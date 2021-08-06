Багато досягнень у боротьбі з COVID-19 зазнають ерозії: світ нині перебуває в реальній небезпеці, - глава ВООЗ Гебреєсус
У ВООЗ нагадали, що понад 80% вакцини проти коронавірусу "пішло у країни з високими і середніми доходами".
Глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що світ вступив у "період реальної небезпеки". Багато досягнень у боротьбі з COVID-19 сьогодні "зазнають ерозії", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Як підкреслив Гебреєсус під час брифінгу, поширення інфекції підстьобується збільшеними соціальними контактами, непослідовними заходами в галузі охорони здоров'я та суспільній сфері, а також "нерівноправною вакцинацією".
Він нагадав, що понад 80% вакцини проти коронавірусу "пішло в країни з високими та середніми доходами".
За словами глави організації, здобуті досягнення в боротьбі з пандемією втрачаються, системи охорони здоров'я перевантажені, оскільки зростання кількості інфікованих створює брак необхідних для порятунку людей засобів лікування.
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А мы к каким странам относимся, стесняюсь спросить? Хотя если судить по судьям, плокулолам, депутатам и другой сволочи, то мы таки страна с высокими доходами
Є початок, має бути кінець. В смислі - закінчення.
Про непрямі чинники пишуть ще з минулого року: що наслідки та втрати (на всіх рівнях) від =боротьби= з вірусом в рази перевищать втрати та збитки від самого вірусу. Втрата / збиток / шкода не завжди означає смерть.
От це і є те, на чому потрібно застановитися: тим більше, що Ви це усвідомлюєте.
Не можете дозволити тим =косвенньім причинам= настільки взяти гору.
Прораховуйте різні варіанти ситуацій та дій. Поле для маневру постійно зменшують, намагаючись загнати в глухий кут.
Але, як кажуть мудрі - бійтеся своїх бажань (с).
Витримую паузу.
А если что то не совпадает с линией партии то удаление постов и бан...что собственно со мной три дня назад и произошло..