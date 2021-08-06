Війська РФ за добу 10 разів порушили режим "тиші": обстрілювали житлові квартали зі 122-мм артилерії та протитанкових гармат, поранено мирного мешканця, - штаб ООС

Минулої доби, 5 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ООС.

"Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Галицинівки ворог здійснював обстріл позицій українських захисників з артилерійських систем 122-мм калібру. Також з артилерійських систем 122-мм калібру противник відкривав вогонь по околиці Галицинівки. Внаслідок обстрілу було пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу.

В напрямку населеного пункту Південне окупанти здійснювали обстріл з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували станкові протитанкові та ручні протитанкові гранатомети.

Неподалік Золотого-4 ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

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Біля Новотошківсього збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

В районі населеного пункту Красногорівка противник відкривав вогонь по наших захисниках із протитанкових гармат, а також здійснював обстріл населеного пункту Красногорівка. Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ був тяжко поранений місцевий житель, пошкоджена жила п’ятиповерхова будівля та цивільний автомобіль.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

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Станом на 7:00 ранку 6 серпня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у звіті.