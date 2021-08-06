Кулеба і Єрмак обговорили в Конгресі США загрози "Північного потоку-2": У найближчі три тижні буде час тихої дипломатії, щоб вийти на результат
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час переговорів у Вашингтоні обговорили питання безпеки, що виникають у зв'язку з будівництвом трубопроводу "Північний потік-2"
Про це сказав Кулеба журналістам після переговорів у Конгресі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зокрема, це питання порушувалося під час переговорів з радником президента США з питань безпеки Джейком Салліваном і сенаторами.
"Безумовно, ми обговорювали "Північний потік-2", особливо в Конгресі, - сказав Кулеба. - Сенатори з великим задоволенням говорять про це... Але зараз, у найближчі три тижні це буде час тихої дипломатії. Буде величезна кількість контактів, обмінів документами, переговорів, телефонних розмов, щоб вийти на результат", - сказав Кулеба.
За його словами, сторони "надали поштовху цьому процесові і зараз вийшли на фінішну пряму".
Україна не розглядає "Північний потік-2" як економічний проєкт, а через призму своєї безпеки, зазначив він, наголосивши, що в цьому "нас підтримують наші американські партнери".
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Перья ему, что ли, чистит?
Это не то что не предусмотрено, это нонсенс - это вообще противоречит самому принципу передачи власти путем выборов, от народа как источника власти, его представителю (депутат, президент)
То, что с Ермаком на Западе никто не хочет разговаривать теперь будет называться "тихой дипломатией".