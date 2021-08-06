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На Херсонщині школи трьох громад із 1 вересня проводитимуть навчання дистанційно через низьку COVID-вакцинацію педагогів: область на межі потрапляння до "помаранчевої" зони, - ОДА

На Херсонщині школи трьох громад із 1 вересня проводитимуть навчання дистанційно через низьку COVID-вакцинацію педагогів: область на межі потрапляння до

Школи Борозденської, Високопільської, Лазурненської територіальних громад Херсонської області не зможуть 1 вересня прийняти учнів. Навчання в цих закладах проводитимуть дистанційно. Тут найменший у регіоні показник вакцинації педагогів.

Про це повідомляється на сайті Херсонської облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зараз у цих громадах області провакциновано від 11 до 15% педагогічних працівників. Цього недостатньо, щоб школа могла працювати під час повернення розподілу областей на карантинні зони: жовту, помаранчеву і червону. У такому разі для роботи офлайн навчальні заклади повинні мати щонайменше 80% повністю вакцинованого персоналу.

Зараз, за ​​даними облдержадміністрації, на Херсонщині проти COVID-19 щеплено 50% вчителів. Менше 20 закладів освіти забезпечили вакцинацію 80% і більше працівників. А отже, учні та вихованці цих закладів зможуть відвідувати заняття навіть під час посиленого карантину.

У Херсонській області 38 тисяч працівників навчальних закладів. Станом на 4 серпня з них провакциновано трохи більш як 19 тисяч осіб.

Також читайте: Перспектив повернення до дистанційного навчання поки немає, - Шкарлет

За останню добу на Херсонщині зафіксували 37 випадків захворювання на COVID-19.

Херсонщина може опинитися в "жовтій-помаранчевій" зоні, бо кількість хворих на COVID-19 зростає. Про це 4 серпня на сторінці у Facebook написав голова Херсонської обласної державної адміністрації Сергій Козир.

На Херсонщині школи трьох громад із 1 вересня проводитимуть навчання дистанційно через низьку COVID-вакцинацію педагогів: область на межі потрапляння до помаранчевої зони, - ОДА 01

Автор: 

школа (2205) дистанційне навчання (134) Херсонська область (5716)


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Топ коментарі
+3
Вот так вот! Ловкость рук у шулеров. Вроде как никого не уволили, из преподавателей, да? Но фактически- пальцем на них показали, как на врагов подрастающего поколения.
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06.08.2021 08:12
+3
вот так делаются неопапуасы все болезни от злогого духа ковида очередное табу от шамана -ляшко и быдло побежало в стойло. У вас есть конституция ст 142.143 и права нам уже пора определится мы грамодяны своих громад или подножный корм для свиней с печерских пагорбив и их челяди.
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06.08.2021 08:24
+2
А где за Кловуна голосуют 78%? Не обречена? Где Ляшко есть министр.
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06.08.2021 08:43
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Вот так вот! Ловкость рук у шулеров. Вроде как никого не уволили, из преподавателей, да? Но фактически- пальцем на них показали, как на врагов подрастающего поколения.
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06.08.2021 08:12 Відповісти
Может ето они и вирус придумали? Разносят... Как в Санжарах, развозили.
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06.08.2021 08:16 Відповісти
Этого недостаточно, чтобы школа могла работать при возврате распределения областей на карантинные зоны: желтую, оранжевую и красную. В таком случае для работы офлайн учебные заведения должны иметь минимум 80% полностью вакцинированного персонала.Источник: https://censor.net/ru/n3281154---А хто вот это вот придумал,- 80%, желтая красная фиолетовая, не прафессор Кива?
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06.08.2021 08:19 Відповісти
вот так делаются неопапуасы все болезни от злогого духа ковида очередное табу от шамана -ляшко и быдло побежало в стойло. У вас есть конституция ст 142.143 и права нам уже пора определится мы грамодяны своих громад или подножный корм для свиней с печерских пагорбив и их челяди.
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06.08.2021 08:24 Відповісти
Страна, где только 15% учителей имеют мозг - обречена.
Я бы вообще не платил больничные заболевшим ковидом по одной простой причине - они наплевательское отнеслись к своему здоровью отказавшись от вакцинации.
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06.08.2021 08:40 Відповісти
А где за Кловуна голосуют 78%? Не обречена? Где Ляшко есть министр.
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06.08.2021 08:43 Відповісти
И так все лечение за счет пациентов... Кто считает себя больным с набором хронических болезней, и думает что вакцина 100% единственный выход вперед !
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06.08.2021 12:20 Відповісти
Чтоб вы панимали - Лазурненский раён - это половина моря на Херсонщине и толпа курортников
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06.08.2021 11:09 Відповісти
"Зайцы не состариваются, - сказал Заяц. - Зайцы умирают молодыми. - Это почему же? - Мы бежим, понимаешь? А движение - это жизнь."
Ежик в тумане
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06.08.2021 11:10 Відповісти
 
 