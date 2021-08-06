За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 167 383 особи, загалом - 3 953 542, - МОЗ
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 284 166 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"Новий рекорд щеплень за добу! 167 383 людини вакциновано проти COVID-19 5 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 98 447 людей, повністю імунізовані - 68 936 людей.
Протягом доби працювали: 894 мобільні бригади, 2709 пунктів щеплення; 301 центр вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 953 542 людини, з них отримали одну дозу – 3 953 540 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 284 166 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 237 706 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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С другой стороны, третья доза очень сильно повышает уровень антител, и это может хорошо помочь со всякими новыми вариантами, типа "дельты".
По поводу воя дебилов-антиваксов на счёт третьей дозы - не понимаю, что их так удивляет? Например, вакцина от гепатита Б всегда вводится тремя дозами с промежутками, и это её стандартное применение, и почему-то это никого не удивляет. А вот про вакцины от ковида стоит вой, что это прямо заговор какой-то с третьей дозой.