Війська РФ за добу 10 разів порушили режим "тиші": обстрілювали житлові квартали зі 122-мм артилерії та протитанкових гармат, поранено мирного мешканця, - штаб ООС
Минулої доби, 5 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ООС.
"Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Галицинівки ворог здійснював обстріл позицій українських захисників з артилерійських систем 122-мм калібру. Також з артилерійських систем 122-мм калібру противник відкривав вогонь по околиці Галицинівки. Внаслідок обстрілу було пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу.
В напрямку населеного пункту Південне окупанти здійснювали обстріл з великокаліберних кулеметів.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували станкові протитанкові та ручні протитанкові гранатомети.
Неподалік Золотого-4 ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Біля Новотошківсього збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.
В районі населеного пункту Красногорівка противник відкривав вогонь по наших захисниках із протитанкових гармат, а також здійснював обстріл населеного пункту Красногорівка. Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ був тяжко поранений місцевий житель, пошкоджена жила п’ятиповерхова будівля та цивільний автомобіль.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Станом на 7:00 ранку 6 серпня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у звіті.
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