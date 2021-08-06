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Новини Агресія Росії проти України
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Краматорській школі присвоїли ім'я убитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка

Краматорській школі присвоїли ім'я убитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка

У Краматорську школі №12 присвоєно ім'я Народного Героя України Степана Чубенка, жорстоко убитого в 2014 році російськими окупантами.

Про це повідомила виконувачка обов'язків начальника міськуправління освіти Краматорська Олена Дрига, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"5 серпня  на сесії Краматорської міської ради депутатами було прийнято рішення про присвоєння загальноосвітній школі №12 імені свого колишнього учня Степана Чубенка", - сказала Дрига.

Вона зазначила, що ініціювали це рішення і учні, і педагогічний колектив школи, і депутати міськради, і в цілому громадськість Краматорська.

За словами Дриги, мама Степана і сьогодні працює в цій школі вчителем російської мови та літератури, і це рішення депутатів для неї, як і для всіх працівників та учнів школи дуже важливо і цінно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турнір пам'яті вбитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка відбувся у Краматорську. ФОТОрепортаж

Степан Чубенко, 1997 рр.н., мріяв стати професійним футболістом, був воротарем футбольного клубу "Авангард" (Краматорськ). З початком проросійських виступів в Україні в 2014-му він з друзями брав участь у мітингах на підтримку цілісності України. Хлопці носили воду, продукти, засоби гігієни українським військовим, які прибули в місто. Під час обстрілу він допомагав спускатися в сховище літнім людям, носив їм воду, коли місто опинилося відрізаним від водопостачання. Ризикуючи життям, Степан зняв з міської площі прапор "ДНР".

У червні 2014 року його в Донецьку затримали бойовики з батальйону "Керч", за однією з версій - за блакитно-жовту стрічку на рюкзаку. За даними розслідування, підтвердженими в українському суді, Степан зазнав тортур і був розстріляний бойовиками "ДНР" за проукраїнську позицію. Степана Чубенка посмертно нагороджено орденом "Народний Герой України" та орденом "За мужність" III ступеня.

За даними розслідування, підтвердженим в українському суді, Степан зазнав тортур і був розстріляний російськими окупантами за проукраїнську позицію.

Степан Чубенко нагороджений орденом "Народний Герой України" (посмертно) і орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Досудове розслідування встановило, що 28 липня 2014 року троє жителів Донецької області в селі Горбачова-Михайлівка Пролетарського району Донецька з вогнепальної зброї вбили молодого хлопця. Були названі підозрювані у вбивстві - Юрій Москальов, Максим Сухомлинов і Вадим Погодін.

У Криму за запитом України заарештували бойовика "ДНР" Погодіна. Його затримали 20 червня 2017 року в Ялті і рішенням суду заарештували на 40 діб.

21 липня Генеральна прокуратура України звернулася в прокуратуру РФ із запитом про видачу найманця РФ.

30 липня стало відомо, що окупанти в Криму звільнили терориста "ДНР" Погодіна, якого звинувачують у вбивстві школяра Чубенка на Донбасі.

У 2020 році Вадим Погодін, який убив на Донбасі українського школяра Степана Чубенка, став заступником директора компанії "Технології та реставрації", яка ремонтує вулиці, сходи та інші об'єкти в окупованому Криму.

міськрада (478) Краматорськ (652) пам’ять (1184) школа (2205) Чубенко Степан (22)


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Топ коментарі
+15
И зебил еще хочет с кем-то там договариваться, причем по середине? Там не с кем договариваться. Там выжигать всё нужно. Огнем и мечом!!!
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06.08.2021 09:06
+14
"никто" це зайвохромосомні потвори?
Навіть окупаційна влада Криму повірила зібраним доказам і затримувала одного з вбивць.

Выбили зубы, потом - пять выстрелов в голову.



https://novayagazeta.ru/articles/2017/07/28/73261-rasstrel


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06.08.2021 09:39
+12
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Краматорської школі присвоїли ім'я убитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка - Цензор.НЕТ 9538
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06.08.2021 10:13
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И зебил еще хочет с кем-то там договариваться, причем по середине? Там не с кем договариваться. Там выжигать всё нужно. Огнем и мечом!!!
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06.08.2021 09:06 Відповісти
расстреляли от бессилия..со злобы..почему пацан в 16!!!!!! у нас в 60 еще дебелятся многие.... такой патриот и не хотел Русскаго фашиствующего мира....
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06.08.2021 09:11 Відповісти
Никто не знает за что и кто его расстрелял. Может это его дружки по двору из-за старой обиды.
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06.08.2021 09:25 Відповісти
"никто" це зайвохромосомні потвори?
Навіть окупаційна влада Криму повірила зібраним доказам і затримувала одного з вбивць.

Выбили зубы, потом - пять выстрелов в голову.



https://novayagazeta.ru/articles/2017/07/28/73261-rasstrel


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06.08.2021 09:39 Відповісти
И прямо таки за то что говорил на украинском?... пздц... Там конечно разное было но в такое мне чето мало вериться.
Если они были бухие то им было похер кого бить и кому в голову стрелять. Но приплетать сюда украинский это бред сивой кобылы.
Но я не против хотите себе героя пусть будет вам герой со звездой которую выдавали сепаратистам и кретинам!
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06.08.2021 11:11 Відповісти
В нього ще була жовто-синя стрічка на рюкзаку.
Нагадую, депутата міської ради Горлівки Володимира Рибака по-звірячому вбили за те, що він виступав проти того, щоб із будівлі міськради знімали український прапор.

