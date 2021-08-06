Краматорській школі присвоїли ім'я убитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка

У Краматорську школі №12 присвоєно ім'я Народного Героя України Степана Чубенка, жорстоко убитого в 2014 році російськими окупантами.

Про це повідомила виконувачка обов'язків начальника міськуправління освіти Краматорська Олена Дрига, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"5 серпня на сесії Краматорської міської ради депутатами було прийнято рішення про присвоєння загальноосвітній школі №12 імені свого колишнього учня Степана Чубенка", - сказала Дрига.

Вона зазначила, що ініціювали це рішення і учні, і педагогічний колектив школи, і депутати міськради, і в цілому громадськість Краматорська.

За словами Дриги, мама Степана і сьогодні працює в цій школі вчителем російської мови та літератури, і це рішення депутатів для неї, як і для всіх працівників та учнів школи дуже важливо і цінно.

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Степан Чубенко, 1997 рр.н., мріяв стати професійним футболістом, був воротарем футбольного клубу "Авангард" (Краматорськ). З початком проросійських виступів в Україні в 2014-му він з друзями брав участь у мітингах на підтримку цілісності України. Хлопці носили воду, продукти, засоби гігієни українським військовим, які прибули в місто. Під час обстрілу він допомагав спускатися в сховище літнім людям, носив їм воду, коли місто опинилося відрізаним від водопостачання. Ризикуючи життям, Степан зняв з міської площі прапор "ДНР".

У червні 2014 року його в Донецьку затримали бойовики з батальйону "Керч", за однією з версій - за блакитно-жовту стрічку на рюкзаку. За даними розслідування, підтвердженими в українському суді, Степан зазнав тортур і був розстріляний бойовиками "ДНР" за проукраїнську позицію. Степана Чубенка посмертно нагороджено орденом "Народний Герой України" та орденом "За мужність" III ступеня.

За даними розслідування, підтвердженим в українському суді, Степан зазнав тортур і був розстріляний російськими окупантами за проукраїнську позицію.

Степан Чубенко нагороджений орденом "Народний Герой України" (посмертно) і орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Досудове розслідування встановило, що 28 липня 2014 року троє жителів Донецької області в селі Горбачова-Михайлівка Пролетарського району Донецька з вогнепальної зброї вбили молодого хлопця. Були названі підозрювані у вбивстві - Юрій Москальов, Максим Сухомлинов і Вадим Погодін.



У Криму за запитом України заарештували бойовика "ДНР" Погодіна. Його затримали 20 червня 2017 року в Ялті і рішенням суду заарештували на 40 діб.





21 липня Генеральна прокуратура України звернулася в прокуратуру РФ із запитом про видачу найманця РФ.

30 липня стало відомо, що окупанти в Криму звільнили терориста "ДНР" Погодіна, якого звинувачують у вбивстві школяра Чубенка на Донбасі.

У 2020 році Вадим Погодін, який убив на Донбасі українського школяра Степана Чубенка, став заступником директора компанії "Технології та реставрації", яка ремонтує вулиці, сходи та інші об'єкти в окупованому Криму.