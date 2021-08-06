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Кулеба і Єрмак обговорили в Конгресі США загрози "Північного потоку-2": У найближчі три тижні буде час тихої дипломатії, щоб вийти на результат

Кулеба і Єрмак обговорили в Конгресі США загрози

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час переговорів у Вашингтоні обговорили питання безпеки, що виникають у зв'язку з будівництвом трубопроводу "Північний потік-2"

Про це сказав Кулеба журналістам після переговорів у Конгресі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, це питання порушувалося під час переговорів з радником президента США з питань безпеки Джейком Салліваном і сенаторами.

Також читайте: Росія використовуватиме "Північний потік-2" для політичного шантажу України, - глава МЗС Польщі Рау

"Безумовно, ми обговорювали "Північний потік-2", особливо в Конгресі, - сказав Кулеба. - Сенатори з великим задоволенням говорять про це... Але зараз, у найближчі три тижні це буде час тихої дипломатії. Буде величезна кількість контактів, обмінів документами, переговорів, телефонних розмов, щоб вийти на результат", - сказав Кулеба.

За його словами, сторони "надали поштовху цьому процесові і зараз вийшли на фінішну пряму".

Україна не розглядає "Північний потік-2" як економічний проєкт, а через призму своєї безпеки, зазначив він, наголосивши, що в цьому "нас підтримують наші американські партнери".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - одна з небагатьох тем, яка об'єднує обидві партії в Конгресі США, - Кулеба

Автор: 

Конгрес США (1225) Північний потік (2461) Кулеба Дмитро (3604) Єрмак Андрій (1371)


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Топ коментарі
+5
Ну про Елдака это версия ОП. В США про встречу с ним знают что нибудь?
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06.08.2021 09:14
+3
А почему мнение завхоза оп должно интересовать кого-либо в конгрессе?
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06.08.2021 09:10
+3
Сенаторы с большим удовольствием говорят об этом

Кулеба и Ермак обсудили в Конгрессе США угрозы "Северного потока-2": В ближайшие три недели будет время тихой дипломатии, чтобы выйти на результат - Цензор.НЕТ 7531
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06.08.2021 09:12
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А почему мнение завхоза оп должно интересовать кого-либо в конгрессе?
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06.08.2021 09:10 Відповісти
мне вот тоже интересно - почему главный на ресепшене в ОП сидит рядом с главой МИД при международных переговорах.
Перья ему, что ли, чистит?
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06.08.2021 09:16 Відповісти
А вот Клоун, ничего необычного в этом не видит! Как и допуск к секретной информации человека ответственного за то, чтобы в ОП не заканчивалась туалетная бумага и канц принадлежности!!!!
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06.08.2021 09:24 Відповісти
Єрмака народ не выбирал, ни прямо, ни опосредованно через Верховну Раду. Ермак не может заниматься внешней политикой государства. Это нарушение Конституции. Под суд дожны пойти и он, и тот, кто дал ему такие полномочия.
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06.08.2021 09:37 Відповісти
Да как раз я, это и понимаю! Вы это Бубочке объясните! Что он не может делегировать свои полномочия никому другому, поскольку его полномочия, ему самому делегированы, народом на выборах!!!
Это не то что не предусмотрено, это нонсенс - это вообще противоречит самому принципу передачи власти путем выборов, от народа как источника власти, его представителю (депутат, президент)
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06.08.2021 09:45 Відповісти
мнение россии вообще никого не колышет - не медицины нет, ни технологий, ни достижений, ни науки. Видывал как кацапофашисты запустили к МКС свой новый модуль наука. Так он после пристыковки включил двигатели и уперся в МКС пытаясь сдвинуть ее с орбиты, чтоб не ухэкать международную космическую станцию - россияне запустили двигатели своего Прогресса. по итогу этот безжалостный и беспощадный бой российской науки и прогресса закончился, лишь когда закончилось топливо в Науке. Российская часть мкс , как говорят, пришла в результате этих потуг в полную не годность, астронавты же других стран были готовы покинуть станцию - ибо то, что творили эти мельдониевые приматы было достойно олимпийских игр
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06.08.2021 09:18 Відповісти
Не неси ерунды. После стыковки в Науке осталось полтонны топлива. Закрутка на полоборота произошла из-за планового включения двигателей ориентации. Ни о каком изменении орбиты не могло быть и речи. Космонавты этих полоборота даже и не заметили. С Наукой и станцией полный порядок. Модуль уже разгрузили и готовятся к первому выходу для подлючения сетей, а также приему еще одного модуля в ноябре
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06.08.2021 10:37 Відповісти
Сенаторы с большим удовольствием говорят об этом

