Україна - одна з небагатьох тем, яка об'єднує обидві партії в Конгресі США, - Кулеба
Україна - одна з небагатьох тем, яка об'єднує обидві партії - Республіканську і Демократичну - у Конгресі США.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи журналістам результати переговорів у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми пишаємося тим, що Україна є темою, яка об’єднує обидві партії - і демократів і республіканців, - сказав він. - І, до речі, всі наші співрозмовники зауважували, що 99 відсотків питань нині роз’єднують партії, а питання України об’єднує".
Кулеба та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповіли, що мали продуктивні переговори з радником президента з питань безпеки Джейком Салліваном, держсекретарем США Ентоні Блінкеном, шістьма сенаторами та одним конгресменом.
Єрмак підкреслив, що "Вашингтон чекає на приїзд нашого Президента, і всі налаштовані на те, щоб це був дуже продуктивний, фундаментальний візит". "Ми ще раз переконалися, що США справді є стратегічним партнером України, а також що безпека і захист України, підтримка нашого суверенітету і територіальної цілісності є пріоритетом зовнішньої політики Штатів", - додав він.
За словами Єрмака, Президент України "вперше за історію незалежності приїде з абсолютно новою візією, чітким баченням стратегії розвитку наших партнерських відносин".
Як зазначив Кулеба, майбутня зустріч президентів України та США "визначить динаміку двосторонніх відносин на наступні роки".
За його словами, Джо Байден - це перший в історії Сполучених Штатів президент, який "знає, що таке Україна, розуміє, що таке Україна і якому не треба читати лекції про українців".
Він зауважив, що Президент Володимир Зеленський буде другим європейським лідером після Ангели Меркель, якого запросили в Білий дім, "і це саме по собі є сигналом".
Кулеба також сказав, що останні рішення щодо судової реформи, земельного ринку, "якими займався особисто Президент", відкривають унікальну можливість вивести стратегічне партнерство з Америкою на новий рівень, не лише в питаннях політики, а й інвестицій, реалізації масштабних економічних проєктів в Україні.
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5 августа в 13:29
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/05/120078/-COVID-19-putin-vektor-i-kitaj--sensatsionnaya-utechka-odnoj-iz-bashen-kremlya-ili-operatsiya-prikrytiya.shtml#shareit Поделиться
COVID-19, Путин, «Вектор» и Китай. Сенсационные данные одной из башен Кремля или операция прикрытия?
Телеграм-канал «Генерал СВР» https://t.me/s/generalsvr опубликовал материал, в котором утверждается, что первоначальный штамм коронавируса, который сейчас всему миру известен как COVID-19, вышел из лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Напомним, что по мнению бывшего резидента КГБ СССР украинца Юрия Швеца «Генерал СВР» и продвигающий этот канал кремлевский инсайдер Валерий Соловей - это проекты ФСБ, запущенные в рамках программы т.н. транзита власти.
Между тем поднятая тема «Генералом СВР» не новая. О том, что коронавирус имеет русский след активно обсуждалось еще в 2020 году в самом начале пандемии. И именно «Вектор» был «главным подозреваемым» в утечке вируса.
Вне зависимости от целей публикации «Генерала СВР» - является ли она операцией прикрытия, дезинформацией или правдивой утечкой одной из предполагаемых башен Кремля, борющейся за власть - сама тема представляет большой интерес в контексте того факта, что ведущие спецслужбы мира проводят расследование появления коронавируса.
Поэтому КЦ посчитал возможным опубликовать данный материал, учитывая тот факт, что участвующие в борьбе за власть в России группировки могут сливать компрометирующую информацию друг на друга.
«Генерал СВР» пишет:
- В конце 2018-начале 2019 года отношения между руководством Китая и России обострились. На территорию России с Китая контрабандным путем завозят огромное количество дешёвых и доступных синтетических наркотиков китайского производства.
Часть поставок согласована китайским и российским руководством и под контролем ФСБ уходит трафиком через Россию в Европу, некоторые страны Африки (там контроль у ЧВК Пригожина), Южной Америки (бартер на кокаин), а также в страны, которые входили в состав СССР.
Но часть наркотических средств с Китая в Россию ввозилась без согласования и привела к катастрофическим последствиям в части распространения наркомании, в том числе детской, и, как следствие, к росту смертности в результате употребления наркотических средств во всех приграничных с Китаем регионах.
Эта проблема вскоре перестала быть локальной и быстро стала распространяться на всю страну. В официальной статистике это, конечно, не отражено. Российские власти пытались убедить китайскую сторону закрыть несогласованные поставки наркотиков, но в ответ получали обещания, которые не выполнялись, а объёмы поставок росли.
Путин с Патрушевым пытались проучить китайское руководство, организовав контрабандные поставки в Китай героина и кокаина по демпинговым ценам, но китайское руководство быстро эти каналы заблокировало. Плюс отношение руководства Китая лично к Путину стало, мягко говоря, пренебрежительным, и это сыграло решающую роль в решении отомстить китайскому руководству.
Идею наказать китайские власти с помощью биологического оружия высказал Николай Патрушев в процессе обсуждения вечером 9 мая 2019 после заседания Совбеза. В обсуждении принимали участие Путин, Патрушев, Бортников, Шойгу и Нарышкин.
У Патрушева была не просто идея, а уже практически сформированное предложение. Он предложил использовать вирус, созданный в «Векторе». (Мы, безусловно, не специалисты в вирусологии и далее все сведения, которые касаются вируса, мы даём со ссылкой на наши источники, в том числе в СВР и Главном управлении Генштаба.) Патрушев представил данные от создателей вируса, из которых следовало, что вирус был создан в расчете на использование в Китае и странах Юго-Восточной Азии (это как-то связано с количеством рецепторов через которые этот вирус попадает в организм), что смертность у целевой этнической группы составляет от 5 до 8%, у других групп - менее 3%.
