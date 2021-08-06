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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 167 383 особи, загалом - 3 953 542, - МОЗ

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 167 383 особи, загалом - 3 953 542, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 284 166 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Новий рекорд щеплень за добу! 167 383 людини вакциновано проти COVID-19 5 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 98 447 людей, повністю імунізовані - 68 936 людей.

Протягом доби працювали: 894 мобільні бригади, 2709 пунктів щеплення; 301 центр вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 953 542 людини, з них отримали одну дозу – 3 953 540 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 284 166 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 237 706 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 167 383 особи, загалом - 3 953 542, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 167 383 особи, загалом - 3 953 542, - МОЗ 02

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А через какое время вторая доза вакцЫны обнулится? Ну типа наши доходяги из МОЗ от общей сумы вакцинированых, по идее, должны будут отнимать обнулившихся, а не только добавлять новых привитых, срок действия вакцЫны и выработаных нею антител в организме ж заканчивается?
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06.08.2021 08:50 Відповісти
*******-антипривиочник, тебя в гугле забанили?
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06.08.2021 09:07 Відповісти
Я ж нормально спросил, а ты сразу матом кроешь и гадости пишешь. В том то и отличие между нами: ковид диссидентами и коронабесами Не позорь свой лагерь и отвечай по существу или молчи в тряпочьку
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06.08.2021 09:19 Відповісти
якщо не помиляюсь, бустерна доза - в половину менше звичайної і поки йдуть дослідження через який час від другої вона дасть найбільший ефект. Поки що вчені кажуть що це 6- 12 місяців після другого щеплення
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06.08.2021 09:10 Відповісти
Ну вот Модерна заявила, что за полгода эффективность её вакцины снижается на 1% всего. Если это так, то неизвестно, будет ли нужна третья доза вообще.
С другой стороны, третья доза очень сильно повышает уровень антител, и это может хорошо помочь со всякими новыми вариантами, типа "дельты".
По поводу воя дебилов-антиваксов на счёт третьей дозы - не понимаю, что их так удивляет? Например, вакцина от гепатита Б всегда вводится тремя дозами с промежутками, и это её стандартное применение, и почему-то это никого не удивляет. А вот про вакцины от ковида стоит вой, что это прямо заговор какой-то с третьей дозой.
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06.08.2021 11:04 Відповісти
 
 