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Росія використовуватиме "Північний потік-2" для політичного шантажу України, - глава МЗС Польщі Рау

Росія використовуватиме

Глава польської дипломатії Збігнєв Рау заявив, що за останні 18 років усі польські уряди дотримувалися думки, що "Північний потік" - це інструмент російської диверсії, який покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу та НАТО.

Міністр закордонних справ Збігнєв Рау сказав, що "Польща завжди готова говорити про напрямки своєї політики", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

В інтерв'ю Рау порушив питання верховенства права, газопроводу Nord Stream 2 і політики щодо Росії. Дипломат також запевнив у хороших відносинах між Польщею та Сполученими Штатами і в співробітництві, яке відбувається в межах Вишеградської групи.

Також читайте: Україна та Польща спільно протидіятимуть запуску "Північного потоку-2" - глави МЗС

"Ми є частиною західного суспільства і завжди вважали, що ми – Захід. Ось чому ми відчуваємо, що Європейський Союз також є нашою власністю, і що ми маємо однакове право вирішувати напрямок європейської інтеграції та майбутню форму Співтовариства", – сказав польський міністр.

Збігнєв Рау також згадував про відсутність спільної політики держав-членів щодо Росії. "Росія сигналізує про те, що вона використовуватиме газопровід Nord Stream 2 як інструмент політичного шантажу проти України і Центральної Європи", - сказав міністр.

"Протягом 18 років усі польські уряди дотримувалися думки, що "Північний потік" - це інструмент російської диверсії, який покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу та НАТО", - додав глава польської дипломатії.

Автор: 

Польща (8489) росія (65002) Євросоюз (13358) Північний потік (2461) Рау Збіґнев (105)


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Топ коментарі
+4
Росія використовуватиме "Північний потік-2" для політичного шантажу України, - глава МЗС Польщі Рау - Цензор.НЕТ 4389
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06.08.2021 07:46
+2
ну говорю, дебильноватый, лексикон- десяток слов, выучи еще
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06.08.2021 07:29
+2
ну вот видишь,ущербный ты
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06.08.2021 07:35
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Излюбленная тактика КГБшного бідла еще при дохлом Совке
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06.08.2021 07:16 Відповісти
На РАБсию едут только Дебилы... в концлагере ГУЛАГ денег нет,но вы дрочите...скоро появятся...тушить пожар в Якутии..
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06.08.2021 07:24 Відповісти
Мацкаль в переводе означает рашка Лахта-2 вали отсюда
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06.08.2021 07:27 Відповісти
ну говорю, дебильноватый, лексикон- десяток слов, выучи еще
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06.08.2021 07:29 Відповісти
Отвали ...идиот...
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06.08.2021 07:30 Відповісти
ну вот видишь,ущербный ты
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06.08.2021 07:35 Відповісти
За 17 лет на этом сайте,ты первый баран которого выганяешь а ты под ноги лезешь..крысеныш...отвали..
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06.08.2021 07:38 Відповісти
про тебя написали, что ты сын элл очки- людоедки, почитай , как о твоих умственных способностях народ отзывается
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06.08.2021 07:46 Відповісти
Говноеды Мавзолейные,вам пора на ГУЛАГ путлеру мясо надо... стадо идиотов Шариковых
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06.08.2021 08:26 Відповісти
Западные политики провокаторы,писала газета "Правда" в апреле 1986 года,в Чернобыле не было взрыва,а был небольшой пожар на одном из реакторов , который удалось быстро Локализовать...В итоге кто баран и идиот? Ольга ********* Володя Салавьев и прочие пропагандоны и тогда жили в умах Мавзолейных баранов...
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06.08.2021 07:21 Відповісти
Картина маслом: "Иван Грозный убивает своего сына Ивана"
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06.08.2021 07:23 Відповісти
Я на сайте Цензор 17 лет уже в декабре будет...,новички... будьте осторжны в выражениях шуток Юмора
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06.08.2021 07:29 Відповісти
Германии нельзя получать газ от русских напрямую, это подрывает безопасность Европы. А транзит газа через Украину и Польшу это безопасность Европы. Поставьте себя на место немцев, для них такая позиция выглядит немного абсурдно.
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06.08.2021 07:43 Відповісти
Чечню возьми третий раз там газу и нефти завались
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06.08.2021 08:27 Відповісти
Росія використовуватиме "Північний потік-2" для політичного шантажу України, - глава МЗС Польщі Рау - Цензор.НЕТ 6136
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06.08.2021 07:46 Відповісти
Росія використовуватиме "Північний потік-2" для політичного шантажу України, - глава МЗС Польщі Рау - Цензор.НЕТ 4389
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06.08.2021 07:46 Відповісти
Поздно слезы лить гтс - уже умерла
Не надо было лет 15 назад гундеть
Без нас европа замерзнет -- догунделись
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06.08.2021 08:12 Відповісти
Россия будет использовать газопровод Nord Stream 2 в качестве инструмента политического шантажа против Украины и Центральной Европы.