Кулеба и Ермак обсудили в Конгрессе США угрозы "Северного потока-2": В ближайшие три недели будет время тихой дипломатии, чтобы выйти на результат - Цензор.НЕТ 7531
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06.08.2021 09:12 Відповісти
Ну про Елдака это версия ОП. В США про встречу с ним знают что нибудь?
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06.08.2021 09:14 Відповісти
с советником президента - это не "за спиной", это подготовка визита.
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06.08.2021 09:17 Відповісти
Онихрена они "за спиной" не делают! Они вообще нихрена не делают, но озвучили что будут делать - нихрена! "Тихая дипломатия" как раз и означает, вы нас не трогайте, за что мы ничего не делаем процесс - типа идет, потом уже по факту скажем, что "К сожалению наши европейские партнеры....."
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06.08.2021 09:26 Відповісти
Пару недель назад на РАБссии горело 1 млн гектаров леса,сейчас горит уже 5 мн га...Госдеп спасите РАБссию...медведи зайцы и прочая живность сгорели заживо...
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06.08.2021 09:17 Відповісти
а кстати, чего гринписовцев не слышно по поводу этого кошмара на россии? как воды в рот набрали!
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06.08.2021 09:20 Відповісти
Штирлиц Путлера дЕрмак встретится с Байденом тэт-а-тэт,обсудят тему построить Северное дермо-3 Путлера...Стоимость прэкта 200 миллиардов американских рублей...
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06.08.2021 09:21 Відповісти
Що сказати? Коли президентом обирають актора, який живе за сценаріями, то наївно думати, що до керівництва державою не дорветься сценарист, який пише актору сценарії. Не може актор діяти самостійно. Фізично не може. Психологічно не може. Зебіли промахнулися. Їхній вибір - не "свой парєнь із народа, бубачька-Буратіно". Їхній і вибір - тіньовий Карабас - Барабас, якого ніколи не видно на сцені.
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06.08.2021 09:25 Відповісти
"У нас есть такие приборы... Но мы вам про них не расскажем".

То, что с Ермаком на Западе никто не хочет разговаривать теперь будет называться "тихой дипломатией".
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06.08.2021 10:04 Відповісти
Никто с дерьмаком там вообще ничего не обсуждает,особенно в конгрессе ,где к нему стойкое отвращение ,после его дикой брехни про убиенного братца)
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06.08.2021 10:22 Відповісти
Ну, может на людях и не обсуждают. А вот где-нибудь втихаря, в интимной обстановке......
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06.08.2021 12:11 Відповісти
Это тоже самое,что я,например, не могу терпеть подвальных крыс до дикого отвращения,но это на людях,а когда никто не видит,то целую эту мерзость в морды -кто такой дерьмак для них,чтоб они сами себя так насиловали...
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06.08.2021 12:37 Відповісти
Если Ермак, например, ставленник кремля, а Байдэн прокатил нас с "северным потоком", то вряд ли америкосы будут так уж плеваться от общения с, предположительно, рашкинским шпиёном. Тем более, мало ли шо им между собой порешать надо
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06.08.2021 13:05 Відповісти
С сев потоком нас прокатили зебилы ,выбрав спецом полного идиота -никто ничем не обязан клиническим идиотам,тем более никто не будет рвать дупу
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06.08.2021 13:24 Відповісти
 
 