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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ за добу 10 разів порушили режим "тиші": обстрілювали житлові квартали зі 122-мм артилерії та протитанкових гармат, поранено мирного мешканця, - штаб ООС

Війська РФ за добу 10 разів порушили режим

Минулої доби, 5 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ООС.

"Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Галицинівки ворог здійснював обстріл позицій українських захисників з артилерійських систем 122-мм калібру. Також з артилерійських систем 122-мм калібру противник відкривав вогонь по околиці Галицинівки. Внаслідок обстрілу було пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу.

В напрямку населеного пункту Південне окупанти здійснювали обстріл з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували станкові протитанкові та ручні протитанкові гранатомети.

Неподалік Золотого-4 ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

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Біля Новотошківсього збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

В районі населеного пункту Красногорівка противник відкривав вогонь по наших захисниках із протитанкових гармат, а також здійснював обстріл населеного пункту Красногорівка. Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ був тяжко поранений місцевий житель, пошкоджена жила п’ятиповерхова будівля та цивільний автомобіль.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

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Станом на 7:00 ранку 6 серпня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у звіті.

Автор: 

обстріл (28303) Донбас (22354) найманці рф (2047) операція Об’єднаних сил (6725)


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Войска РФ за сутки 10 раз нарушили режим "тишины": обстреливали жилые кварталы из 122-мм артиллерии и противотанковых орудий, ранен мирный житель, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5616
Войска РФ за сутки 10 раз нарушили режим "тишины": обстреливали жилые кварталы из 122-мм артиллерии и противотанковых орудий, ранен мирный житель, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2925
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06.08.2021 07:41 Відповісти
Войска РФ за сутки 10 раз нарушили режим "тишины": обстреливали жилые кварталы из 122-мм артиллерии и противотанковых орудий, ранен мирный житель, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9483
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06.08.2021 07:42 Відповісти
Зеленский в некрологе на смерть Марчука отметил, что тот мощно поспособствовал введению на Донбассе режима тишины.
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06.08.2021 08:51 Відповісти
"Способствуй-не способствуй" как плешивая кремлевская Мразь захочет, так и будет ."Нельзя договориться о мире с теми кто пришел тебя убивать."(Голда Меир)
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06.08.2021 12:46 Відповісти
 
 