакова, родом із Москви, а не Львова, пролягала від Балтійського до Азовського моря в і від Вісли до Волги, за що його називали українським буржуазним націоналістом.
У цому науковому висновку відповідь на питання: чий Крим.
показати весь коментар
06.08.2021 05:59 Відповісти
Всех проверять на РАБссии будут на наличие лишней 47 Хромосомы Мединского... Путлер назначил этого дурака главным по истории РАБссии...был министром культуры сей баран-плагиатор,срисовавший чужую диссертацию....теперь Мединский станет профессором Преображенским... всея сраной РАБссии
показати весь коментар
06.08.2021 06:10 Відповісти
Надеюсь что ни удного украинца лищней хромосомы нет,а значит это 2 разных Народа Мавзолейное дерьмо аршином не измеришь... СкреПОНОСныя и Вяликия...
показати весь коментар
06.08.2021 06:13 Відповісти
Национальность "великорос" придумал тоже РАБссиянский Ысторык 19 века Кара-Мзын,но товаристч Сралин в 1932 году переписал историю РАБссии по новой шкале...,великоросс стал по национальности рюсским...типа не отвечающим на истинно рюсский вопрос... КТО?ЧТО?имя существительное...рюсский...какой...имя прилагательное.... полный атас и дебилизм...
показати весь коментар
06.08.2021 06:21 Відповісти
Если есть рюсский нарот,то где Рюсская республика и ее сталица?
показати весь коментар
06.08.2021 06:23 Відповісти
Есть даже республика Саха-Якутия,где сейчас творится тихий ужас с пожарами на площади 5 млн гектаров леса горит...Но на РАБссии кажуть Тушить бесполезно...,денег нет для пожарной авиации
показати весь коментар
06.08.2021 06:41 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
показати весь коментар
06.08.2021 09:31 Відповісти
На наши налоги до сих пор получают военные пенсии нквд-ники и их пособники. А судьи повстанцев вырастили новое поколение судий.

Повстанця Івана Гончарука розстріляли за два роки до проголошення незалежності України
https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/10/23/156416/
показати весь коментар
06.08.2021 11:11 Відповісти
 
 