На Херсонщині школи трьох громад із 1 вересня проводитимуть навчання дистанційно через низьку COVID-вакцинацію педагогів: область на межі потрапляння до "помаранчевої" зони, - ОДА

Школи Борозденської, Високопільської, Лазурненської територіальних громад Херсонської області не зможуть 1 вересня прийняти учнів. Навчання в цих закладах проводитимуть дистанційно. Тут найменший у регіоні показник вакцинації педагогів.

Про це повідомляється на сайті Херсонської облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зараз у цих громадах області провакциновано від 11 до 15% педагогічних працівників. Цього недостатньо, щоб школа могла працювати під час повернення розподілу областей на карантинні зони: жовту, помаранчеву і червону. У такому разі для роботи офлайн навчальні заклади повинні мати щонайменше 80% повністю вакцинованого персоналу.

Зараз, за ​​даними облдержадміністрації, на Херсонщині проти COVID-19 щеплено 50% вчителів. Менше 20 закладів освіти забезпечили вакцинацію 80% і більше працівників. А отже, учні та вихованці цих закладів зможуть відвідувати заняття навіть під час посиленого карантину.

У Херсонській області 38 тисяч працівників навчальних закладів. Станом на 4 серпня з них провакциновано трохи більш як 19 тисяч осіб.

Також читайте: Перспектив повернення до дистанційного навчання поки немає, - Шкарлет

За останню добу на Херсонщині зафіксували 37 випадків захворювання на COVID-19.

Херсонщина може опинитися в "жовтій-помаранчевій" зоні, бо кількість хворих на COVID-19 зростає. Про це 4 серпня на сторінці у Facebook написав голова Херсонської обласної державної адміністрації Сергій Козир.