За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 167 383 особи, загалом - 3 953 542, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 284 166 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Новий рекорд щеплень за добу! 167 383 людини вакциновано проти COVID-19 5 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 98 447 людей, повністю імунізовані - 68 936 людей.

Протягом доби працювали: 894 мобільні бригади, 2709 пунктів щеплення; 301 центр вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 953 542 людини, з них отримали одну дозу – 3 953 540 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 284 166 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 237 706 щеплень", - розповіли в МОЗ.



