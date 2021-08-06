В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали

В Україні зафіксовано 1081 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 6 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 5 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1081 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 74, медпрацівників – 32).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 516 осіб;

летальних випадків – 16;

одужало – 478 осіб.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 19 929 осіб,

методом ІФА – 7546 осіб,

експрес-тестами – 15 122 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 257 478 осіб;

одужало – 2 189 293 особи;

летальних випадків – 53 065;

проведено ПЛР-тестувань – 11 487 542.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях", - розповіли в МОЗ.







