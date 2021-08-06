Багато досягнень у боротьбі з COVID-19 зазнають ерозії: світ нині перебуває в реальній небезпеці, - глава ВООЗ Гебреєсус

У ВООЗ нагадали, що понад 80% вакцини проти коронавірусу "пішло у країни з високими і середніми доходами".

Глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що світ вступив у "період реальної небезпеки". Багато досягнень у боротьбі з COVID-19 сьогодні "зазнають ерозії", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як підкреслив Гебреєсус під час брифінгу, поширення інфекції підстьобується збільшеними соціальними контактами, непослідовними заходами в галузі охорони здоров'я та суспільній сфері, а також "нерівноправною вакцинацією".

Він нагадав, що понад 80% вакцини проти коронавірусу "пішло в країни з високими та середніми доходами".

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"Світ перебуває зараз у періоді реальної небезпеки. Багато з досягнень, яких ми домоглися, зараз зазнають ерозії", - зазначив він.

За словами глави організації, здобуті досягнення в боротьбі з пандемією втрачаються, системи охорони здоров'я перевантажені, оскільки зростання кількості інфікованих створює брак необхідних для порятунку людей засобів лікування.