По данным создателей, на которые ссылался Патрушев, эпидемия продлится от 3 месяцев до полугода и - уже по анализу Патрушева - вызовет мощный политический и экономический кризис в том регионе.
Вакцина уже была и, по словам разработчиков, к осени должна была пройти последние испытания. На сегодняшний день уже понятно, что данные создателей вируса были не точны. Но в тот момент Путину идея очень понравилась, и он дал разрешение на проработку и реализацию этого проекта.
К 15 августа 2019 года план спецоперации был проработан и согласован, и Путин дал старт реализации. Во второй половине августа сотрудники российского посольства в Иране, используя связи с иранской КСИР и пообещав финансовую и политическую поддержку, привлекли руководство КСИР к участию в спецоперации и передали разведке КСИР штамм вируса и то, что они назвали «вакциной», для дальнейшей передачи китайской разведке с «легендой» получения образцов по своим связям в Ираке из якобы секретной лаборатории на территории Ирака. Так и произошло.
В период с 20 по 29 августа 2019 разведка КСИР передала образцы китайской разведке, рассказав легенду про лабораторию в Ираке. Далее китайская разведка передала вирус в институт вирусологии в Ухане.
А две группы сотрудников Главного управления Генштаба, прибывшие в Китай в сентябре и октябре 2019 года, заразили сотрудников и родственников сотрудников института вирусологии в Ухане.
Всё должно было выглядеть, как утечка из института вирусологии. Вторая группа в октябре понадобилась, потому что после «работы» первой группы у разведки не было сведений о подтвержденных случаях заражения. Это, безусловно, не говорит, что первая группа «проработала» впустую, просто на тот момент не было возможности подтвердить заражения на 100%, так что первые заболевшие вполне могли появиться уже в сентябре 2019 года.
Но есть и другая линия этого сюжета. Руководство иранской КСИР оставило образцы штамма вируса и то, что российская сторона назвала «вакциной» (но, конечно, таковой не являлось и, в отличие от реального штамма коронавируса, была пустышкой).
Руководство КСИР передало штамм и «вакцину» для изучения в лабораторию в Иране. Видимо, уже реально из-за неосторожного обращения со штаммом коронавируса первые заболевшие в Иране появились уже в октябре 2019 года.
Посмотрите динамику эпидемии в Иране и всё станет ясно. А в самом начале января 2020 года один из сотрудников иранской лаборатории передал штамм вируса и «вакцину» своей знакомой, канадской ученой, доктору иммунологии Форуг Хадем, которая улетела из Ирана.
В КСИР узнали о передаче 8 января 2020 года, когда штамм и «вакцина» были уже на борту самолёта Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявшей международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, на котором Форуг Хадем покидала Иран.
В КСИР решили не снимать Форуг Хадем с рейса, опасаясь международного скандала и ненужной огласки, но и рисковать не стали, решив уничтожить самолёт с «грузом». Да и, кстати, консультации вели по этому вопросу с Патрушевым, а тот был на прямой связи с Путиным.
Теперь проясним последствия. Реализация плана, если не считать непредвиденные обстоятельства в Иране, прошла успешно. Но таких последствий ни Путин, ни Патрушев, ни создатели вируса, ни те, кто участвовал в разработке и реализации плана, конечно, не ожидали. Последствия превзошли ожидания и обернулись катастрофой мирового масштаба.
Путин испугался мести китайского руководства аналогичным способом и скрылся в «бункер», а точнее в изоляцию, но тут кстати добавилось и ухудшающееся состояние его здоровья.
Известны ли китайской стороне все детали этой истории? На сегодняшний день, да. Каким образом российское руководство расплатится за свой идиотизм, узнаем уже в ближайшее время.
Переговоры с китайской стороной идут полным ходом. Путин немного успокоился и полагает, что пока у него есть, что взять, никто его уничтожать не будет, что вполне резонно. Вот только отдать он может не своё.
Да, и то что, впоследствии стало называться «Спутник V», разработано ещё в 2019 году. Участники спецоперации были им вакцинированы, также, когда стало понятно, что вирус одинаково опасен для всех, в апреле-мае 2020 года было вакцинировано практически все российское руководство, за редким исключением.
В сентябре 2019 года в лабораторном корпусе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» был взорван газовый баллон и пожар, последовавший за этим, должен был, по замыслу, уничтожить доказательства создания вируса в этом учреждении.
Главное шоб зеля не спросил Байдена: "Пачіму мы ещьо нє в НАТА?" и "Пачіму ваш син Хантер пабірался в Украінє?"
РАБссиянские хмыри вопрос? хто браццкий народ в итоге Северный потоп Путлера мимо Украины,или Турецкий поток Эрдогана с Байрактарами для Украины?
РАБссия бензоколонка НАТО ,которая придывается вяикай Сраной,страной истинной демократии во главе с КГБным бараном...
Вы только популистские заявления отсеивайте от реальности.
Это либо бензоколонка.
Либо это государство, с чьим лидером Президент США обсуждает все важные вопросы. За спиной у Украины в том числе.
Не врите самому себе и людям.
Ермак і міністр Кулеба.
Саме в такій послідовності.😀
Завгосп що відповідає за наявність туалетного паперу в ОП - головний дипломат воюючої країни.
Ну а якийсь там міністр Кулеба носить за ним чемодани.🤣🤣
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bamr
@bamr69
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Россия стала вторым после Канады крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, сообщает Bloomberg. Согласно официальным данным, в мае США импортировали из России 844 тысячи баррелей в сутки, что на 23% больше, чем в апреле. Санкции ???