"В течение 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что Северный поток - это инструмент российской диверсии, который призван сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО",
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06.08.2021 08:25 Відповісти
Шановні бандерівці,РАБссиянское бідло с Севернім Дермьмом попало в Западню Госдепа
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06.08.2021 08:29 Відповісти
Скоро дата падения и дохлости ССсра сраного,с чего ві взяли что РАБссия круче советского говна? СССр производил 16 % Мирового продукта,РАБссия 1,5%...стадо идиотов...
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06.08.2021 08:35 Відповісти
Кстати 24 августа 1969 года родился я,символичная дата рождения ...
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06.08.2021 08:38 Відповісти
День падения советской Вампирии,....Україна стала Незалежною 30 років потому... З наступаючим Шановні...
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06.08.2021 08:42 Відповісти
Белорусские спортсмены на Олимпиаде в Японии продолжают не возращатся на БероРашу...праздник на РАБссии
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06.08.2021 08:49 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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06.08.2021 09:35 Відповісти
цей польский міністр Рау на фото чимось мені нагадує....
"вілікава руSSкава ріфарматара...берію...."
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06.08.2021 09:40 Відповісти
Рау тупой.
Россия не будет использовать СП2 для шантажа Украины.
Россия просто отключит свой участок трубы на подходе к Украине на ремонт. Вечный.
Чисто из-за технического состояния. Ну и ещё там рядом ласточки селятся, надо же уважать права птиц, не стоит газ качать по трубе рядом с их гнёздами.
А если серьезно - то где шантаж-то? И почему предъявы к РФ? Германия, Франция и Нидерланды являются акционерами СП2 и дали бабло на его строительство.
Какое ещё тут "единство ЕС"? Какие ценности? ЭТот дебил вообще понимает что происходит или может только лозунги на фейсбуке строчить?
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06.08.2021 10:28 Відповісти
Рашка этой своей трубой будет всех шантажировать до кого дотянется. По крайней мере - попытается
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06.08.2021 11:10 Відповісти
"Северный поток - это инструмент российской диверсии, который призван сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО"
_Именно!
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06.08.2021 11:36 Відповісти
Вопрос же не в России,вопрос в ВАС УРОДАХ. Что бы не было шантажа надо трубу сделать интересной собственностью + хранилища( их еще надо на 50% увеличить)= газовый ХАБ и плевать что хочет раша. Но элита из УРОДОВ априори не может принимать правильные решения. В лексиконе ылиты ,состоящей из отжать,банкрутнуть,пихнуть металл,кинуть "порешать"- нет понимания что можно ЧЕСТНО и ЛЕГАЛЬНО зарабатывать, а не "косить капусту". Отсюда и решения- раша вай,вай отобрала возможность честно красть из трубы 3млр$. Вай,вай чем жить?( Ну уже слышно чем- тепло в два раза э/э 30% ,топливо,продукты,новые налоги) Хотят корову доить и не кормить. Не,ребята,корова уже сдохла. Пора уже вам хотя бы нанять лохов ( по вашей терминологии) ,которые на вами украденные деньги для вас примут нормальные законы и вы будете законными раньтье со всех "честно нажитых". Не мешайте уроды. Мы тоже хотим жить. Иначе скоро гранаты регулярно будут заносить туда куда недавно занес айдаровец и к вам,у вас же они есть ,а вокруг уже нет. Хотя бы из чуства самосохранения,поймите -надо другая страна.
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06.08.2021 11:42 Відповісти
Управдом( Н.Мордюкова) не будете брать лотарейные билеты_ -- отключим газ.!!
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06.08.2021 12:08 Відповісти
 
 