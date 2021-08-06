Росія використовуватиме "Північний потік-2" для політичного шантажу України, - глава МЗС Польщі Рау
Глава польської дипломатії Збігнєв Рау заявив, що за останні 18 років усі польські уряди дотримувалися думки, що "Північний потік" - це інструмент російської диверсії, який покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу та НАТО.
Міністр закордонних справ Збігнєв Рау сказав, що "Польща завжди готова говорити про напрямки своєї політики", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
В інтерв'ю Рау порушив питання верховенства права, газопроводу Nord Stream 2 і політики щодо Росії. Дипломат також запевнив у хороших відносинах між Польщею та Сполученими Штатами і в співробітництві, яке відбувається в межах Вишеградської групи.
"Ми є частиною західного суспільства і завжди вважали, що ми – Захід. Ось чому ми відчуваємо, що Європейський Союз також є нашою власністю, і що ми маємо однакове право вирішувати напрямок європейської інтеграції та майбутню форму Співтовариства", – сказав польський міністр.
Збігнєв Рау також згадував про відсутність спільної політики держав-членів щодо Росії. "Росія сигналізує про те, що вона використовуватиме газопровід Nord Stream 2 як інструмент політичного шантажу проти України і Центральної Європи", - сказав міністр.
"Протягом 18 років усі польські уряди дотримувалися думки, що "Північний потік" - це інструмент російської диверсії, який покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу та НАТО", - додав глава польської дипломатії.
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Не надо было лет 15 назад гундеть
Без нас европа замерзнет -- догунделись
"В течение 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что Северный поток - это инструмент российской диверсии, который призван сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО",
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
"вілікава руSSкава ріфарматара...берію...."
Россия не будет использовать СП2 для шантажа Украины.
Россия просто отключит свой участок трубы на подходе к Украине на ремонт. Вечный.
Чисто из-за технического состояния. Ну и ещё там рядом ласточки селятся, надо же уважать права птиц, не стоит газ качать по трубе рядом с их гнёздами.
А если серьезно - то где шантаж-то? И почему предъявы к РФ? Германия, Франция и Нидерланды являются акционерами СП2 и дали бабло на его строительство.
Какое ещё тут "единство ЕС"? Какие ценности? ЭТот дебил вообще понимает что происходит или может только лозунги на фейсбуке строчить?
_Именно!