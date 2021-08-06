УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9489 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 946 14

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали

В Україні зафіксовано 1081 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 6 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 5 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1081 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 74, медпрацівників – 32).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали 01 госпіталізовано – 516 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали 01 летальних випадків – 16;

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали 01 одужало – 478 осіб.

Читайте також: Moderna заявила про ефективність третьої дози вакцини проти "дельта"-штаму

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали 01 методом ПЛР – 19 929 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали 01 методом ІФА – 7546 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали 01 експрес-тестами – 15 122 особи.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали 01 захворіло – 2 257 478 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали 01 одужало – 2 189 293 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали 01 летальних випадків – 53 065;

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 487 542.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали 14

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
в нас потроху люди просинаються - якщо 2 тижні тому у суспільних місцях люди гомоніли будуть щеплюватись чи ні, то зараз балакають де та чим... хоча, час упущений. Так, самому було трохи лячно як організм відреагує - але поки усе добре, невеличка алергічна реакція була на 2 день але на наступний день пройшла, хоча ніколи алергій не було...шипами не обріс і то добре
показати весь коментар
06.08.2021 09:01
+2
Привіт із Буковеля, чувакі!

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 9156
показати весь коментар
06.08.2021 08:26
+2
В привитой Спутником Нефтяной Орде зараженных в 50 раз больше.
показати весь коментар
06.08.2021 08:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Привіт із Буковеля, чувакі!

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 16 человек, зафиксирован 1 081 новый случай заражения, 478 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 9156
показати весь коментар
06.08.2021 08:26 Відповісти
Це до чого зараз?
показати весь коментар
06.08.2021 08:43 Відповісти
К началу новой волны эпидемии.
показати весь коментар
06.08.2021 08:47 Відповісти
Посмотри результаты по областям и поймёшь, что в местах скопления отпускников самые высокие показатели. Так что "Буковель" наше всё!
показати весь коментар
06.08.2021 09:44 Відповісти
12 із 13 найбільш вакцинованих країн світу зараз занесені CDC як ризиковані для подорожей

https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/12-13-vaccinated-countries-world-now-listed-cdc-travel-risk/
показати весь коментар
06.08.2021 08:40 Відповісти
В привитой Спутником Нефтяной Орде зараженных в 50 раз больше.
показати весь коментар
06.08.2021 08:47 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали - Цензор.НЕТ 8674
показати весь коментар
06.08.2021 09:00 Відповісти
Путешествуйте по странам с минимальным риском - Северная Корея, Туркменистан, Венесуэла, Ливия, Танзания. В Танзании недавно даже президент окочурился, есть подозрения, что от ковида.
показати весь коментар
06.08.2021 10:28 Відповісти
в нас потроху люди просинаються - якщо 2 тижні тому у суспільних місцях люди гомоніли будуть щеплюватись чи ні, то зараз балакають де та чим... хоча, час упущений. Так, самому було трохи лячно як організм відреагує - але поки усе добре, невеличка алергічна реакція була на 2 день але на наступний день пройшла, хоча ніколи алергій не було...шипами не обріс і то добре
показати весь коментар
06.08.2021 09:01 Відповісти
Тихой сапой приближалась Четвёртая волна, что бы никого не спугнуть.
показати весь коментар
06.08.2021 08:51 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27070006.html Народное творчество

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали - Цензор.НЕТ 1750

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4107

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 1081 новий випадок зараження, 478 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4546
показати весь коментар
06.08.2021 09:22 Відповісти
Ну шо українці? Атдахнулі за рубєжом? Акунулісь в Срєдізємноє морє? Привезли зарази? Можете тепер спати спокійно...
показати весь коментар
06.08.2021 10:51 Відповісти
Писец подкрался незаметно, хоть виден был издалека...
СССР тоже поначалу хрен забивал на ВИЧ. А сейчас на территории бывшего СССР сплошные рекорды по инфицированию ВИЧ.
показати весь коментар
06.08.2021 12:15 Відповісти
 
 