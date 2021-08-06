УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9489 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 384 25

Багато досягнень у боротьбі з COVID-19 зазнають ерозії: світ нині перебуває в реальній небезпеці, - глава ВООЗ Гебреєсус

Багато досягнень у боротьбі з COVID-19 зазнають ерозії: світ нині перебуває в реальній небезпеці, - глава ВООЗ Гебреєсус

У ВООЗ нагадали, що понад 80% вакцини проти коронавірусу "пішло у країни з високими і середніми доходами".

Глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що світ вступив у "період реальної небезпеки". Багато досягнень у боротьбі з COVID-19 сьогодні "зазнають ерозії", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як підкреслив Гебреєсус під час брифінгу, поширення інфекції підстьобується збільшеними соціальними контактами, непослідовними заходами в галузі охорони здоров'я та суспільній сфері, а також "нерівноправною вакцинацією".

Він нагадав, що понад 80% вакцини проти коронавірусу "пішло в країни з високими та середніми доходами".

Читайте: ВООЗ закликає ввести мораторій на третю дозу вакцини від COVID-19 мінімум до вересня

"Світ перебуває зараз у періоді реальної небезпеки. Багато з досягнень, яких ми домоглися, зараз зазнають ерозії", - зазначив він.

За словами глави організації, здобуті досягнення в боротьбі з пандемією втрачаються, системи охорони здоров'я перевантажені, оскільки зростання кількості інфікованих створює брак необхідних для порятунку людей засобів лікування.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Короче, Гербарий, тебе пока так не выдали затребованные 11,5 лярдов, да? Так тебе и надо, черный шулер!
показати весь коментар
06.08.2021 08:33
+6
З 7-ми новин, які є на цю хвилину, 4 - про єдину у світі хворобу від зими 2020.
показати весь коментар
06.08.2021 08:41
+6
Тихіше, бо вчора соліста групи Бітлз відправили до лазні, бо невинним жартом спровокував срач на коронавірусному підгрунті Поки, що в нерівному двобої перемагають самі знаєте хто
показати весь коментар
06.08.2021 08:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Короче, Гербарий, тебе пока так не выдали затребованные 11,5 лярдов, да? Так тебе и надо, черный шулер!
показати весь коментар
06.08.2021 08:33 Відповісти
Не нагоняйте на человека напраслину. Какие 11.5 миллиардов? Он просто хочет курточку как у Макса Степанова за 650 000 гривен!!!
показати весь коментар
06.08.2021 08:36 Відповісти
Не буду нагонять. Просто он 17 лярдов сначала потребовал, вовсе не в гривнах, потом сбавил обороты. Наверное ему за это не одну курточку подарили.
показати весь коментар
06.08.2021 08:38 Відповісти
ВОЗ напомнили, что более 80% вакцины от коронавируса "ушло в страны с высокими и средними доходами".


А мы к каким странам относимся, стесняюсь спросить? Хотя если судить по судьям, плокулолам, депутатам и другой сволочи, то мы таки страна с высокими доходами
показати весь коментар
06.08.2021 08:35 Відповісти
Ранок п*ятниці починається з ковідного бомбардування.
показати весь коментар
06.08.2021 08:39 Відповісти
З 7-ми новин, які є на цю хвилину, 4 - про єдину у світі хворобу від зими 2020.
показати весь коментар
06.08.2021 08:41 Відповісти
Ваши замечания учли! Видите, сверху добавили пятую!
показати весь коментар
06.08.2021 08:44 Відповісти
Інформаційний терор. Не лише в Україні.
показати весь коментар
06.08.2021 08:45 Відповісти
Ну да... так оно и есть. Интересно, этот кошмар надолго или навсегда?
показати весь коментар
06.08.2021 08:47 Відповісти
Пане Андрію, ніщо не може тривати вічно (знаю, що банально).
Є початок, має бути кінець. В смислі - закінчення.
показати весь коментар
06.08.2021 08:53 Відповісти
Та я понимаю... интересно только по одной причине: доживу ли я до конца этого кошмара? То есть- для меня это вполне может быть и навсегда. Понятно, что свой конец я никоим образом не связываю с барановирусом напрямую. А вот косвенные его причины- не исключаю.
показати весь коментар
06.08.2021 08:56 Відповісти
Та мусите, куди дінетеся. Цікаво ж побачити, куди прийдемо і як зміниться цивілізація.

Про непрямі чинники пишуть ще з минулого року: що наслідки та втрати (на всіх рівнях) від =боротьби= з вірусом в рази перевищать втрати та збитки від самого вірусу. Втрата / збиток / шкода не завжди означає смерть.

От це і є те, на чому потрібно застановитися: тим більше, що Ви це усвідомлюєте.
Не можете дозволити тим =косвенньім причинам= настільки взяти гору.
Прораховуйте різні варіанти ситуацій та дій. Поле для маневру постійно зменшують, намагаючись загнати в глухий кут.
Але, як кажуть мудрі - бійтеся своїх бажань (с).
показати весь коментар
06.08.2021 09:07 Відповісти
Ну да... я попробую.
показати весь коментар
06.08.2021 09:10 Відповісти
Обов'язково.
показати весь коментар
06.08.2021 09:12 Відповісти
Тихіше, бо вчора соліста групи Бітлз відправили до лазні, бо невинним жартом спровокував срач на коронавірусному підгрунті Поки, що в нерівному двобої перемагають самі знаєте хто
показати весь коментар
06.08.2021 08:44 Відповісти
Дякую. Я теж маю, що викласти від окремих, які з котушок злетіли в істериці своїй.
Витримую паузу.
показати весь коментар
06.08.2021 08:49 Відповісти
С недавнего времени на форуме о вакцинах и вакцинированных можно или хорошо...или ничего...как о...
А если что то не совпадает с линией партии то удаление постов и бан...что собственно со мной три дня назад и произошло..
показати весь коментар
06.08.2021 09:07 Відповісти
Тіки промовив за бан і - все? ><
показати весь коментар
06.08.2021 10:40 Відповісти
Многие достижения в борьбе с COVID-19 подвергаются эрозии: мир сейчас находится в реальной опасности, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 8058
показати весь коментар
06.08.2021 08:45 Відповісти
Дмітро, а чого увідник порожній на картинці?
показати весь коментар
06.08.2021 08:47 Відповісти
Ай-яй-яй... б/у на рынке сбыта. Не удивлен я почему-то.
показати весь коментар
06.08.2021 08:58 Відповісти
Миру необходимо ПРОРЕЖИВАНИЕ...
показати весь коментар
06.08.2021 09:22 Відповісти
Геббельсу надо было еще в начале пандемии в конце 2019 года эррозиями заниматься , а не успокаивать весь мир , что волноваться не надо , все под контролем. Марионетка китаезная.
показати весь коментар
06.08.2021 10:17 Відповісти
Для скорочення споживання - все логічно
показати весь коментар
06.08.2021 11:44 Відповісти
 
 