Є інша версія, окрім озвучених, за що ДОРОСЛІ садисти-нелюди вбили підлітка?
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06.08.2021 11:16 Відповісти
Да я же не против... Возможно вы правы.
На Донбассе погибло 152 ребенка и только этот типна фото с видом.... ну то такое, достоен награды?
Почему только ему? Почему не всем 152???
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06.08.2021 11:22 Відповісти
Які причини загибелі інших дітей, підлітків?
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06.08.2021 11:24 Відповісти
Такие же как и у этого... не определены достоверно!
а Володимира Рибака наградили??? Или он какой то не такой флаг запрещал снимать?
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06.08.2021 11:32 Відповісти
Володимиру Рибаку присвоєне державне звання Герой України.
У Степана Чубенко недержавна нагорода "Народний герой України".
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06.08.2021 11:36 Відповісти
Не понимаю в чем спор тогда.
Не понимаю почему с подростка пытаются слепить герой в стиле саветскай пропаганды.
И почему не наградили остальные 151 ребенка.
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06.08.2021 11:38 Відповісти
Хлопця по-звірячому вбили саме за його патріотичну позицію.
Він, по-суті, став мучеником за свої переконання.
Почитайте деталі злочину, реакцію на нього і в самому ордло:
https://www.radiosvoboda.org/a/28655450.html

Інші загиблі діти, напевно, вбиті в результаті обстрілів міст, селищ, в яких вони жили.
Це також злочин, за який мають понести відповідальність окупанти та колаборанти.
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06.08.2021 11:44 Відповісти
Да не хочу я такое очковтирательство читать. Убили, да, жаль. Но мне так же жаль и остальные 151го ребенка.
Или вы хотите сказать что они не такие украинские были как этот?
все должно быть по честному, а не как получится!
Если награду то всем, а не только тем кому выгодно!!!!
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06.08.2021 11:48 Відповісти
То ваші особисті проблеми, що ви хочете.
Може поміж них були ті, хто буцав ногами український прапор.

Як оця:
https://www.ostro.org/files_dn/2014/04/14/1408928446-2860-donetsk-marsh-**************-devochka-flag-ukrainyi.jpg

Смерть будь-якої дитини це НЕПРАВИЛЬНО, але не значить, що їх всіх мають нагороджувати посмертно званням народного Героя України.
Степан Чубенко отримав нагороду НЕ від держави, а від спільноти громадян, які відзначають своєю нагородою за певними критеріями.
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06.08.2021 11:55 Відповісти
Я хочу что бы всех наградили!!! Вы против?
Я против что наградили только одного. Причем его патриотизм со слов другого!
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06.08.2021 12:02 Відповісти
Якою саме нагородою нагородити всіх?
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06.08.2021 12:10 Відповісти
Так, Алла, всего вам самого лучшего.
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06.08.2021 12:14 Відповісти
Як скажете ( напишете ) ...
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06.08.2021 12:16 Відповісти
А Журавля который 4ре дня раненый ждал помощи чем наградили? а то я упустил как то эту инфу...
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06.08.2021 11:39 Відповісти
Орденом За мужність III ступеня Зєля все ж таки нагородив Ярослава Журавля.

Ним нагороджено дуже багатьох загиблих воїнів.
Чому не більш вагомою нагородою, питання до нього ...
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06.08.2021 11:47 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/28655450.html Почитай якось, "знавець".
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06.08.2021 09:55 Відповісти
В дореволюционной психиатрии для таких, как физлицо Евгениуш 1, существовал очень точный термин: "нравственный идиотизм".
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06.08.2021 10:01 Відповісти
Для таких как ты статус "идиот" самое стандартное изречение в медицине! Ты плять еще про Павлика Морозова тут сказку расскажи!
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06.08.2021 11:07 Відповісти
О, москальська гнида детектед! Москаляку - на гілляку!
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06.08.2021 10:04 Відповісти
Такие петушки как ты мне тут за верталётчицу такое же писали! Кукарекай...
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06.08.2021 11:41 Відповісти
не тупи, имена известны, как и причины преступления. Ты видимо 7 лет на бутылке сидел, поэтому не знаешь
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06.08.2021 11:13 Відповісти
То что ты на ней сидишь, причем всеми дырками сразу, тут все и так понятно!
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06.08.2021 11:23 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Краматорської школі присвоїли ім'я убитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка - Цензор.НЕТ 9538
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06.08.2021 10:13 Відповісти
в 2014 г. вдохновителем сепаров - шахтеров- молодцов был зеклоун, так- что он соучастник в убийстве Степана ВМЕСТЕ С 95 КВАРТАЛОМ
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06.08.2021 11:44 Відповісти
Краматорській школі присвоїли ім'я убитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка - Цензор.НЕТ 7465
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06.08.2021 13:34 Відповісти
 
 